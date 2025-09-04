Guía para ayudar a niños y adolescentes a lidiar con la violencia en la escuela

Una niña sostiene una vela durante una vigilia en el Parque Lynnhurst de Minneapolis, el 27 de agosto de 2025, tras un tiroteo ocurrido ese mismo día en la Iglesiade la Anunciación. Un tirador abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de la iglesia de la escuela e hirió a niños que celebraban la Misa durante la primera semana de clases, matando a dos niños e hiriendo a 21 personas en un acto de violencia que el jefe de policía calificó de “absolutamente incomprensible”. (Foto OSV News/Tim Evans, Reuters)

Por Joseph D. White

Tras el terrible tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, surge la pregunta: ¿cómo podemos ayudar a los niños a sentirse seguros y, al mismo tiempo, tranquilizarlos ante el temor de que su escuela pueda ser el próximo escenario de una tragedia similar?

A continuación, presentamos algunos consejos para que los padres puedan abordar las preocupaciones de sus hijos sobre los tiroteos en las escuelas:

— Recordarles que estos sucesos no ocurren con frecuencia.

Si bien un solo episodio de violencia armada en la escuela constituye un hecho grave que nunca debería suceder, afortunadamente la gran mayoría de los estudiantes en el país nunca vivirán una experiencia de este tipo. Es importante explicarles que los simulacros de tiroteos son como los simulacros de incendio: se preparan para algo que probablemente nunca suceda, pero es importante tener un plan por si acaso.

— No decirles que “nunca les pasará”.

Aunque queremos tranquilizar a los niños y adolescentes diciéndoles que es poco probable que una tragedia de este tipo ocurra, lamentablemente no podemos prometerles que nunca sucederá.

— Tranquilizar a los niños y adolescentes asegurándoles que tú y otras personas están trabajando para garantizar su seguridad, y que nunca los enviarías a un lugar que consideres peligroso.

Los adultos que trabajan en la escuela también saben que la seguridad de los alumnos es su principal prioridad. Recuérdales que escuchen y sigan las instrucciones relacionadas con la seguridad escolar y que confíen en que los adultos responsables siempre trabajan para protegerlos.

— Aconsejar a los adolescentes que estén atentos.

Muchos jóvenes pasan gran parte del tiempo mirando la pantalla del celular, incluso en lugares concurridos. Cuando asistan a bailes escolares, graduaciones, actos o se reúnan antes y después de la escuela, deben mirar a su alrededor y observar el entorno de vez en cuando. ¿Hay algo sospechoso? ¿Saben dónde están las salidas en caso de emergencia?

— Insistir en la importancia de denunciar las amenazas.

En muchos casos, los estudiantes que cometieron actos de violencia ya habían hecho amenazas antes, ya sea en redes sociales o en persona. A veces, los adolescentes no se atreven a contar lo que saben por miedo a represalias. Es importante que cuenten si ven o escuchan algo que les preocupa. Si no les creen al principio, deben insistir hasta que alguien los escuche. En los últimos meses, se evitaron varias tragedias porque alumnos y miembros del personal actuaron con rapidez al detectar señales de posible violencia.

— Consultar recursos adicionales.

En el sitio web de la National Association of School Psychologists se pueden encontrar múltiples recursos sobre cómo ayudar a niños y adolescentes a hablar acerca de la violencia escolar y sobre cómo abordar temas de seguridad en la escuela.

La violencia escolar es un tema doloroso y preocupante, pero es fundamental mantener una comunicación abierta, tanto con nuestros hijos como con el personal escolar. El diálogo constante y la colaboración pueden ayudar a que los chicos se sientan más seguros y protegidos.



El Dr. Joseph D. White es psicólogo infantil y familiar, y editor asociado de Recursos Catequéticos para OSV.