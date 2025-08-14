Hospital pediátrico del Vaticano recibe a más pacientes de Gaza

Una ambulancia se acercó a un avión militar italiano en el aeropuerto Ciampino de Roma la noche del 13 de agosto para trasladar a niños de Gaza al hospital pediátrico Bambino Gesù, propiedad del Vaticano, para recibir tratamiento. (Foto CNS/cortesía del hospital Bambino Gesù)

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

ROMA — Mientras continúa el conflicto entre Israel y Hamás, tres niños más llegaron a Italia en un avión de transporte militar la noche del 13 de agosto para recibir tratamiento en el hospital pediátrico Bambino Gesù, propiedad del Vaticano.

Un bebé de 6 meses, que ya había sufrido una amputación, ingresó en la sala de cirugía general del hospital en Roma; un niño de 13 años fue puesto bajo atención en el departamento de neurología por una lesión cerebral. Una niña de 2 años, con enfermedad celíaca, fue ingresada en pediatría general para recibir tratamiento por desnutrición, informó el hospital en un comunicado el 14 de agosto.

Con los recién llegados, ya son 20 los niños de Gaza que han sido tratados en el hospital pediátrico desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023. Ante la escasez de atención médica y suministros en Gaza, los primeros pacientes llegaron a Italia en enero de 2024 gracias a las iniciativas de cabildeo de la Custodia Franciscana de Tierra Santa y a las negociaciones entre los gobiernos de Italia, Israel, Palestina y Egipto.

El comunicado del hospital del 14 de agosto indicaba que los pacientes de Gaza han llegado con diversas afecciones médicas urgentes, como amputaciones, quemaduras, desnutrición, cánceres, cardiopatías y defectos cardíacos congénitos, enfermedades infecciosas y trastornos neurológicos.

“Cada vez que recibimos a niños procedentes de zonas devastadas por la guerra, nos enfrentamos a vidas frágiles que conllevan tanto dolor como esperanza”, declaró Tiziano Onesti, presidente del hospital.