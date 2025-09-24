Archbishop Shelton J. Fabre

Toda persona, independientemente de sus circunstancias en la vida, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Con este conocimiento, cada año la Iglesia proclama el mes de octubre como el Mes del Respeto por la Vida. Este mes nos anima a proclamar y vivir el Evangelio de la Vida, y a orar y oponernos a todos los ataques contra la vida humana y la dignidad de cada persona.



En el mundo actual, presenciamos el desprecio por la dignidad y la santidad de toda vida humana, y la santidad de la vida se ve constantemente amenazada. Existe una larga lista de ataques contra la santidad de la vida humana, que incluye: la eutanasia y el suicidio asistido; el racismo; el hambre; la pena de muerte; la violencia y los asesinatos sin sentido; la falta de vivienda; la atención médica inadecuada; y el aborto. Ante estos ataques contra la santidad de la vida humana, somos conscientes de que vivimos en un mundo en problemas.



Debemos recordar y proclamar siempre que la esencia misma de nuestra identidad reside en que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios y es profundamente amada por Él. Nada puede disminuir el inestimable valor de cada vida humana, independientemente de las circunstancias que la rodeen. Toda vida humana es sagrada, incluyendo la del criminal convicto y culpable, la persona racialmente diferente a nosotros, el paciente enfermo y sufrido, el residente de un asilo de ancianos y el feto en el vientre materno.



Dios no solo crea a cada persona a su imagen y semejanza, sino que también la crea para la unión eterna con Él y nos invita continuamente a abrazar una relación de amor con Él. Así como Dios valora cada vida humana, para que lleguemos a ser lo que Él nos creó para ser, tanto como individuos como como sociedad, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos valorar cada vida humana. Una manera específica de hacerlo ahora es donando a los bancos de alimentos locales en estos tiempos de gran inseguridad alimentaria que enfrentan tantas personas.



Cada persona es elegida. Dios nos ha elegido y nos ha bendecido con el don de la vida humana. Elegidos y bendecidos por Dios, estamos llamados a ser mensajeros de su amor, tratándonos unos a otros como seres queridos y elegidos por Él. Al hacerlo, contribuimos a construir una cultura que respeta toda la vida humana.



Toda persona es enviada. Así como leemos en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios envió a varias personas en su nombre, cada uno de nosotros debe reconocer que también somos enviados por Dios. Todos los santos a lo largo de la historia reconocieron que, de alguna manera, eran enviados por Dios. Fue una tarea abrumadora para muchos de ellos, pero todos aceptaron el llamado de Dios lo mejor que pudieron y fueron fieles a lo que Dios les pidió. Al igual que nuestros antepasados en la Sagrada Escritura y los santos de la Iglesia, cada uno de nosotros debe aceptar su misión y el llamado de Dios.



El Mes del Respeto a la Vida nos recuerda que un aspecto fundamental de la respuesta al llamado de Dios y a la misión que se nos ha confiado es respetar la vida humana y la dignidad de cada persona, y llamar a todos los demás a hacer lo mismo. De esta manera, podemos ayudar, y lo haremos, a otros a encontrar el amor transformador y vivificante de Dios.



Queridos hermanos y hermanas, durante el Mes del Respeto por la Vida en octubre de 2025, renovemos nuestro compromiso de defender las enseñanzas de la Iglesia sobre la inviolabilidad y la sacralidad de toda vida humana. El tema del Mes del Respeto por la Vida de este año, elegido por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, es “La Vida: Nuestro Signo de Esperanza”. Este tema sirve como un llamado unificador a la acción, recordándonos que Jesucristo, el Señor de la Vida, es nuestra esperanza y nos llama a compartir esta esperanza con los demás en cada etapa de nuestras vidas. Que mediante nuestros renovados esfuerzos y nuestra oración constante, pronto veamos un respeto por el Evangelio de la Vida y el fin de todo aquello que atenta contra la vida humana y la dignidad humana de cada persona.