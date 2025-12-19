El pesebre y el árbol de Navidad son signos de esperanza, afirma el Papa León

El pesebre o nacimiento fue inaugurado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 15 de diciembre de 2025. (Foto CNS/Lola Gomez)

Por Carol Glatz, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El nacimiento (también conocido como belén o pesebre navideño) y el árbol de Navidad son signos de fe y esperanza, afirmó el Papa León XIV.

“Mientras los contemplamos en nuestros hogares, parroquias y plazas, pidamos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y la fraternidad”, dijo, y pidió oraciones por todos aquellos que sufren a causa de las guerras y la violencia.

“Debemos eliminar el odio de nuestros corazones”.

El Papa pronunció estas palabras el 15 de diciembre durante una reunión con los representantes del Gobierno, los artesanos y los donantes responsables de proporcionar los adornos navideños de la Sala de Audiencias Pablo VI y la Plaza de San Pedro.

El Papa León agradeció a la artista costarricense que creó el belén para la sala de audiencias, titulado “Nacimiento Gaudium”. Creado por Paula Sáenz Soto, muestra a la Virgen María embarazada y 28.000 cintas de colores, cada una de las cuales representa una vida salvada del aborto gracias a las oraciones y el apoyo prestado a muchas madres en dificultades por organizaciones católicas, según un comunicado de prensa de la oficina de gobierno de la Ciudad del Vaticano.

En Nochebuena, la estatua será sustituida por otra imagen de María arrodillada en adoración al niño Jesús recién nacido, y se colocarán 400 cintas en el pesebre de Jesús con oraciones y deseos escritos por jóvenes pacientes del Hospital Nacional de Niños de San José.

“Agradezco a la artista costarricense que, junto con el mensaje de paz de la Navidad, quiso lanzar también un llamamiento para proteger la vida desde la concepción”, dijo el Papa León.

“El belén y el árbol de Navidad son signos de fe y esperanza”, dijo a todos los presentes. “Dejemos que la ternura del Niño Jesús ilumine nuestra vida. Dejemos que el amor de Dios, como las ramas de un árbol siempre verde, permanezca ferviente dentro de nosotros”.

El Papa agradeció a los habitantes de un pequeño pueblo de la provincia autónoma de Bolzano, en el norte del país, que donaron el abeto noruego de 25 metros de altura y 8,8 toneladas de peso, que se encenderá en una ceremonia especial el 15 de diciembre, cuando se inaugurará el gran belén de la plaza.

“Para los peregrinos de todo el mundo que se reunirán en la plaza de San Pedro, el pesebre les recordará que Dios se acerca a la humanidad, se hace uno de nosotros, entrando en nuestra historia en la pequeñez de un niño”, dijo el Papa.

“Ante cada pesebre, incluso los que hacemos en nuestras casas, revivimos ese acontecimiento y redescubrimos la necesidad de buscar momentos de silencio y oración en nuestras vidas, para encontrarnos a nosotros mismos y entrar en comunión con Dios”, afirmó.

El pesebre de la plaza de San Pedro para 2025 procede de una diócesis al sur de Nápoles, no lejos de la costa de Amalfi. Entre los regalos que ofrecen los pastores se encuentran productos agrícolas famosos de la región, como los tomates San Marzano y Corbarino, las nueces, las cebollas y las alcachofas.

Tanto el nacimiento como el árbol permanecerán en la plaza de San Pedro hasta el 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor.

La oficina gubernamental de la Ciudad del Vaticano ha informado de que las agujas y las ramas verdes del árbol se enviarán a una empresa austriaca para extraer sus aceites esenciales, y la madera se donará a una organización benéfica.

Cuando el Papa León se reunió el 13 de diciembre con cientos de personas que participaban en un belén viviente celebrado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, dijo que el pesebre “es un signo importante: nos recuerda que formamos parte de una maravillosa aventura de salvación en la que nunca estamos solos”.

“Difundan este mensaje y mantengan viva esta tradición. Son un regalo de luz para nuestro mundo, que tanto necesita poder seguir esperando”, dijo.