Concientización Vocacional – El Vicario para las Vocaciones afirma que todos los católicos tienen un papel en el fomento de las vocaciones

Padre Martin A. Linebach

Durante esta Semana de Concientización sobre las Vocaciones, reflexiono sobre mi propio camino hacia el sacerdocio. Dos cosas me vienen a la mente. Primero, la invitación de mi maestra de sexto grado, la Hna. Mary Ella, quien me preguntó si alguna vez había considerado el sacerdocio. Otro aspecto que recuerdo fue dar el salto para hablar con el director de vocaciones y finalmente ingresar al seminario.

Cuando cursaba sexto grado en la escuela St. Edward en Jeffersontown, Kentucky, mi maestra, la Hna. Mary Ella, un día se me acercó y me dijo: “Tienes las características para ser un buen sacerdote”. Fue extraño porque nunca me había dicho algo así. De hecho, nadie me había propuesto el sacerdocio. Intenté ignorarlo y seguir adelante, pero sus palabras me acompañaron durante el resto de mi tiempo en St. Edward, luego en la escuela secundaria, e incluso durante mi tiempo en la Universidad de Bellarmine. Durante la escuela secundaria, participé en el grupo de jóvenes de mi parroquia. La idea de ir al seminario se hizo más fuerte y segura. También observé la alegría de varios sacerdotes que conocí. Quería lo que demostraban y me di cuenta de que era su relación con Cristo y su amor por el sacerdocio lo que les brindaba esa alegría. ¡Estaba listo para dar el salto y entrar al seminario!

Como vicario de vocaciones y director de vocaciones, me encuentro con muchas personas que sienten el llamado o la urgencia de considerar el sacerdocio. Muchas veces, las personas se resisten a hablar de lo que el Señor ha puesto en sus corazones y mentes. Me conecto con jóvenes en la misa, en las visitas vocacionales a escuelas secundarias, a través del Serra Club con párrocos, en las visitas de pastoral universitaria, etc.

Al considerar el llamado al sacerdocio, existe cierto temor a lo desconocido. La pregunta principal es: “¿Cómo discernir un llamado al sacerdocio?”.

A través de muchas reuniones, llamadas telefónicas y/o mensajes de texto, generalmente durante meses (o a veces, años), ayudo a guiar a un joven a escuchar, observar y aprender sobre el sacerdocio. Al mismo tiempo, tengo la oportunidad de conocer su fe, su corazón, sus aptitudes, su estabilidad emocional y psicológica y, en última instancia, su disposición a escuchar el llamado de Dios a vivir una vida de servicio a la iglesia de Cristo y a su pueblo.

Mi propia experiencia al dar este paso me ayuda a explorar con alguien que está discerniendo el sacerdocio o, al menos, la disposición a ingresar al seminario. Me gusta decirles tanto a nuestros seminaristas como a quienes exploran la oportunidad del seminario: “¡Caminaré esta jornada con ustedes!”.

Quizás el mayor obstáculo en el proceso de discernimiento sea dar el salto e ingresar al seminario. La mayoría asume que cuando un hombre ingresa al seminario, será sacerdote.

Yo mismo tuve mis dudas durante el seminario. Sin embargo, al principio, el seminario es un período de discernimiento más profundo e intenso. El seminario permite al hombre escuchar con mayor atención el llamado de Dios. Ciertamente, el objetivo del seminario es educar y formar a futuros sacerdotes, pero el discernimiento aún está en curso.

En promedio, el 60% de los seminaristas continúan su formación hasta la ordenación sacerdotal. El 40% restante se convierte en hombres católicos más educados y fieles que servirán a la Iglesia de otras maneras. Además, podrán compartir sus conocimientos y su fe con sus familias y la comunidad parroquial.

Nadie que haya ingresado al seminario y lo haya dejado antes de ser ordenado sacerdote dijo que fue una pérdida de tiempo. Al contrario, saben la bendición que fue ese tiempo de discernimiento, que les da claridad sobre dónde Dios quiere que estén. En definitiva, para todos nosotros, se trata simplemente de confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas.

Si ingresan al seminario, el primer año es una Etapa Propedéutica (preparatoria). Esta etapa sirve como un período introductorio para los seminaristas, centrándose en su desarrollo humano y espiritual integral y en la preparación para las etapas posteriores de la formación sacerdotal. Está diseñada para ayudarlos a cultivar una vida de oración más profunda, desarrollar una personalidad madura y participar en el discernimiento vocacional. Esta etapa es crucial para quienes puedan necesitar preparación adicional antes de entrar en las exigencias académicas y espirituales más rigurosas de la vida en el seminario.

Las etapas posteriores de la formación se centran en aspectos más profundos de la formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. Académicamente, cursarán asignaturas relacionadas con la filosofía y la teología. Al mismo tiempo, el seminarista continúa discerniendo su papel en la Iglesia. Sin embargo, nada de esto puede ocurrir sin un salto hacia el discernimiento más profundo que ofrece la vida en el seminario.

Haber experimentado el aliento de la hermana Mary Ella a considerar el sacerdocio me recuerda que todos desempeñamos un papel en el fomento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Además, haber sentido el llamado de Dios en mi corazón y haberlo aplicado a mi ministerio como vicario de vocaciones, me inspira a acoger a otros en el seminario para discernir más profundamente el llamado de Dios en sus vidas. Es una bendición y una alegría para mí.

Como la hermana Mary Ella hizo por mí, por favor, hagan lo mismo por algún joven que parezca tener las cualidades para ser un sacerdote santo y un pastor admirado. Si ven a alguien, ¡díganle algo!

El padre Martin Linebach es el vicario de vocaciones y director de la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Louisville.