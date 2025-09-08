El Papa inaugura un centro ecológico y una granja dedicados a la economía inclusiva 

El Papa León XIV camina junto al padre Manuel Dorantes, proveniente de EE.UU., quien es director administrativo y de gestión del Centro Laudato Si’ de Educación Superior, en el invernadero de Borgo Laudato Si’ en Castel Gandolfo, Italia, el 5 de septiembre de 2025. El Papa inauguró el lugar ese mismo día, abriendo la histórica residencia Papal como centro dedicado a los principios del cuidado de la creación y la dignidad humana esbozados en la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Carol Glatz, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO – Rodeado de jardines italianos formales, antiguas ruinas romanas y largas avenidas de frondosos árboles, el Papa León XIV inauguró un nuevo complejo de “impacto ambiental cero” dedicado a promover las enseñanzas del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación en los jardines Papales de Castel Gandolfo.

Un invernadero circular de nueva construcción y dos nuevos edificios, todos ellos cubiertos con paneles solares, conforman el corazón de Borgo Laudato Si’, un proyecto dedicado a promover la ecología integral, la sostenibilidad y una economía circular y generativa.

El cuidado de la creación “representa una verdadera vocación para todo ser humano, un compromiso a realizar dentro de la propia creación, sin olvidar nunca que somos criaturas entre las criaturas, no creadores”, dijo el Papa León en su homilía durante un servicio de oración en el invernadero el 5 de septiembre. Al servicio asistieron empleados y sus familias, miembros de la Curia Romana, representantes de empresas y organizaciones asociadas que apoyan el proyecto, y otros invitados especiales.

“El Borgo Laudato Si’, que inauguramos hoy, es una de las iniciativas de la Iglesia encaminadas a cumplir esta vocación de ser custodios s de la obra de Dios: una tarea exigente, pero hermosa y fascinante, que representa un aspecto primario de la experiencia cristiana”, afirmó.

La iniciativa, que busca concretar la enseñanza de la Iglesia sobre la ecología integral, “es una semilla de esperanza que el Papa Francisco nos ha dejado como legado”, afirmó, y representa “una síntesis de extraordinaria belleza, donde la espiritualidad, la naturaleza, la historia, el arte, el trabajo y la tecnología conviven en armonía”.

Después de que el Papa bendijera el centro, Andrea Bocelli y su hijo Matteo cantaron “Dolce Sentire”, inspirada en el Cántico de la Creación de San Francisco de Asís. El Tiempo Ecuménico de la Creación se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís.

El Borgo, que significa “pueblo” o “aldea” en italiano, se extiende sobre 85 acres de jardines y 50 acres de tierras de cultivo, y es el hogar de vacas, caballos, burros, gallinas y otros animales pequeños.

Durante su visita de dos horas, el Papa León saludó a algunos de los peludos residentes, entre ellos un caballo andaluz blanco llamado “Sale Rosso” (en italiano, “Sal Roja”), que le fue regalado como recuerdo de los caballos que solía montar para llegar a las zonas rurales cuando era obispo de Chiclayo, Perú. Chasqueando la lengua para saludarlo, el Papa acarició el hocico del caballo y le dio de comer un pequeño trozo de zanahoria.

También acarició a un ternero recién nacido llamado “Domenico”, porque nació un domingo (“domenica” en italiano), y a un caballo español de pura raza marrón.

El Papa llegó a la propiedad Papal de Castel Gandolfo, a solo 24 kilómetros al sureste de Roma, a última hora de la tarde para saludar a los jardineros, agricultores, ingenieros, personal y familias del proyecto.

Primero rezó en el Jardín de la Pequeña Virgen, donde había celebrado una Misa “por el cuidado de la creación” a principios de julio, poco después de que el Vaticano anunciara que se añadiría al Misal Romano un nuevo formulario de oraciones y lecturas bíblicas para la Misa.

Dirigido por el Centro Laudato Si’ para la Educación Superior del Vaticano, Borgo Laudato Si’ tiene como objetivo transmitir el mensaje de que “la conversión ecológica es posible y surge del encuentro entre la fe, la responsabilidad y la esperanza”, afirmó en su discurso inaugural el cardenal Fabio Baggio, director general del centro y subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

“Esta conversión nos permitirá transformar la realidad y construir un mundo más justo y fraterno”, afirmó.

El centro está abierto a todo el mundo, según han afirmado los organizadores, y ofrecerá programas educativos para estudiantes de todas las edades y de todo el mundo, así como retiros para líderes empresariales que deseen adherirse más estrechamente a los principios católicos de cuidado de la creación y protección de la dignidad humana.

Actualmente, el centro imparte un programa de formación profesional en jardinería y agricultura para personas vulnerables y marginadas, y tiene previsto vender al público los productos elaborados en la granja, entre los que se incluyen queso, aceite de oliva y vino, que llevarán la etiqueta “Laudato Si'”.

También tiene previsto abrir un restaurante en la primavera de 2026 que utilizará únicamente productos cultivados y obtenidos localmente. El chef Art Smith y el propietario de un restaurante Phil Stefani, ambos oriundos de Chicago, se encargarán de la gestión del restaurante y los servicios de catering.

La hermana salesiana Alessandra Smerilli, miembro del consejo de administración del Centro Laudato Si’ para la Educación Superior y secretaria del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, declaró a los periodistas el 2 de septiembre que quieren “generar crecimiento económico y beneficios, pero estos beneficios no deben enriquecer a unos pocos, sino que deben volver a ponerse en circulación” en el centro para apoyar sus programas y a sus trabajadores.

Esta economía denominada generativa y circular también busca no generar residuos mediante el uso responsable de todos los materiales y la protección de la persona humana frente a la mentalidad del “usar y tirar”, afirmó.

“Las actividades que se llevarán a cabo aquí tienen este objetivo, empezando por la agricultura, todo lo que vemos aquí en los huertos, la restauración, todo lo que se pueda poner en marcha debe basarse en esto y quiere ser un modelo de ello”, afirmó.

El padre Manuel Dorantes, un sacerdote proveniente de EE.UU., quien es el director administrativo y de gestión del Centro Laudato Si’ de Educación Superior, declaró a los periodistas el 2 de septiembre: “El mensaje que el Papa Francisco quería transmitir es que si nosotros, la ciudad-estado más pequeña del mundo, podemos hacer esto, ¿cuál es el potencial de otros estados que son más grandes que nosotros, que tienen más recursos que nosotros y que cuentan con maravillosos talentos y un maravilloso territorio que Dios les ha dado?”.

“Necesitan ser protagonistas de su propio pueblo. Y por eso, el Papa está siendo ahora protagonista de su propio territorio para crear un modelo que pueda inspirar a la gente, que un mundo puede ser diferente si trabajamos juntos”, afirmó el padre Dorantes.