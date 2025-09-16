El Papa llama a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza ante el nuevo ataque israelí contra la ciudad

Por Cindy Wooden, CatholicNews Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Apenas unas horas después de que Israel lanzara una nueva ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, el Papa León XIV llamó al párroco de la única parroquia católica de rito latino de la ciudad para expresarle su preocupación, sus oraciones y su cercanía.

Según informó la oficina de prensa del Vaticano, el Papa León, quien pasaba el día en Castel Gandolfo, conversó el 16 de septiembre con el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, miembro del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y párroco de la parroquia Sagrada Familia en la ciudad de Gaza.

El padre Romanelli informó al Papa que las tropas y los tanques israelíes no habían llegado a la zona donde se encuentra el recinto de la iglesia, según la oficina de prensa. Sin embargo, se podía escuchar el sonido de fuego de artillería desde la parroquia.

Mientras que el ejército israelí ha estado advirtiendo a los civiles que evacuen la ciudad de Gaza, el padre Romanelli informó al Papa que unas 450 personas se encuentran refugiadas en el recinto parroquial, y que la parroquia continúa ayudándolas a ellas y a otras personas del vecindario con alimentos, agua y medicamentos.

El oratorio parroquial sigue funcionando, dirigiendo la oración y organizando actividades para niños, según informó la oficina de prensa vaticana. También continúa la asistencia especial a enfermos y ancianos.

En una publicación en X a las 6:00 a.m. del 16 de septiembre, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió: “Gaza está en llamas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro, y los soldados de las FDI luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos ni retrocederemos hasta que la misión esté completa”.

El padre Romanelli publicó en X una cita de San Juan Bosco: “Confiar en María conduce a un consuelo y esperanza inquebrantables”.