El obispo Cepeda será el nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio

El Vaticano anunció el 26 de agosto de 2025 que el Papa León XIV nombró al obispo auxiliar Arturo Cepeda de Detroit como obispo auxiliar de San Antonio. El obispo Cepeda se ve sonriendo en una foto sin fecha. (Foto de OSV News/cortesía de la Arquidiócesis de Detroit)

By Daniel Meloy / Detroit Catholic, OSV News

DETROIT — El obispo Arturo Cepeda regresa a su hogar en Texas. El Papa León XIV ha nombrado al obispo Cepeda como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio, tras 14 años como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Detroit en los que sirvió en diferentes cargos del Ministerio Hispano.

Monseñor Veceslav Tumir, encargado de asuntos de la nunciatura apostólica, en ausencia temporal del cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, anunció el nombramiento el 26 de agosto en Washington D.C.

Con su traslado a San Antonio, el obispo Cepeda, originario de México, regresa a la arquidiócesis donde vivió de adolescente y escuchó por primera vez su llamado al sacerdocio.

“Con la alegría del Evangelio en mi corazón, me dirijo a la querida comunidad de la Arquidiócesis de Detroit para compartirles que el Santo Padre, León XIV, me ha llamado a servir en la Arquidiócesis de San Antonio”, dijo el obispo Cepeda en un comunicado. “Con la emoción de quien emprende un nuevo viaje, pero también con la tristeza de dejar a una familia tan querida, doy gracias a Dios, a nuestro Santo Padre, al Arzobispo Edward Weisenburger y a todos ustedes”.

El arzobispo de Detroit, Edward J. Weisenburger, agradeció al obispo Cepeda por sus 14 años de servicio al pueblo de Dios en el sureste de Michigan y le aseguró que los fieles de toda la Arquidiócesis de Detroit lo tendrán en sus oraciones.

“Nuestro amado hermano en Cristo, el Obispo Arturo Cepeda, ha sido trasladado a la Arquidiócesis de San Antonio, su antiguo hogar”, dijo el arzobispo Weisenburger. “Sus 14 años de generoso servicio al pueblo de nuestra arquidiócesis son un regalo enorme, y siempre le estaremos agradecidos. En nombre de los fieles, nuestros diáconos y sacerdotes, y nuestros hermanos obispos, le deseo una etapa llena de bendiciones, éxito y alegrías”.

El obispo Cepeda fue nombrado el 28º obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Detroit por el Papa Benedicto XVI el 18 de abril de 2011. Posteriormente, fue ordenado obispo por el entonces arzobispo de Detroit, Allen H. Vigneron, en la Cathedral of the Most Blessed Sacrament en Detroit el 5 de mayo de 2011, junto al ahora obispo auxiliar emérito Donald F. Hanchon y al difunto arzobispo Michael J. Byrnes de Agaña, Guam.

Al momento de su ordenación episcopal, el obispo Cepeda era el obispo más joven de Estados Unidos, con apenas 41 años.

Como obispo auxiliar, primero fue moderador regional de la Región Noroeste de la Arquidiócesis de Detroit (condados de Oakland y Lapeer) y, más recientemente, de la Región Central (las ciudades de Detroit, Hamtramck y Highland Park).

Además de asistir al arzobispo Vigneron y luego al arzobispo Weisenburger en el cuidado sacramental de los fieles, el obispo Cepeda se destacó en el Ministerio Hispano. Con frecuencia celebraba Misas en las conferencias para mujeres y hombres hispanos y lideraba celebraciones de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.

A nivel nacional, también ocupó cargos importantes, como presidente del Subcomité de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y del Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia. Además, tuvo un papel clave en la organización del Quinto Encuentro Nacional de Ministerios Hispanos/Latinos, donde en 2019 presentó los resultados de los encuentros diocesanos y regionales al Papa Francisco.

Entre 2013 y 2017, el obispo Cepeda dirigió el antiguo Departamento de Evangelización, Catequesis y Escuelas de la Arquidiócesis de Detroit y también se desempeñó como fideicomisario de la Universidad Madonna.

“Me siento profundamente agradecido por su confianza, y por haber podido servir durante 14 años en esta arquidiócesis”, dijo el obispo Cepeda a los fieles de Detroit. “Mi ministerio episcopal se forjó en gran parte aquí, en lo que fue mi hogar temporal. Al iniciar esta nueva misión, los llevo en mis oraciones y les pido con humildad que también me recuerden en las suyas”.

El obispo Cepeda nació el 15 de mayo de 1969 en San Luis Potosí, México, hijo de José Cepeda y María del Socorro Escobedo. Cursó la primaria y secundaria en escuelas católicas de San Luis Potosí y comenzó a discernir su vocación sacerdotal.

Completó un año de formación espiritual y comenzó sus estudios de filosofía en el Seminario Arquidiocesano Guadalupano Josefino en San Luis Potosí, antes de que su familia se mudara a San Antonio, Texas, cuando él tenía 19 años.

El obispo Cepeda continuó su formación en la Our Lady of the Lake University en San Antonio, donde obtuvo una licenciatura en estudios religiosos con especialización en psicología del College Seminary of the Immaculate Heart of Mary en Santa Fe, Nuevo México.

Obtuvo la Maestría en Divinidad en el Assumption Seminary en San Antonio antes de continuar en St. Mary’s University en San Antonio, donde obtuvo una Maestría en Artes en estudios bíblicos. Además, el obispo Cepeda cuenta con una Licenciatura y un Doctorado en Teología Sagrada por la Universidad de Santo Tomás (conocido Angelicum) en Roma.

El obispo Cepeda fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de San Antonio el 1 de junio de 1996 por el arzobispo Patrick F. Flores en St. Mary Magdalen Church en San Antonio, su parroquia de origen.

El obispo Cepeda se desempeñó como vicario parroquial en la San Fernando Cathedral mientras formaba parte del claustro académico, y más tarde fue vicerrector y rector del Assumption Seminary en San Antonio.

También trabajó como director de vocaciones y docente en dos programas de formación dentro de la Arquidiócesis de Texas.

Tras 14 años de servicio en la Arquidiócesis de Detroit, el obispo Cepeda regresará ahora a sus raíces, señaló el arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller.

“Estamos muy agradecidos al Papa León por nombrar al Obispo Cepeda como obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis, y le agradecemos a él por aceptar este nuevo ministerio”, dijo el arzobispo García-Siller.

“Le damos una cálida bienvenida a su casa. San Antonio es donde creció y donde escuchó por primera vez el llamado del Señor a su vocación sacerdotal”, agregó. “Después de haber servido a la Iglesia en el medio oeste de Estados Unidos y en numerosos comités de los obispos estadounidenses durante los últimos 14 años, el obispo Cepeda regresa a la Arquidiócesis de San Antonio con mucha experiencia, que sin dudas nos ayudará a llevar adelante nuestra tarea de evangelización con entusiasmo misionero”.

La Arquidiócesis de San Antonio dará oficialmente la bienvenida al obispo Cepeda durante dos Misas especiales el 12 de octubre en la Catedral de San Fernando.