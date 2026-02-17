El Papa León XIV explica por qué los católicos ayunan durante la Cuaresma

El Papa León XIV se dirige a los visitantes durante su audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano el 11 de febrero de 2026. El 13 de febrero, el Papa León publicó su primer mensaje cuaresmal, en el que animó a los católicos a redescubrir el poder del ayuno durante esta Cuaresma. (Foto CNS/Lola Gomez)

Por Courtney Mares, OSV News

(OSV News) — La antigua práctica de ayunar durante la Cuaresma puede liberarnos de la complacencia y llevarnos a “tener hambre” de Dios, dijo el Papa León XIV en su mensaje para la Cuaresma de 2026.

Antes del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la temporada litúrgica cuaresmal de 40 días, el Papa animó a las personas a adoptar el “ejercicio ascético antiquísimo” de abstenerse de comer, así como “abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo”. Este año, la Cuaresma empieza el 18 de febrero.

La Cuaresma es un tiempo para “poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas”, afirmó el Papa.

“La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión”, escribió el Santo Padre. “Precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos ‘hambre’ y lo que consideramos esencial para nuestro sustento”.

El ayuno, añadió, nos ayuda a identificar y ordenar adecuadamente nuestros “apetitos”, “para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo”.

En el mensaje, titulado “Escuchar y ayunar: La Cuaresma como tiempo de conversión”, y publicado por el Vaticano el 13 de febrero, el Papa se inspiró en las enseñanzas de San Agustín para reflexionar sobre el “cuidado del corazón” en relación con “la tensión entre el tiempo presente y la realización futura”.

Citando la obra de Agustín “La utilidad del ayuno”, el Papa León citó la observación del santo: “Es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de la justicia, así como estar repletos de la justicia es propio de la otra vida”.

El Papa León dijo que “el ayuno, entendido en este sentido, nos permite no sólo disciplinar el deseo, purificarlo y hacerlo más libre, sino también expandirlo, de modo que se dirija a Dios y se oriente hacia el bien”.

Advirtió que el ayuno debe “vivirse siempre con fe y humildad”, en lugar de con orgullo, y debe basarse en la comunión con el Señor.

Como “signo visible de nuestro compromiso interior de alejarnos, con la ayuda de la gracia, del pecado y del mal, el ayuno debe incluir también otras formas de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que ‘sólo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana'”, dijo el Papa León.

El Papa también destacó lo que denominó “una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo”.

“Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias”, dijo, instando a los católicos a cultivar la amabilidad “en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas”.

El Papa León animó a los católicos a hacer espacio en sus vidas para escuchar la palabra de Dios en la misa y mediante la lectura de las Sagradas Escrituras, señalando que el ayuno es una forma concreta de prepararse para escuchar la palabra de Dios.

“El itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo”, dijo.

El Papa también animó a las parroquias, familias y comunidades religiosas a “realizar en Cuaresma un camino compartido”, haciendo hincapié en “la dimensión comunitaria de la escucha de la Palabra y de la práctica del ayuno”.

El Miércoles de Ceniza, el Papa León presidirá la tradicional procesión en la colina del Aventino de Roma, desde el monasterio benedictino de San Anselmo hasta la basílica de Santa Sabina, donde celebrará la Misa.

“Queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados”, expresó.