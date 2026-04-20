La administración Trump rescinde el contrato con Caridades Católicas de Miami para albergar a menores no acompañados

El arzobispo de Miami, Thomas G. Wenski, bendice el nuevo edificio de apartamentos de 10 unidades de Catholic Charities destinado a personas con discapacidad en St. Bede’s Village, en Key West, el 14 de marzo de 2025. El Miami Herald informó el 15 de abril de 2026 que la administración Trump ha cancelado un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities de la Arquidiócesis de Miami para el alojamiento de niños migrantes no acompañados. (Foto OSV News/Rocío Granados, La Voz Católica, Florida Catholic)

Por Gina Christian, OSV News

(OSV News) — La administración Trump ha cancelado un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities (Caridades Católicas) de la Arquidiócesis de Miami para el alojamiento de niños inmigrantes no acompañados, dejando solo tres meses para ubicar a un número indeterminado de menores.

La Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) notificó a la agencia la terminación de la financiación “a finales de marzo”, dijo el arzobispo Thomas G. Wenski de Miami en un correo electrónico a OSV News.

La medida se produce en medio de la actual campaña de la administración Trump contra la inmigración, que, en 2025, vio el abrupto final de una asociación de larga data con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para el reasentamiento de refugiados.

El arzobispo Wenski dijo que los niños “que estaban bajo nuestra custodia han sido trasladados” por la ORR “a otras instalaciones”, y señaló que la agencia arquidiocesana de Caridades Católicas “tenía capacidad para atender hasta 81 niños”.

Señaló que algunos de los niños podrían correr el riesgo de ser deportados si se descubre que sus padres se encuentran “fuera del país y desean reunirse con ellos”.

“Algunos niños están muy traumatizados, como se pueden imaginar”, declaró el arzobispo Wenski a OSV News. “Un niño sin padres que viaja solo no puede cruzar el territorio de México, por ejemplo, sin sufrir algún tipo de trauma, incluyendo, en algunos casos, violación”.

Según un artículo del 15 de abril del Miami Herald, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos había tenido un contrato con Caridades Católicas durante varios años para dar refugio a los niños migrantes que ingresaban al país sin padres ni adultos que los supervisaran.

La agencia proporcionaba lo que el periódico denominó “el equivalente a un sistema de acogida financiado con fondos federales”, paralelo al que gestionan las agencias estatales.

El arzobispo Wenski de Miami se había negado a hacer comentarios directos al periódico para su artículo, pero su oficina proporcionó una declaración que el arzobispo había escrito para el consejo editorial del Miami Herald.

En ese comunicado, el arzobispo afirmó: “El gobierno de Estados Unidos ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación con Caridades Católicas en la Arquidiócesis de Miami”.

Añadió que “los servicios de la Arquidiócesis de Miami para menores no acompañados han sido reconocidos por su excelencia y han servido como modelo para otras agencias en todo el país”.

“Nuestra trayectoria al servicio de esta población vulnerable es inigualable”, dijo el arzobispo Wenski en su declaración. “Sin embargo, los servicios de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami para menores no acompañados han sido privados de su financiamiento y se verán obligados a cerrar en un plazo de tres meses”.



Emily G. Hilliard, secretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), declaró al Miami Herald que “la ORR está cerrando y consolidando las instalaciones no utilizadas, mientras la Administración Trump continúa con sus esfuerzos para detener la entrada ilegal y el contrabando y la trata de menores extranjeros no acompañados”.

El HHS también informó al medio que la población de niños no acompañados atendidos por Caridades Católicas era “significativamente menor” bajo la administración Trump –1.900 en comparación con un máximo de 22.000 bajo el presidente Joe Biden.

El arzobispo Wenski dijo en su declaración al Miami Herald que, aunque el número de menores no acompañados había disminuido y que “resulta desconcertante que el gobierno de Estados Unidos decida cerrar un programa que difícilmente podría replicar –en el nivel de competencia y excelencia que Caridades Católicas ha alcanzado”.

Destacó la capacidad del programa para ofrecer una variedad de recursos, incluidos servicios de apoyo, “dado el trauma que muchos de estos niños han padecido antes de llegar a los Estados Unidos”.

El arzobispo también destacó la histórica colaboración entre Catholic Charities (Caridades Católicas) y el gobierno federal, particularmente en relación con la Operación Pedro Pan, que a principios de la década de 1960 vio cómo 110 agencias de Caridades Católicas en todo el país acogían a miles de niños de Cuba, en colaboración con el Departamento de Estado de EE.UU.

Entre 1960 y 1964, unos 7.000 de los 14.000 niños cubanos que ingresaron a los EE.UU. fueron alojados temporalmente por Caridades Católicas en el marco del “Programa de Niños Cubanos”.

“El impacto positivo de esta cooperación entre el gobierno federal y Caridades Católicas puede apreciarse claramente en las vidas de los niños que vinieron con la Operación Pedro Pan, quienes, gracias a esta intervención, crecieron hasta convertirse en miembros exitosos de nuestras comunidades”, escribió Wenski.

Señaló que entre los exalumnos del programa hay profesionales, clérigos y líderes políticos, incluido el exsenador republicano estadounidense Melquiades (Mel) Martínez.

Cuando OSV News le preguntó si creía que la cancelación del contrato de la ORR se debía a los recientes enfrentamientos de la administración Trump con los obispos católicos del país sobre varios temas –especialmente la inmigración y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán–, el arzobispo Wenski respondió: “La correlación no implica causalidad”.

“Sin embargo”, añadió, “hacia el final del mandato de Biden, algunos políticos de la derecha lanzaron acusaciones calumniosas de que ‘Catholic Charities’ colaboraba con los cárteles para introducir niños en Estados Unidos”.

“La verdad es que la Patrulla Fronteriza o el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), al detener a un menor no acompañado, están obligados a entregarlo a la ORR del HHS, que debe velar por el “interés superior del niño” a la hora de ubicarlo”, dijo el arzobispo Wenski. “Nuestros contratos son con la ORR, una agencia del gobierno federal y con nadie más”.