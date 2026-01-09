El Papa a los cardenales: No son expertos promoviendo agendas, sino una comunidad de fe

El Papa León XIV llega para celebrar una Misa matutina en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 8 de enero de 2026, durante un consistorio con cardenales de todo el mundo. (Foto OSV News/Simone Risoluti, Vatican Media)

Por Paulina Guzik, OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — El Papa León XIV reunió a los cardenales presentes en el consistorio extraordinario de esta semana para una Misa matutina el 8 de enero en la Basílica de San Pedro, y les dijo que no estaban juntos para promover “agendas”, sino para participar en un “discernimiento” que “solo puede venir del Señor”.

En la tarde del 7 de enero, al comenzar el consistorio, los cardenales eligieron dos temas para debatir durante la reunión: la naturaleza misionera de la Iglesia basada en la “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco y la sinodalidad como medio de colaboración eficaz con el Papa. Debido a las limitaciones de tiempo, se limitaron a dos de los cuatro temas propuestos inicialmente, lo que significó dejar de lado la liturgia –”fuente y culmen de la vida cristiana”, en palabras del propio pontífice– y el gobierno de la Curia Romana para esta reunión.

Aunque esos dos temas no se debatieron esta semana, el Papa León dejó claro en sus comentarios a los cardenales el 7 de enero que la liturgia y el gobierno de la Curia Romana no iban a quedar en el olvido. “Los otros temas no se han perdido”, afirmó, según informó Vatican News. “Hay cuestiones muy concretas y específicas que aún debemos abordar”.

El Papa León dijo a los cardenales reunidos en San Pedro para la Misa de las 7:30 a.m. que estaban en el consistorio “no estamos aquí para promover ‘agendas’ –personales o grupales–, sino para confiar nuestros proyectos e inspiraciones al escrutinio de un discernimiento que nos supera… y que solo puede venir del Señor”, animando a los 170 cardenales presentes a poner “todos nuestros deseos y pensamientos sobre el altar”.

“Nuestro Colegio, aunque rico en muchas capacidades y dones notables, no está llamado a ser, en primer lugar, un equipo de expertos, sino una comunidad de fe”, dijo el Papa. “En la que los dones que cada uno aporta, ofrecidos al Señor y devueltos por Él, produzcan el máximo fruto, según su Providencia”.

Animando a los cardenales en su servicio, el Papa les recordó que lo que ofrecen a la Iglesia, en todos los niveles, “es algo grande y extremadamente personal y profundo, único para cada uno y valioso para todos; y la responsabilidad que comparten con el Sucesor de Pedro es grave y onerosa”.

Después de la Misa, los cardenales se trasladaron a la cercana Sala de Audiencias Pablo VI para una jornada completa de debates.

Reflexionando sobre el significado del consistorio, el Papa dijo durante la Misa matutina que el consistorio mundial –“consistorium” en latín, o asamblea– “puede ser leída a la luz de la raíz del verbo consistere, es decir, ‘detenerse'”, destacando cómo los cardenales hicieron una pausa en sus ajetreadas agendas diarias “para estar aquí”.

“Hemos suspendido durante un tiempo nuestras actividades y renunciado a compromisos incluso importantes, para reunirnos y discernir juntos lo que el Señor nos pide por el bien de su Pueblo”, dijo el Papa León en su homilía. “Esto es en sí mismo un gesto muy significativo, profético, especialmente en el contexto de la sociedad frenética en la que vivimos”.

“De hecho, recuerda la importancia, en cada trayecto de la vida, de detenerse para orar, escuchar, reflexionar y así volver a enfocar cada vez mejor la mirada en la meta”, subrayó el Papa.

A través de esta pausa, dijo el Papa, los cardenales manifiestan “un gran acto de amor –a Dios, a la Iglesia y a los hombres y mujeres de todo el mundo”, permitiéndose “dejarnos moldear por el Espíritu, primero en la oración y en el silencio, pero también mirándonos a los ojos, escuchándonos unos a otros”.

El Papa León subrayó que los cardenales pueden sentirse “inadecuados y sin medios” ante los apremiantes retos del mundo contemporáneo “en el que la saciedad y el hambre, la abundancia y la miseria, la lucha por la supervivencia y el desesperado vacío existencial siguen dividiendo e hiriendo a las personas, a las naciones y a las comunidades”.

Pero en esto, dijo el Papa León, los cardenales, junto con el Papa, puede que “no siempre conseguiremos encontrar soluciones inmediatas a los problemas que debemos afrontar. Sin embargo, siempre, en cualquier lugar y circunstancia, podremos ayudarnos mutuamente” y, en particular, ayudar al Papa, dijo, “a encontrar los ‘cinco panes y los dos peces’ que la Providencia nunca hace faltar cuando sus hijos piden ayuda”.