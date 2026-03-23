El Papa León XIV convoca a los obispos a Roma para hablar sobre el matrimonio y la familia en octubre

Por Courtney Mares, OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — El Papa León XIV anunció el 19 de marzo que ha pedido a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo que se reúnan en Roma en octubre para renovar y profundizar el debate de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia a la luz de “Amoris Laetitia”.

El Papa hizo esta invitación al final de un mensaje con motivo del décimo aniversario de la firma de “Amoris Laetitia”, la exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco sobre la pastoral de la familia, publicada tras los Sínodos sobre la Familia de 2014 y 2015.

“Reconociendo los cambios que siguen afectando a las familias, he decidido convocar en octubre de 2026 a los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, con el fin de proceder, en un clima de escucha recíproca, a un discernimiento sinodal sobre los pasos a dar para anunciar el Evangelio a las familias de hoy, a la luz de Amoris laetitia y teniendo en cuenta lo que se está realizando en las Iglesias locales”, dijo el Papa.

“Encomiendo este camino a la intercesión de san José, Custodio de la Sagrada Familia de Nazaret”, añadió.

“Amoris Laetitia”, que en latín significa “La alegría del amor”, fue firmada por el Papa Francisco el 19 de marzo de 2016 y publicada el siguiente mes de abril. El documento, que cuenta con más de 50.000 palabras, aborda la vida matrimonial y el amor, los hijos, la familia extensa, la educación y los desafíos pastorales relacionados, con especial atención a la integración de las familias heridas o marginadas en la vida de la Iglesia.

“Nuestra época está marcada por rápidas transformaciones que, incluso hoy más que hace diez años, hacen necesaria una especial atención pastoral a las familias, a las que el Señor confía la tarea de participar en la misión de la Iglesia de anunciar y dar testimonio del Evangelio”, explicó el Papa León en el mensaje.

Añadió que hay “lugares y circunstancias en los que la Iglesia ‘sólo puede llegar a ser sal de la tierra’ a través de los fieles laicos y, en particular, de las familias”.

“Por eso, el compromiso de la Iglesia en este ámbito debe renovarse y profundizarse, para que aquellos a quienes el Señor llama al matrimonio y a la familia puedan vivir su amor conyugal en Cristo y los jóvenes se sientan atraídos por la intensidad de la vocación matrimonial en la Iglesia”, dijo.

En el momento de su publicación, “Amoris Laetitia” tuvo una acogida desigual. Si bien los líderes de la Iglesia elogiaron en general el objetivo de la exhortación de mejorar la atención pastoral a las familias, esta fue objeto de críticas rápidas y contundentes por algunas ambigüedades que parecían difíciles de conciliar con la doctrina de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a los católicos divorciados que han contraído nuevas uniones civiles sin una declaración previa de nulidad, y a su recepción de la Eucaristía. Persiste el desacuerdo entre teólogos y líderes de la Iglesia sobre estos elementos.

El Papa León calificó el documento como “un luminoso mensaje de esperanza sobre el amor conyugal y familiar”, y añadió que tanto “Amoris Laetitia” como la exhortación de San Juan Pablo II de 1981, “Familiaris Consortio”, “han estimulado el compromiso doctrinal y pastoral de la Iglesia al servicio de los jóvenes, los cónyuges y de las familias”.

“En este décimo aniversario, queremos dar gracias al Señor por el impulso dado al estudio y a la conversión pastoral de la Iglesia, y pedirle el valor para continuar el camino, acogiendo siempre de nuevo el Evangelio, con la alegría de poder anunciarlo a todos”, dijo el Papa León.