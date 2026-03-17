El Papa León se muda a su nueva residencia en el Palacio Apostólico

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano, el 26 de octubre de 2025. El Papa León se mudó a su nueva residencia en el Palacio Apostólico el 14 de marzo de 2026. (Foto CNS/Vatican Media)

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — El Papa León XIV se mudó a sus nuevos aposentos en el Palacio Apostólico del Vaticano el 14 de marzo, según anunció esa tarde en Roma la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Las nuevas habitaciones del Papa León incluyen varias habitaciones, entre ellas el estudio privado –desde donde el Santo Padre se asoma a la ventana para dirigir la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro todos los domingos–, una biblioteca y una pequeña capilla. Según los medios italianos, el apartamento también cuenta con un gimnasio privado.

Con el regreso del Papa León al Palacio Apostólico, sus habitaciones serán diferentes a las del Papa Benedicto XVI, el último papa en habitar ese espacio.

En lugar de ocupar las tradicionales habitaciones papales, los medios italianos han informado que el Papa León vivirá en un loft, o ático, sobre la “Tercera Logia”, o último piso, del edificio. Los medios del Vaticano han informado que el Papa León se trasladó a sus nuevos aposentos junto con sus colaboradores más cercanos.

La decisión del Papa León de vivir en el Palacio Apostólico marca un cambio con respecto a su predecesor inmediato y un regreso a más de 100 años de tradición.

El Papa Francisco vivió todo su pontificado en una suite de la casa de huéspedes del Vaticano, conocida formalmente como la Domus Sanctae Marthae, prefiriendo residir dentro de una comunidad más grande.