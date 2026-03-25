Consuela a mi gente — Preparemos nuestros corazones para la Semana Santa

Archbishop Shelton J. Fabre

Los últimos días de la Cuaresma pueden ser un tiempo en el que nuestras prácticas espirituales cuaresmales pesen mucho sobre nosotros. El entusiasmo que teníamos el Miércoles de Ceniza y en los primeros días de la Cuaresma puede haber comenzado a disminuir, y podríamos encontrarnos volviéndonos laxos en las prácticas espirituales de oración, ayuno y limosna que tan fácilmente abrazamos al comienzo de la Cuaresma.

Sin embargo, Dios se complace con cualquier esfuerzo que hagamos para acercarnos a Él. Incluso si hemos fallado en nuestras prácticas penitenciales durante la Cuaresma, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo o incluso para comenzar por primera vez.

Nos estamos acercando a la Semana Santa, los días más sagrados del año litúrgico de la Iglesia, y nuestros esfuerzos durante la Cuaresma —cuando quiera que los hayamos comenzado— pueden preparar nuestros corazones para acoger las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Las celebraciones litúrgicas que tienen lugar durante la Semana Santa son la ocasión de algunas de las oraciones orales y acciones rituales más conmovedoras de la Iglesia. La Misa del Santo Crisma (martes, 31 de marzo de 2026, a las 10:30 a. m., en Cathedral of the Assumption) es cuando nos reunimos para bendecir los Santos Óleos que se utilizarán en toda nuestra arquidiócesis durante el próximo año. La Misa Crismal, llamada así por uno de los óleos consagrados durante la Misa, es un poderoso recordatorio de la unidad que existe entre el arzobispo, el clero y los fieles laicos de nuestra arquidiócesis.

Durante la Misa Crismal, los sacerdotes renuevan su compromiso con las promesas del sacerdocio, de servir al Pueblo de Dios como sacerdotes de Jesucristo. Esta renovación anual de promesas por parte de nuestros sacerdotes es uno de los momentos más hermosos y poderosos durante la Misa Crismal. También durante la Misa Crismal, se bendicen los tres óleos sagrados: el Óleo de los Catecúmenos, utilizado para la unción antes del bautismo; el Óleo de los Enfermos, utilizado para ungir a quienes luchan con enfermedades agudas o crónicas; y el Santo Crisma, utilizado para ungir a los candidatos en la Confirmación y para ungir a los sacerdotes y obispos en el momento de su ordenación. Si nunca ha asistido a la Misa Crismal, le animo a estar presente en esta Misa.

Algunos de los rituales más poderosos y conocidos de la Iglesia ocurren durante el Triduo Sagrado, o los tres días del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Para experimentar el poder y la belleza de las acciones rituales sagradas, basta con recordar y comprender el llamado a la humildad expresado en el Lavatorio de los Pies el Jueves Santo, o el llamado al sacrificio y a la abnegación expresado en la Veneración de la Cruz el Viernes Santo, o la esperanza y la promesa de la vida que surge de la muerte en la proclamación del Exsultet, los Sacramentos de Iniciación y la Renovación de las Promesas Bautismales que tienen lugar en la Vigilia Pascual y el Domingo de Pascua.

Durante estos días más santos del año, llegamos a una mayor comprensión y apreciación del hecho de que la Iglesia expresa su oración no solo con palabras, sino también en acciones rituales que nos brindan una mayor perspectiva y comprensión de aquello a lo que estamos llamados como hijos e hijas bautizados de Dios y como discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo.

Cada año, la Iglesia nos llama a entrar profundamente en el tiempo de Cuaresma y, después de la Cuaresma, de una manera especial en el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Estos últimos días de la Cuaresma y especialmente los días del Triduo deberían “sentirse” diferentes para nosotros. Debemos ser muy conscientes de lo que la Iglesia nos invita a realizar y recordar durante estos días, y nuestras actividades deben reflejar las realidades espirituales que estamos recordando.

Es mi sincera oración que los días restantes de la Cuaresma les ayuden a profundizar su relación con nuestro Señor Jesucristo. También es mi esperanza y deseo que todos marquemos los próximos días del Triduo prestando una atención orante a las realidades espirituales que recordamos y celebramos durante estos días.

Algunos de mis recuerdos más queridos de la infancia en la vida espiritual provienen del tiempo de la Cuaresma y del Triduo. Los animo a formar estos mismos recuerdos espirituales en la mente y el corazón de sus hijos mediante las actividades de su familia durante el resto de esta Cuaresma y asistiendo a las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa.

Que los días más santos que se aproximan sean días de esperanza y paz para todos.