Dios quiere que todas las personas se salven, afirma el Papa León en el Jubileo de los Presos

El Papa León XIV celebra la Misa por el Jubileo de los Presos en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 14 de diciembre de 2025. (Foto CNS/Vatican Media)

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Incluso en situaciones difíciles y lugares hostiles, como las prisiones, cuando las personas se centran en cuidarse unas a otras, respetarse mutuamente y ofrecer perdón, “florecen hermosas flores del “terreno duro” del pecado y el sufrimiento”, afirmó el Papa León XIV.

Vestido con vestimentas de color rosa para el Domingo de Gaudete, tercer domingo de Adviento, el Papa celebró la Misa en la Basílica de San Pedro el 15 de diciembre con motivo del Jubileo de los Presos.

Participaron reclusos y exreclusos, tanto adultos como menores, de Italia, España, Portugal, Malta y Chile, acompañados por guardias y capellanes, así como representantes de otros 85 países. Fue el último de los grandes eventos del Jubileo antes de Navidad y del cierre del Año Santo el 6 de enero.

Las hostias consagradas durante la Misa fueron elaboradas por reclusos de las prisiones italianas de Opera, San Vittore y Bollate. Forman parte de un proyecto en el que participan más de 300 reclusos de prisiones de toda Italia que elaboran regularmente hostias para 15.000 iglesias y parroquias.

En su homilía, el Papa León reconoció que vivir y trabajar en una cárcel es difícil “y hasta las mejores intenciones pueden encontrar muchos obstáculos”.

Pero los reclusos, el personal y los familiares nunca deben rendirse, dijo. “Ningún ser humano” se define únicamente por sus acciones y “la justicia es siempre un proceso de reparación y reconciliación”.

Las prisiones, cárceles y centros de detención deben seguir trabajando para abordar el hacinamiento y la falta de compromiso para garantizar “programas educativos estables de recuperación (rehabilitación) y oportunidades de trabajo”.

“A nivel más personal”, les dijo, todos los involucrados deben lidiar con “el peso del pasado, las heridas que hay que curar en el cuerpo y en el corazón, las desilusiones, la infinita paciencia que se necesita, consigo mismo y con los demás, cuando se emprenden caminos de conversión, y la tentación de rendirse o de no perdonar más”.

Para el Señor, sin embargo, “sólo hay una cosa importante: que nadie se pierda y ‘que todos se salven’”, dijo el Papa León.

“¡Que nadie se pierda! ¡Que todos se salven! Esto es lo que quiere nuestro Dios, este es su Reino, este es el objetivo de su acción en el mundo”, afirmó. “Al acercarse la Navidad, queremos abrazar también nosotros, aún con más fuerza, su sueño, perseverantes en nuestro compromiso”.

Los cristianos, dijo, “sabemos que, incluso ante los desafíos más grandes, no estamos solos: el Señor está cerca, camina con nosotros y, con Él a nuestro lado, siempre sucederá algo maravilloso y alborozador”.

Al recitar la oración del Ángelus al mediodía, el Papa León citó las palabras introductorias de la Misa del día: “Gaudete in Domino semper – Alégrense siempre en el Señor”.

En el Domingo de Gaudete, la Iglesia llama a los creyentes a regocijarse porque “Jesús es nuestra esperanza, sobre todo en la hora de la prueba, cuando la vida parece perder sentido y todo se ve más oscuro, nos faltan las palabras y nos cuesta escuchar al prójimo”.

“La palabra de Jesús”, dijo, “nos libera de la prisión del desánimo y el sufrimiento, toda profecía encuentra en Él el cumplimiento esperado”.

Cristo “da la palabra a los oprimidos, a quienes la violencia y el odio les han quitado la voz”, dijo el Papa. “Vence la ideología, que nos hace sordos a la verdad; Él cura las apariencias que deforman el cuerpo”.