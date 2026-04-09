El Papa León elogia el alto el fuego como ‘señal de viva esperanza’ e insta al diálogo y a la paz

El Papa León XIV sonríe mientras saluda a los visitantes y peregrinos desde el papamóvil mientras recorre la plaza de San Pedro en el Vaticano antes de su audiencia general el 8 de abril de 2026. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Josephine Peterson, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El Papa León XIV acogió con satisfacción el alto el fuego recién anunciado en Oriente Medio como una “señal de viva esperanza” tras lo que describió como “estas últimas horas de gran tensión”, al tiempo que instaba a reanudar las negociaciones y llamaba a los fieles a la oración.

“Solo mediante la vuelta a las negociaciones se puede llegar al final de la guerra”, afirmó en unas declaraciones en italiano tras su audiencia general del 8 de abril en la Plaza de San Pedro.

Sus comentarios se produjeron apenas unas horas después de que se alcanzara un alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, lo que evitó una mayor escalada. El acuerdo se produjo tras una severa advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a última hora del 7 de abril, cuando amenazó con destruir las infraestructuras críticas de Irán, afirmando que “toda una civilización morirá esta noche” si el Gobierno de Irán no reabría el Estrecho de Ormuz a buques petroleros y gaseros. El alto el fuego se anunció aproximadamente dos horas antes de que venciera el plazo fijado por la Casa Blanca.

El llamamiento del Santo Padre al diálogo se hizo eco de las declaraciones que había realizado la noche anterior en Castel Gandolfo, donde instó a los líderes a volver a la mesa de negociaciones incluso antes de que se anunciara el alto el fuego.

“Hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”, declaró a los periodistas el 7 de abril. “Sin duda, aquí hay cuestiones de derecho internacional, pero, más aún, se trata de una cuestión moral que atañe al bien del pueblo en su conjunto”.

Al profundizar en las implicaciones más amplias del conflicto, advirtió sobre una crisis económica mundial caracterizada por una gran inestabilidad, que corre el riesgo de avivar aún más el odio, y pidió a los ciudadanos de a pie que se pusieran en contacto con sus líderes políticos para abogar por la paz.

Durante su discurso en la audiencia general, el Papa invitó nuevamente a los fieles a unirse a él en una vigilia de oración por la paz el 11 de abril. Mientras las flores adornaban las escaleras de la Basílica de San Pedro durante este tiempo de Pascua, el Papa dedicó su catequesis principal a reflexionar sobre la santidad, haciendo hincapié en que es una vocación compartida por todos los creyentes.

“Toda persona bautizada está llamada a ser santa; a vivir en la gracia de Dios, a practicar la virtud y a llegar a ser como Cristo”, dijo en su discurso dirigido a los angloparlantes.

Continuando con su serie de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, describió la caridad como el fundamento de la santidad, “la plenitud del amor hacia Dios y hacia el prójimo”, y dijo que su máxima expresión es el martirio, al que calificó de “supremo testimonio de fe y de caridad”. Añadió que los sacramentos, especialmente la Eucaristía, sostienen a los creyentes en esta vocación.

Continuó su análisis de la Constitución dogmática “Lumen Gentium”, concretamente sobre el importante papel de la vida consagrada. “De hecho, señales del Reino de Dios, ya presente en el misterio de la Iglesia, son aquellos consejos evangélicos que dan forma a toda experiencia de vida consagrada: la pobreza, la castidad y la obediencia”, dijo.

La pobreza demuestra una confianza total en Dios –libre de intereses personales– y una “plena entrega” a su providencia; la obediencia sigue la “entrega” de Cristo a Dios; y la castidad es “la entrega de un corazón íntegro y puro en el amor, al servicio de Dios y de la Iglesia”. El Papa calificó estas virtudes como una forma de “seguimiento radical”.

“Estas tres virtudes no son prescripciones que encadenan la libertad, sino dones liberadores del Espíritu Santo, a través de los cuales algunos fieles se consagran totalmente a Dios”, afirmó.

Al concluir su discurso principal, el Papa dijo que el sacrificio de Cristo hace posible la santidad incluso en el sufrimiento.

“Contemplando este evento, sabemos que no hay experiencia humana que Dios no redima”, dijo. “Incluso el sufrimiento, vivido en unión con la pasión del Señor, se convierte en una vía de santidad”.