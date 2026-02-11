Consuela a Mi Gente — Estamos llamados a defender la dignidad de la vida humana

Archbishop Shelton J. Fabre

Hoy a través de los noticieros, redes sociales, páginas de los tabloides y los periódicos, es evidente que estamos atravesando tiempos tumultuosos en nuestro país. Lamentablemente, estamos siendo testigos de actos inmorales e inaceptables de violencia contra la vida humana y la dignidad tanto de inmigrantes como de ciudadanos de los Estados Unidos. Recientemente, presidí una Hora Santa por la Paz con exposición eucarística, adoración y bendición, para orar en respuesta a los tristes acontecimientos que están ocurriendo en todo el país a causa de la aplicación de las leyes de inmigración y aduanas, especialmente en Minneapolis. Ese día, mis preparativos para la Hora Santa fueron interrumpidos por informes preocupantes de que un video publicado por la Casa Blanca representaba a un expresidente de los Estados Unidos y a su esposa como simios.

En estos ejemplos y en muchos otros, vemos que el respeto por toda vida humana y su dignidad enfrenta amenazas constantes en múltiples frentes, lo que refleja una profunda desconexión con lo que Jesucristo nos llama a ser. Parece que hemos olvidado que Jesucristo afirma que la manera en que tratamos a los más vulnerables de la sociedad —los pobres, los encarcelados, los marginados y las poblaciones inmigrantes, el “extranjero” bíblico — sirve como reflejo de cómo trataríamos al mismo Jesucristo (cf. Mateo 25,31-46). Si creemos que “es un imperativo absoluto respetar, amar y promover la vida de todo hermano y hermana, de acuerdo con las exigencias del amor generoso de Dios en Jesucristo” (Evangelium Vitae, n. 77), entonces debemos defender el valor y la dignidad inherentes de todas las vidas humanas, trascender cualquier distinción, afirmar el valor de cada persona y procurar transformar la cultura secular para construir una civilización del amor.

La situación actual de los inmigrantes en los Estados Unidos exige un juicio cuidadoso, arraigado en los principios morales de la justicia durante las acciones de cumplimiento de la ley. Permítanme ser claro: si bien la Iglesia no se opone a la seguridad fronteriza (Strangers No Longer, 2003, n. 78), se opone firmemente a lo que percibe como un respeto cada vez menor por la dignidad inherente de los inmigrantes. Todas las medidas de cumplimiento deben reflejar una adhesión reflexiva a normas basadas en principios y virtudes, para promover la equidad y la justicia en el trato de quienes se ven afectados por las políticas federales de inmigración, especialmente en la protección de la unidad familiar y en la provisión de protecciones humanitarias para los inmigrantes. Si bien la Iglesia Católica reconoce el derecho fundamental de las naciones a controlar sus fronteras, esto debe hacerse de manera humana. La Iglesia también apoya una reforma migratoria integral que defienda la dignidad humana, garantice el debido proceso, proteja a las familias y ofrezca un camino hacia la ciudadanía.

El lenguaje y las imágenes que denigran a las personas son incompatibles con la enseñanza moral de la Iglesia sobre la dignidad de la vida humana. Tales comportamientos perpetúan el mal y el pecado del racismo en nuestras vidas, en la sociedad y en el mundo en general. Si creemos que cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, debemos oponernos al racismo que se manifiesta en comentarios despectivos, bromas o miradas de desprecio basadas en el color de la piel, la etnia o el origen, porque representan un profundo fracaso en reconocer la dignidad inherente de cada persona (cf. Open Wide Our Hearts). Porque si no podemos mirarnos unos a otros como hermanos y hermanas a los ojos de Dios, no nos atrevamos a llamar a Dios “Padre nuestro”.

Como fieles cristianos, estamos invitados a tomar en serio el llamado a vivir de manera auténtica y plena nuestra fe y los valores del Evangelio, como testigos y discípulos de Jesucristo. Hacerlo implica necesariamente que estamos llamados cada día a orar por la guía del Espíritu Santo en todo lo que hacemos y abogamos por lo que es correcto y justo. Aferrémonos a la esperanza a la que nuestra fe nos llama: ser agentes de cambio y de compasión en estos tiempos difíciles. Que nunca olvidemos que, en el rostro de cada persona, especialmente del extranjero, se nos da la oportunidad de encontrarnos con Jesucristo mismo.