El papel de la familia en la Iglesia y la sociedad necesita apoyo, afirma el Papa León

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La fortaleza de las familias y su capacidad para prosperar y dar testimonio como “Iglesia doméstica” requieren el apoyo de la Iglesia en general y de los gobiernos, especialmente ante la pobreza, afirmó el Papa León XIV.

“Somos conscientes de que hoy en día hay auténticas amenazas a la dignidad de la familia, como, por ejemplo, los problemas relativos a la pobreza, la falta de trabajo y de acceso a los sistemas de salud, los abusos a los más vulnerables, las migraciones, las guerras”, dijo el Papa a un grupo de representantes de la Iglesia latinoamericana el 19 de septiembre.

El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Pontificia Academia para la Vida y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia reunieron a los representantes en Roma del 17 al 19 de septiembre para compartir una reflexión sobre el Año Jubilar sobre “el futuro de la vida y la familia” en América Latina.

“Las instituciones públicas y la Iglesia tienen la responsabilidad de buscar cómo promover el diálogo y fortalecer los elementos en la sociedad que favorezcan la vida en familia y la educación de sus miembros”, dijo el Papa León al grupo.

“El ‘Jubileo’, evocaba el regreso: volver a la tierra, a la condición primera de hombres libres, a los orígenes de la justicia y de la misericordia de Dios”, dijo.

Para los católicos, dijo el Santo Padre, el Jubileo de este año debería ser un fuerte impulso para volver a Dios y situarlo en el centro de la vida.

“El Jubileo nos invita también a pensar en nuestras raíces”, dijo, “a la fe recibida de nuestros padres, a la oración perseverante de nuestras abuelas desgranando las cuentas del rosario, a su vida sencilla, humilde y honesta que, como fermento, sostuvo a tantas familias y comunidades”.

En Jesús, dijo, “encontramos nuestra verdadera alegría: el júbilo de sabernos en casa, en el lugar donde debemos estar”.

La familia es “un don y una tarea”, dijo el Papa León al grupo. “Es crucial fomentar la corresponsabilidad y el protagonismo de las familias en la vida social, política y cultural, promoviendo su valiosa contribución en la comunidad”.

La familia también está llamada a “ser Iglesia doméstica y hogar donde arda el fuego del Espíritu Santo, difunda su calor, aporte sus dones y experiencias para el bien común y los convoque a todos a vivir en esperanza”, dijo el Papa.

El Papa León confió sus oraciones a la intercesión de la Sagrada Familia, “modelo perfecto que Dios ofrece como respuesta al grito desesperado de ayuda de tantas familias. Al imitarla, nuestros hogares serán antorchas vivas de la luz de Dios”.