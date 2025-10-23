El Cristo Resucitado trae alegría y esperanza al camino de la vida, afirma el Papa León

Por Carol Glatz, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La alegría de la resurrección de Cristo puede reparar la tristeza y el malestar generalizados en el mundo actual, afirmó el Papa León XIV.

“En los senderos del corazón, el Resucitado camina con nosotros y por nosotros”, afirmó el Papa el 22 de octubre durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro.

“Es el Resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza”, dijo.

Al saludar a los peregrinos de habla polaca durante la audiencia, el Papa destacó que el 22 de octubre se celebraba la fiesta de San Juan Pablo II, fecha de su Misa inaugural en 1978, durante la cual proclamó: “¡No tengáis miedo! Abrid de par en par las puertas a Cristo”.

“Hace exactamente 47 años, en esta plaza, instó al mundo a abrirse a Cristo”, dijo el Papa León. “Este llamamiento sigue siendo válido hoy en día: todos estamos llamados a hacerlo nuestro”.

El mes de octubre está dedicado al rosario, dijo a los francófonos, y a la oración, la reflexión y la acción en apoyo de su labor misionera, añadió en italiano.

Todos los católicos están invitados “a renovar nuestra cooperación activa en la misión de la Iglesia”, dijo.

“Con el poder de la oración, el potencial de la vida matrimonial y la energía renovada de la juventud, sean misioneros del Evangelio y ofrezcan su apoyo concreto a quienes dedican su vida a la evangelización de los pueblos”, dijo a los jóvenes y recién casados que acudieron a la audiencia con sus trajes de boda para recibir su bendición.

Mientras tanto, en su serie de catequesis sobre el tema del Jubileo, “Jesucristo, nuestra esperanza”, el Papa León reflexionó sobre cómo la resurrección de Cristo “puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo: la tristeza”.

“Invasiva y generalizada, la tristeza acompaña los días de muchas personas”, dijo en su discurso principal en italiano. “La tristeza le quita sentido y vigor a la vida, que se convierte en un viaje sin dirección y sin significado”.

Se puede ver un escenario similar en el relato del Evangelio de San Lucas sobre los dos discípulos en el camino a Emaús, dijo. “Ellos, desilusionados y desanimados, se alejan de Jerusalén, dejando atrás las esperanzas puestas en Jesús, que ha sido crucificado y sepultado”.

Sin embargo, se encontraron con un desconocido en el camino que los escuchó, “les deja desahogar su desilusión”, dijo el Papa. Una pizca de esperanza se reaviva en sus corazones cuando el desconocido los reprende por ser lentos en creer todo lo que los profetas habían anunciado, “que Cristo debía sufrir, morir y resucitar”.

Solo después de sentarse y compartir el pan con el “misterioso compañero” de viaje, los dos discípulos lo reconocen como Jesús, y él desaparece inmediatamente de su vista, dijo.

“Y entonces todo se aclara: el camino compartido, la palabra tierna y fuerte, la luz de la verdad”, dijo el Papa León. “De inmediato se reaviva la alegría, la energía vuelve a fluir en los miembros cansados, la memoria vuelve a ser agradecida. Y los dos regresan deprisa a Jerusalén, para contarlo todo a los demás”.

Sus almas se llenan “de una inesperada y gozosa comprensión: ¡Cristo ha resucitado verdaderamente!”, dijo en inglés. “El Señor desea hacer lo mismo por nosotros, disipando cualquier tristeza y desesperación que podamos sentir”.

“Es verdad, ¡el Señor ha resucitado!”, con hechos, no con palabras, “con su cuerpo que conserva las marcas de la pasión, sello perenne de su amor por nosotros”, dijo el Papa en italiano. “La victoria de la vida no es una palabra vana, sino un hecho real, concreto”.

“Que la alegría inesperada de los discípulos de Emaús sea para nosotros un dulce recordatorio cuando el camino se hace difícil”, dijo. “Es el Resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo la esperanza que llena el vacío de la tristeza”.

A pesar de la oscuridad de su pasión, él “testimonia la derrota de la muerte, afirma la victoria de la vida”, dijo. “La historia todavía tiene mucho que esperar en el bien”.

“Reconocer la Resurrección significa cambiar la mirada sobre el mundo: volver a la luz para reconocer la Verdad que nos ha salvado y nos salva”, afirmó el Papa León. Solo Jesús “hace posible lo imposible”.