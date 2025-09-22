Noticias Locales, Vida Católica

Ferias de salud gratuitas programadas para finales de septiembre

Este mes se celebrarán dos ferias de salud en la Arquidiócesis de Louisville.

  • La Iglesia Holy Family, ubicada en 3938 Poplar Level Road, celebrará su 19.ª Feria Anual de Salud y Seguridad Comunitaria el 28 de septiembre, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m., en el Saffin Center.

La feria contará con más de 60 expositores, además de servicios de eliminación de medicamentos, exámenes de salud, información educativa y vacunas contra la influenza y  COVID-19 de Walgreens. Norton Healthcare estará presente.

Se ofrecerán refrigerios gratuitos y habrá premios y otros obsequios.

Holy Family también recolectará alimentos no perecederos para las despensas locales y zapatos nuevos o en buen estado para WaterStep, una organización que purifica agua y proporciona agua potable a comunidades necesitadas.

  • La Iglesia Holy Trinity, ubicada en Cherrywood Road 501, celebrará su feria el 20 de septiembre de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en el Multipurpose Building.

Treinta vendedores estarán presentes. Holy Trinity recolectará alimentos no perecederos y productos de higiene para la Despensa Padre Jack Jones.

Ambos eventos son gratuitos y abiertos al público.

