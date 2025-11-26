Consuela a Mi Gente — María, el espíritu de Adviento

Archbishop Shelton J. Fabre

Durante el Adviento, se presta especial atención a María, la Madre de Dios. María es una figura central de este tiempo litúrgico. Dos importantes festividades marianas coinciden con el Adviento: la Solemnidad de la Inmaculada Concepción y la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.

La primera festividad mariana que se celebra durante el Adviento es la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, que tiene lugar el 8 de diciembre. Muchas personas malinterpretan esta solemnidad, creyendo que se refiere a la concepción de Jesús en el vientre de María. El hecho de que la Inmaculada Concepción se celebre tan cerca de la Navidad cuando la gente tiene presente el nacimiento de Jesús, parece perpetuar esta confusión teológica. Sin embargo, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María se centra en la concepción de María en el vientre de su madre.

La celebración de la Inmaculada Concepción recuerda la concepción de María sin la mancha del pecado original en el vientre de Santa Ana. Puesto que María sería la madre del Hijo unigénito de Dios, Dios permitió que fuera concebida sin pecado original para que pudiera ser una madre digna de su Hijo. Bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, María es patrona de los Estados Unidos de América. Celebramos la fiesta patronal de nuestro país cada año el 8 de diciembre, y por esta razón, en los Estados Unidos la Inmaculada Concepción siempre se observa como día de precepto, incluso cuando cae en lunes o sábado.

Para una mejor comprensión, cabe mencionar que, a diferencia de la Inmaculada Concepción, la concepción de Jesús en el vientre de María es el tema central de la Fiesta de la Anunciación, que se celebra el 25 de marzo, exactamente nueve meses antes de Navidad. La Fiesta de la Anunciación recuerda el encuentro entre María y el Arcángel Gabriel, cuando María asintió a la voluntad de Dios de traer al mundo al Mesías. La concepción de Jesucristo en el vientre de María se conoce como la Encarnación, o la unión del Verbo de Dios con nosotros en nuestra humanidad, haciéndose hombre. ¡Oh María, Inmaculada Concepción, ruega por nosotros!

La segunda celebración mariana que tiene lugar durante el Adviento es la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre. Esta fiesta conmemora las apariciones de María en el cerro del Tepeyac, México, del 9 al 12 de diciembre de 1531, a un converso nativo, San Juan Diego. Bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, María es patrona de las Américas. En esta aparición, María se identificó directamente con los pobres que vivían en el Tepeyac, y al hacerlo, les recordó a ellos, y a todos nosotros hoy, la dignidad de toda persona humana, independientemente de sus circunstancias. Estoy seguro de que han visto reproducciones de la hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que quedó impresa en la tilma de San Juan Diego. Recordándonos la dignidad de cada persona, Nuestra Señora de Guadalupe es cada vez más invocada y se convierte en una poderosa fuerza y ​​símbolo en la lucha por erradicar todo ataque contra la santidad de la vida humana. ¡Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros!

Al entrar en este tiempo de acción de gracias y dar la bienvenida nuevamente al Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, tomémonos un momento para reflexionar y agradecer nuestras muchas bendiciones. Al contar las mías, sepan que entre ellas se encuentra el estar en este camino de fe junto a todos aquí en la Arquidiócesis de Louisville. Sepan que oro por ustedes y les agradezco su fe. Que nuestra gratitud por las bendiciones de Dios que hemos recibido nos motive a compartir con los demás. En estos tiempos de inseguridad alimentaria para tantos en nuestro condado, los exhorto a todos a apoyar a nuestros bancos de alimentos locales con donaciones de alimentos y dinero. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos!