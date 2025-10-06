El Papa León XIV reza por las víctimas del mortal terremoto en el centro de Filipinas

BOGO, Filipinas (OSV News) — El Papa León XIV rezó por las víctimas del fuerte terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el centro de Filipinas a última hora del 30 de septiembre y causó la muerte de al menos 72 personas.

El arzobispo Alberto Uy de Cebú, que tomó posesión de su cargo pocas horas antes del terremoto, dijo que recibió las condolencias del papa a través del nuncio papal, el arzobispo Charles John Brown.

Las labores de rescate han concluido y las autoridades han confirmado que se ha localizado a todas las personas desaparecidas. Ahora la atención se centra en ayudar a los más de 20.000 residentes desplazados, muchos de ellos procedentes de la ciudad de Bogo, en el norte de Cebú, la zona más afectada.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. visitó la región y anunció planes para construir refugios temporales.

La poca profundidad del terremoto intensificó los daños, provocando deslizamientos de tierra mortales y el derrumbe de viviendas. También se vieron afectadas iglesias históricas, incluida una en Daanbantayan.

El arzobispo Uy ha suspendido las misas en las parroquias afectadas hasta que se completen las comprobaciones de seguridad. Instó a los fieles a unirse en oración y apoyo, pidiendo a Dios fuerza, calma y protección en medio de la crisis.

“Que el Señor nos acoja bajo sus alas, nos proteja de todo mal y nos guíe hacia la seguridad y la paz”, decía la declaración.