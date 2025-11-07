El Papa responde a preguntas sobre migrantes, Venezuela y el juicio de Rupnik

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Los católicos que se encuentran en centros de detención de inmigrantes tienen “derechos espirituales” que el clero católico debería poder atender, afirmó el Papa León XIV.

En una breve conversación con periodistas el 4 de noviembre a última hora, frente a su residencia en Castel Gandolfo, se le preguntó al Papa León sobre un centro de detención en Chicago que el 1 de noviembre denegó el acceso a un obispo auxiliar y a una delegación de clérigos, religiosas y laicos que querían llevar la comunión a los católicos detenidos allí.

También se le preguntó al Papa sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y sobre el caso del padre Marko Rupnik, un artista acusado de múltiples casos de abuso.

Sobre la cuestión del centro de detención de Chicago, el Papa Leo comenzó sus comentarios señalando que, en la Misa que celebró en un cementerio de Roma el 1 de noviembre, la lectura del Evangelio fue de Mateo 25, con su letanía de alimentar al hambriento, acoger al extranjero y vestir al desnudo. El Señor dice: “Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”.

“Jesús dice muy claramente: ‘al final del mundo se nos preguntará: ¿cómo habéis acogido al extranjero? ¿Lo habéis acogido y recibido o no?’. Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo” con el trato que reciben hoy en día los inmigrantes en Estados Unidos, dijo el Papa.

“Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo en este momento”, añadió.

El Papa León dijo que le gustaría pedir “a las autoridades que permitan que los agentes pastorales se ocupen de las necesidades de estas personas. Muchas veces han estado separadas de sus familias durante mucho tiempo, nadie sabe lo que está pasando… pero sus necesidades espirituales deben ser respetadas”.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en una declaración a OSV News que las instalaciones de Broadview en Chicago son “una oficina local, no un centro de detención”.

“Los extranjeros ilegales solo permanecen allí brevemente para ser procesados antes de ser trasladados a un centro de detención. Las organizaciones religiosas son más que bienvenidas para prestar servicios a los detenidos en los centros de detención del ICE”, dijo McLaughlin, pero no en las oficinas locales, donde “los detenidos son continuamente ingresados, procesados y trasladados”.

También se le preguntó al Papa León qué opinaba sobre el envío de buques de guerra estadounidenses al Caribe, en particular a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump ha dicho que el despliegue forma parte de su esfuerzo por detener a los narcotraficantes.

“Un país tiene derecho a tener militares para defender la paz, para construir la paz”, dijo el Papa. “En este caso, sin embargo, parece algo distinto, con la tensión aumentando… Hace solo cinco minutos leí una noticia que decía que se están acercando cada vez más a la costa de Venezuela”.

“Creo que con la violencia no se gana”, afirmó el Papa. “Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país”.

La última pregunta que respondió el Papa León antes de regresar al Vaticano se refería a las peticiones de las presuntas víctimas del padre Rupnik de que se cubrieran o retiraran sus mosaicos de las iglesias de todo el mundo, algo que, según señaló el Papa, ya se estaba haciendo.

El sacerdote, artista y ex-jesuita, ha sido acusado de abusar sexual, espiritual y psicológicamente de más de 20 mujeres, muchas de ellas miembros de una comunidad religiosa que él mismo co-fundó, a lo largo de cuatro décadas.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe anunció a principios de octubre que había nombrado a los jueces que formarían el tribunal para el juicio canónico del sacerdote.

“Sé que es muy difícil para las víctimas pedirles que sean pacientes. Pero la Iglesia debe respetar los derechos de todas las personas”, dijo el Papa a los periodistas. “El principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario también se aplica en la Iglesia. Y esperamos que este proceso que acaba de comenzar pueda aportar claridad y justicia a todas las personas involucradas”.

Más temprano ese mismo día, los periodistas habían preguntado al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio doctrinal, sobre el estado del juicio y cuándo podría concluir.

“Se está trabajando (en eso)”, respondió. “Están trabajando de forma independiente”, por lo que no pudo dar detalles sobre si habían comenzado a escuchar a los testigos o cuánto tiempo podría durar el juicio.

El dicasterio había declarado en octubre que “el colegio judicial está compuesto por mujeres y clérigos que no forman parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y no ocupan ningún cargo en los Dicasterios de la Curia Romana”.

“Todo esto con el fin de garantizar mejor, como en cualquier proceso judicial, la autonomía y la independencia del mencionado Tribunal”, afirmó.