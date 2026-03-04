La Iglesia es santa por la presencia de Cristo, no por la perfección humana, dice el Papa León

El Papa León XIV saluda a la multitud antes de dirigir su audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 4 de marzo de 2026. (Foto CNS/Vatican Media)

Por Josephine Peterson, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La Iglesia Católica es tanto una comunidad formada por seres humanos frágiles y limitados como una realidad divina, afirmó el Papa León XIV en su audiencia general de esta semana.

El Papa continuó su serie sobre el Concilio Vaticano II el 4 de marzo en la Plaza de San Pedro, haciendo hincapié en uno de sus documentos principales, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, “Lumen Gentium”, que examina la naturaleza y la identidad de la Iglesia.

Dijo que la Iglesia es “una comunidad de hombres y mujeres, con sus virtudes y sus defectos, que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos que anuncian el Evangelio y se hacen signo de la presencia de Cristo que nos acompaña en el camino de la vida”.

Sin embargo, añadió, también tiene una “dimensión divina”. Su naturaleza divina “no consiste en una perfección ideal o en una superioridad espiritual de sus miembros, sino en el hecho de que la Iglesia es fruto del plan de amor de Dios por la humanidad, realizado en Cristo”, dijo.

Como prueba de esta coexistencia, el Papa León señaló la vida de Jesucristo para ilustrar las dos dimensiones de la Iglesia. La gente se sentía conmovida por su humanidad, el sonido de su voz y su mensaje.

“Quien decidía seguirlo se sentía impulsado precisamente por la experiencia de su mirada acogedora, por el toque de sus manos que bendecían, por sus palabras de liberación y sanación”, dijo el Papa.

“Al mismo tiempo, siguiendo a aquel Hombre, los discípulos se abrían al encuentro con Dios. En efecto, la carne de Cristo, su rostro, sus gestos y sus palabras manifiestan de modo visible al Dios invisible”.

Es a través de esta humanidad, a través de las luchas y la fragilidad de los fieles, que se manifiesta la presencia de Cristo, afirmó el Papa.

La santidad de la Iglesia “consiste en el hecho de que Cristo vive en ella y sigue entregándose por medio de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros”, dijo.

El Papa León dijo que esta dicotomía es la esencia del amor de Dios, que se hace visible a través de la debilidad de su creación y sigue “manifestándose y actuando”. Los fieles están llamados a actuar a través de la comunión y la caridad entre todos.

“Esforcémonos por ser auténticos testigos del amor de Cristo, para que todos puedan reconocer en nosotros y entre nosotros la caridad que caracteriza a los verdaderos cristianos y edifica a la Iglesia”, dijo el Papa en su saludo a los angloparlantes.