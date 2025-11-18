La Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe será el 6 de diciembre

Niños vestidos con atuendos festivos asistieron a una Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe en la Iglesia St. Joseph en Butchertown el 11 de diciembre de 2024. (Foto de archivo del periódico The Record por Ruby Thomas)



La Arquidiócesis de Louisville celebrará una fiesta en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el 6 de diciembre en la Iglesia Our Lady of Lourdes, ubicada en 508 Breckenridge Lane.

El evento, que incluye la Misa y el Rosario, comenzará a las 10:00 a. m. El arzobispo Shelton J. Fabre presidirá la ceremonia y el padre David Sánchez pronunciará la homilía. Tras la liturgia, se ofrecerá una recepción.

La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre con diversas festividades parroquiales.

Para más información, comuníquese con mkincaid@archlou.org.