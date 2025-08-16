El Papa León encabeza la encuesta Gallup de líderes mundiales

El Papa León XIV saluda a la gente mientras viaja en el papamóvil en la Plaza de San Pedro tras celebrar la misa de clausura del Jubileo del Deporte en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 15 de junio de 2025. (Foto CNS/Lola Gomez)

Por Gina Christian, OSV News

El Papa León XIV encabeza una nueva encuesta de Gallup sobre líderes mundiales, teniendo acogida con la mayoría de los residentes de Estados Unidos en una nación políticamente dividida y divisiva.

La encuesta, realizada telefónicamente del 7 al 21 de julio con 1002 adultos en todo el país, reveló que el 57% de los encuestados tenía una opinión favorable del Papa León, el 11% lo desaprobaba y el 31% no tenía opinión.

De este último grupo, el 18% afirmó no conocer lo suficiente al Papa como para opinar, mientras que el 13% restante no había oído hablar de él.

Además, según Gallup, el Papa León XIV goza de una opinión más favorable con miembro de los diferentes partidos, “a diferencia de las figuras políticas analizadas en la última encuesta”.

Al mismo tiempo, Gallup señaló que, “en consonancia con las diferencias ideológicas en sus índices de aprobación, goza de mayor aprobación entre los demócratas que entre los republicanos”.

Esta encuesta de Gallup marcó la primera vez que se evaluó al pontífice nacido en Estados Unidos desde su elección el 8 de mayo. El Papa León cumple sus primeros 100 días en el papado el 16 de agosto.

Los encuestados otorgaron al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, un 52% de aprobación, con un 34% de desaprobación y un 14% sin opinión. Tras él se situó el senador Bernie Sanders (independiente por Vermont), con una opinión positiva del 49% y negativa del 38%, y un 14% sin opinión.

La mayoría de los estadounidenses encuestados (57%) desaprobaba al presidente estadounidense Donald Trump: el 41% lo aprobaba y solo el 2% no opinaba. El vicepresidente J.D. Vance obtuvo un índice de desaprobación del 49%, con un 38% de opinión favorable y un 13% sin opinión.

El Papa León también encabezó la clasificación según la favorabilidad neta (que representa la diferencia entre puntos porcentuales positivos y negativos), con un 46%.

Gallup señaló que “la favorabilidad neta es la más efectiva para estas comparaciones porque explica las grandes diferencias en la familiaridad de los estadounidenses con las distintas figuras”.

A excepción del Papa León, Zelenski y Sanders, todos los demás líderes de la lista de Gallup tuvieron una favorabilidad neta negativa: el presidente francés, Emmanuel Macron, con un -1% y el empresario multimillonario Elon Musk, con un -28%. Trump (-16%), el secretario de Estado Marco Rubio (-16%), el expresidente Joe Biden (-11%) y el actual vicepresidente JD Vance (-11%) se situaron entre Macron y Musk en la clasificación negativa neta.

Gallup también comparó la calificación del Papa León con la del Papa Francisco y la del Papa Benedicto XVI. Señaló que las cifras del nuevo papa son muy similares a las de sus predecesores en los primeros días de sus respectivos pontificados. En 2013, Gallup descubrió que el 58% aprobaba y el 10% desaprobaba al Papa Francisco, mientras que en 2005 el 55% veía al Papa Benedicto como favorable y el 12% como desfavorable.

La encuestadora aclaró que no midió la opinión pública estadounidense sobre el Papa San Juan Pablo II como favorable o desfavorable hasta 1993, mucho después de su elección en 1978. Sin embargo, el difunto Papa gozó de amplia popularidad entre los residentes de Estados Unidos, entre el 61% y el 86% de aprobación las encuestas a lo largo de los años.

Entre los católicos estadounidenses, el Papa León (76%), el Papa Francisco (80%) y el Papa Benedicto XVI (67%) obtuvieron un apoyo superior al promedio en sus índices iniciales, según Gallup.

La firma también señaló que el Papa León se diferencia de sus predecesores en que su índice de aprobación es mayor entre los liberales que entre los conservadores (65% frente al 46%).

En contraste, los conservadores mostraron una mayor probabilidad de ver favorablemente al {apa Benedicto XVI y al Papa Francisco durante los primeros días de sus pontificados.

El Papa Benedicto XVI mantuvo esa ventaja de aprobación conservadora a través de los datos de Gallup de 2010, recopilados tres años antes de su renuncia en 2013. La posición del Papa Francisco entre los conservadores disminuyó, y sus cifras de Gallup de diciembre de 2023 muestran una aprobación del 70% entre los liberales y del 42% entre los conservadores.