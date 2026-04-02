El Papa León XIV en Jueves Santo: Jesús nos enseña a amar en la Última Cena

El Papa León XIV besa el pie de un sacerdote después de lavárselo mientras celebra la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo en la Basílica de San Juan de Letrán en el Vaticano, el 2 de abril de 2026. (Foto OSV News/Vincenzo Livieri, Reuters)

Por Courtney Mares, OSV News

ROMA (OSV News) — El Papa León XIV lavó y besó los pies de 12 sacerdotes el Jueves Santo, en su primera liturgia del Triduo Pascual como pontífice, y afirmó que Jesús nos enseñó a amar como él ama durante la Última Cena.

“Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos da, en cambio, un ejemplo de entrega, de servicio y de amor. Necesitamos su ejemplo para aprender a amar, no porque seamos incapaces de ello, sino precisamente para educarnos a nosotros mismos y a los demás en el verdadero amor”, dijo el Papa León en la Archibasílica de San Juan de Letrán, donde celebró la Misa de la Cena del Señor el 2 de abril.

“Aprender a actuar como Jesús, Signo que Dios imprime en la historia del mundo, es la tarea de toda una vida”, dijo.

Miles de personas abarrotaron la basílica de Letrán para la Misa, la primera vez en más de una década que un Papa celebra la Misa del Jueves Santo en la catedral de Roma.

En su homilía, el Papa León reflexionó sobre el relato del Evangelio de Juan de la Última Cena, en el que Jesús lavó los pies de sus discípulos, animando a los fieles a entrar en el misterio de la humildad y el amor de Cristo al comenzar el Triduo Pascual.

“Ante una humanidad abatida por tantos ejemplos de brutalidad, postrémonos también nosotros como hermanos y hermanas de los oprimidos. Así es como queremos seguir el ejemplo del Señor”, dijo el Papa León.

“Al renovar los gestos y las palabras del Señor, esta misma tarde recordamos la institución de la Eucaristía y del Orden sagrado. El vínculo intrínseco entre los dos sacramentos representa la entrega perfecta de Jesús, Sumo Sacerdote y Eucaristía viva”, añadió.

Unos minutos más tarde, el propio Papa lavó personalmente los pies de 12 sacerdotes, imitando a Cristo cuando lavó los pies de los apóstoles. Once de los jóvenes sacerdotes fueron ordenados el año pasado por el propio Papa León. El duodécimo, el padre Renzo Chiesa, es director espiritual del Pontificio Seminario Mayor Romano. El Papa se inclinó para besar los pies de cada uno mientras se los lavaba.

“Lavar los pies es un gesto que resume la revelación de Dios, un signo ejemplar del Verbo hecho carne, su memoria inconfundible”, dijo el Papa León. “Al asumir la condición de siervo, el Hijo revela la gloria del Padre, desmontando los criterios mundanos que ensucian nuestra conciencia”.

La Misa en la archibasílica papal de San Juan de Letrán el Jueves Santo restablece la práctica tradicional de los Papas, en la que el Santo Padre, en su papel de Obispo de Roma, marca el inicio del Triduo Sagrado en su catedral diocesana.

La última vez que un Papa lavó los pies a los sacerdotes en Letrán fue en 2012, cuando el Papa Benedicto XVI realizó el rito con 12 sacerdotes de la Diócesis de Roma.

Durante el pontificado del Papa Francisco, el difunto Papa optó por celebrar el Jueves Santo en prisiones del área de Roma, donde ofreció la Misa y lavó los pies a los presos.

El Papa León citó tanto al Papa Benedicto XVI como al Papa Francisco en su homilía. Citando la homilía del Jueves Santo de 2008 del Papa Benedicto, dijo: “Al igual que Pedro, que al principio se resiste a la iniciativa de Jesús, también nosotros debemos ‘aprender continuamente que la grandeza de Dios es diversa de nuestra idea de grandeza; (…) porque sistemáticamente deseamos un Dios de éxito y no de pasión'”.

La basílica de Letrán, la iglesia pública más antigua de Roma y sede del obispo de Roma, es también el lugar de descanso final del Papa León XIII, el último pontífice en llevar el nombre de León antes del actual.

Al concluir la liturgia de la tarde del Jueves Santo, el Papa llevó el Santísimo Sacramento en procesión a la capilla de reposo mientras la congregación cantaba el himno eucarístico tradicional “Pange, Lingua”. A continuación, el Papa se arrodilló en oración y la basílica quedó completamente en silencio.

“La solemne liturgia de esta tarde nos introduce en el Triduo Santo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cruzamos este umbral no como espectadores, ni por inercia, sino involucrados de manera especial por el mismo Jesús; como invitados a la Cena en la que el pan y el vino se convierten para nosotros en Sacramento de salvación”, dijo el Papa León.

Al caer la noche sobre la Ciudad Eterna, las iglesias históricas de Roma abrieron sus puertas para la oración hasta bien entrada la noche, con altares de reposo ricamente decorados y adornados con flores y velas. Los católicos llenaron las calles del centro histórico de la ciudad, yendo de iglesia en iglesia para rezar en adoración ante los altares de reposo.

“Que la adoración eucarística de esta noche, en cada parroquia y comunidad, sea un momento para contemplar el gesto de Jesús, arrodillándonos como Él lo hizo, y pidiendo la fuerza para imitarlo en el servicio con el mismo amor”, dijo el Papa.

El jueves por la mañana, el Papa León presidió la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro, donde bendijo los aceites sagrados utilizados en los sacramentos a lo largo del año, en presencia de más de 800 sacerdotes.

El Santo Padre presidirá todas las liturgias restantes del Triduo Pascual en la Basílica de San Pedro, incluida la Celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo y la Vigilia Pascual el sábado por la noche. El Viernes Santo por la noche, dirigirá el Vía Crucis en el Coliseo. El Domingo de Pascua, celebrará la Misa en la Plaza de San Pedro antes de impartir la tradicional bendición “Urbi et Orbi” a la ciudad y al mundo.