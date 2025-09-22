Ferias de salud gratuitas programadas para finales de septiembre

Este mes se celebrarán dos ferias de salud en la Arquidiócesis de Louisville.

La Iglesia Holy Family, ubicada en 3938 Poplar Level Road, celebrará su 19.ª Feria Anual de Salud y Seguridad Comunitaria el 28 de septiembre, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m., en el Saffin Center.

La feria contará con más de 60 expositores, además de servicios de eliminación de medicamentos, exámenes de salud, información educativa y vacunas contra la influenza y COVID-19 de Walgreens. Norton Healthcare estará presente.

Se ofrecerán refrigerios gratuitos y habrá premios y otros obsequios.

Holy Family también recolectará alimentos no perecederos para las despensas locales y zapatos nuevos o en buen estado para WaterStep, una organización que purifica agua y proporciona agua potable a comunidades necesitadas.

La Iglesia Holy Trinity, ubicada en Cherrywood Road 501, celebrará su feria el 20 de septiembre de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en el Multipurpose Building.

Treinta vendedores estarán presentes. Holy Trinity recolectará alimentos no perecederos y productos de higiene para la Despensa Padre Jack Jones.

Ambos eventos son gratuitos y abiertos al público.