Consuela Mi Gente — Preparémonos para el nacimiento de Cristo

Archbishop Shelton J. Fabre

Al comienzo del tiempo de Adviento, nos centramos en la Segunda Venida de Cristo como juez. Cada 17 de diciembre, las liturgias se orientan a la preparación de su nacimiento en Belén. A medida que se acerca la Navidad, los últimos días de Adviento despiertan un anhelo por el Señor, expresado a través de las Antífonas de la O, que se recitan antes del Evangelio en las Vísperas. Cada una comienza con ‘O’ en latín y nombra a Jesús basándose en las profecías del Antiguo Testamento, invitándonos a reflexionar sobre cómo Jesús cumple las promesas de Dios.

Muchos conocen las Antífonas de la O por medio del himno de Adviento ‘Oh, ven, oh ven, Emmanuel’, especialmente la última, Oh Emmanuel, que da nombre al himno y aparece en el estribillo. La Iglesia comienza a rezarlas del 17 al 23 de diciembre, y las Vísperas del 24 de diciembre marcan la Nochebuena. Al retomar estas oraciones, es útil reflexionar sobre la esperanza y la promesa que encierran. A continuación, se presentan las Antífonas de la O en latín, con sus traducciones al español y reflexiones sobre la promesa que cada una representa.

17 de diciembre – O Sapientia (Oh Sabiduría) Jesús es la Sabiduría de Dios, enviado para inspirar al pueblo de Dios a la fidelidad en su relación con Él. Los sabios buscan encontrarlo y seguir su camino.

18 de diciembre – O Adonai (Oh ​​Adonai) Jesús es la fuerza de Dios, pero no como el mundo entiende la fuerza. La fuerza de Jesús reside en aceptar humildemente la voluntad de Dios, y los fuertes también servirán con humildad de esta manera.

19 de diciembre – O Radix Jesse (Oh Raíz de Jesé) Jesús es la flor que brota del tronco de Jesé, nuestro antepasado en la fe. Aunque cortado por el pecado, Jesús es el brote del tronco de Jesé que nos trae nueva vida.

20 de diciembre – O Clavis Davidica (Oh Llave de David) Jesús es el Hijo de David, el rey israelita más grande. Como Hijo de David, Jesús es la Llave de David, que nos abre el camino que conduce a la vida eterna.

21 de diciembre – O Oriens (Oh Amanecer) Jesús es el amanecer de un nuevo día de esperanza. Jesús nos trae luz y vida al llamarnos a toda la esperanza y la promesa de un nuevo día de resurrección.

22 de diciembre – O Rex Gentium (Oh Rey de las Naciones) Jesús es el único Rey universal que reina sobre todas las naciones. Jesús es el Rey que traerá justicia y paz a todas las naciones.

23 de diciembre – O Emmanuel (Oh Dios con Nosotros) Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo, tanto en las alegrías como en las dificultades de la vida.

Al acercarnos a los últimos días de Adviento, que la alegría de recordar y celebrar el nacimiento histórico de Jesús sea superada solo por la alegría suprema que experimentaremos cuando regrese en gloria.

Pronto celebraremos la Navidad y la temporada navideña. Oro para que los días de alegría navideña sean momentos de dicha y paz para ustedes y todos sus seres queridos. Tengan la seguridad de mis oraciones por ustedes, y les pido también sus oraciones por mí en estos días santos.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos!