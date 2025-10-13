La verdadera fe cambia la forma en que los cristianos viven y se tratan entre si, afirma el Papa León

Por Carol Glatz, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Los cristianos deben evitar usar su fe para etiquetar a los diferentes, a menudo a los pobres, como enemigos que hay que evitar y rechazar, declaró el Papa León XIV.

“El camino de María va tras el de Jesús, y el de Jesús es hacia cada ser humano, especialmente hacia los pobres, los heridos, los pecadores”, dijo el Papa León en su homilía durante la Misa celebrada en la Plaza de San Pedro el 12 de octubre con motivo del Jubileo de la Espiritualidad Mariana “Por eso, la auténtica espiritualidad mariana hace actual en la Iglesia la ternura de Dios, su maternidad”.

Miembros de movimientos, cofradías y diversos grupos de oración mariana fueron invitados a Roma para su Jubileo, celebrado los días 11 y 12 de octubre, que incluyó una oración vespertina en la plaza el 11 de octubre con el Papa León en presencia de la estatua original de Nuestra Señora de Fátima.

La estatua, traída del Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, también estuvo expuesta durante la Misa del 12 de octubre.

La espiritualidad mariana, “que alimenta nuestra fe, tiene a Jesús como centro”, dijo el Papa León en su homilía. Recordar a Jesucristo es lo que importa.

“Es necesario que el domingo nos haga cristianos”, afirmó. “Que llene de la memoria incandescente de Jesús nuestro sentir y nuestro pensar, modificando nuestra convivencia, nuestra forma de habitar la tierra”.

El Papa reflexionó sobre el Evangelio del día, en el que Jesús sanó a diez leprosos (Lc 17,11-19). Si bien todos le suplicaron y fueron sanados, solo uno, que era extranjero, dio gracias a Jesús y dio gloria a Dios.

“Los leprosos que en el Evangelio no vuelven a dar las gracias nos recuerdan, de hecho, que la gracia de Dios también puede alcanzarnos y no encontrar respuesta”, dijo. “curarnos y seguir sin comprometernos”.

“Cuidémonos, pues, de ese subir al templo que no nos lleva a seguir a Jesús”, dijo.

Cuando algunas formas de culto no fomentan la comunión con los demás y “nos anestesian el corazón”, dijo, “no vivimos verdaderos encuentros con aquellos que Dios pone en nuestro camino; no participamos, como lo hizo María, en el cambio del mundo y en la alegría del Magnificat”.

“Cuidémonos, pues, de ese subir al templo que no nos lleva a seguir a Jesús. Existen formas de culto que no nos unen a los demás y nos anestesian el corazón. Entonces. Cuidémonos de toda instrumentalización de la fe, que corre el riesgo de transformar a los diferentes –a menudo los pobres– en enemigos, en “leprosos” a los que hay que evitar y rechazar”, dijo.

“La espiritualidad mariana está al servicio del Evangelio” porque “revela su sencillez”, dijo. “El afecto por María de Nazaret nos hace, junto con ella, discípulos de Jesús”, dijo, y “nos educa a volver a Él, a meditar y a relacionar los acontecimientos de la vida en los que el Resucitado continúa a visitarnos y llamarnos”.

La espiritualidad mariana “nos ayuda a ver a los soberbios dispersos en los pensamientos de su corazón, a los poderosos derribados de sus tronos, a los ricos despedidos con las manos vacías”, dijo, refiriéndose al Cántico de María (Lc 1,51-54). “Nos compromete a colmar de bienes a los hambrientos, a enaltecer a los humildes, a recordar la misericordia de Dios y a confiar en el poder de su brazo”.

Así como Dios le pidió a María su “sí”, dijo, Jesús nos invita a ser parte de su reino.

“Queridos hermanos, en este mundo que busca la justicia y la paz, mantengamos viva la espiritualidad cristiana, la devoción popular por aquellos hechos y lugares que, bendecidos por Dios, han cambiado para siempre la faz de la tierra”, dijo. “Hagamos de ella un motor de renovación y transformación”, dijo, especialmente durante este Año Santo, que fomenta la conversión, la restitución, la reflexión y la liberación.

Durante la Misa, una de las oraciones de los fieles pidió que Dios “disipara todo orgullo del corazón de quienes ocupan puestos de poder e inspirara decisiones que favorezcan a los pequeños y a los últimos”.

El Papa ofreció su propia oración, encomendando la Iglesia, el mundo y toda la humanidad a María.

“Virgen Santa, Madre de Cristo, nuestra esperanza, tu presencia solícita en este Año de Gracia nos acompaña y nos consuela, y nos da, en las noches oscuras de la historia, la certeza de que en Cristo el mal es vencido y cada persona es redimida por su amor”, dijo.

“A tu Corazón Inmaculado encomendamos el mundo entero y a toda la humanidad, especialmente a tus hijos atormentados por el flagelo de la guerra”, dijo. “Abogada de la gracia, aconséjanos en el camino de la reconciliación y el perdón, no dejes de interceder por nosotros, en la alegría y en la tristeza, y consíguenos el don de la paz que imploramos con insistencia”.