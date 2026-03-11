Católicos mexicanos protegen las iglesias ante actos vandálicos durante las protestas del Día de la Mujer

El padre Jorge Aurelio Ramírez Torres celebra el 9 de marzo de 2026 frente a la iglesia parroquial Sagrario Metropolitano, en la ciudad de San Luis Potosí, al centro-norte de México. La iglesia, construida en el siglo XVII y en proceso de restauración, fue vandalizada el 8 de marzo. En vídeos difundidos en las redes sociales se veían las puertas de la iglesia en llamas y el edificio posteriormente pintado con grafitis por mujeres que protestaban por el Día Internacional de la Mujer. (Foto OSV News/cortesía de la parroquia Sagrario Metropolitano)

By David Agren , OSV News

(OSV News) — La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su consternación por la oleada de vandalismo contra iglesias del país –entre ellas una parroquia del siglo XVII– durante las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, y afirmó: “México necesita justicia y paz, no más violencia”.

“Esperamos que estas manifestaciones contribuyan a hacer visible la urgencia de atender con mayor eficacia las demandas legítimas de tantas mujeres, tanto por parte de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad, como de aquellas responsables de impartir justicia”, afirmaron los obispos en un comunicado del 9 de marzo firmado por el presidente de la conferencia, monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, y su secretario general, monseñor Héctor Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Ciudad de México.

“Los templos son lugares de oración, de encuentro y de consuelo para miles de personas, especialmente para quienes buscan consuelo espiritual después de haber sufrido alguna injusticia, por ello nos parece grave la violencia manifestada hacia estos lugares de esperanza y paz, pues la violencia nunca será camino hacia la paz”, continuaba el comunicado. “Que el dolor que padecen las mujeres no nos enfrente, sino que nos impulse a buscar caminos de justicia, de diálogo, encuentro y fraternidad”.

Los obispos expresaron su pesar por el vandalismo en la iglesia parroquial Sagrario Metropolitano, en la ciudad de San Luis Potosí, en el centro-norte del país, conocida popularmente como “Templo de la Compañía”, que fue construida en el siglo XVII y estaba siendo restaurada. Los videos difundidos en las redes sociales mostraban las puertas de la iglesia en llamas y el edificio posteriormente pintado con grafitis.

“Nos duele que se maltraten edificios y áreas insignes y no debiera ser”, declaró a los medios locales el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, de San Luis Potosí. “Pero, como Jesús lo manifestó siempre va a ser mucho más grave la ofensa a una persona, por pequeña que sea la ofensa y se ha maltratado mucho a las mujeres y por esto, ellas siguen expresando algo que sigue sucediendo”.

El arzobispo añadió que los jóvenes de la pastoral familiar de la arquidiócesis intentaron proteger la iglesia, pero actuaron por su cuenta.

El padre Jorge Aurelio Ramírez Torres celebró una Misa frente a la iglesia para la comunidad parroquial el 9 de marzo. La arquidiócesis anunció una Misa de reparación que se tendrá lugar el 11 de marzo.

Los católicos de todo México se unieron frente a las catedrales y parroquias para evitar el vandalismo en las marchas de mujeres, que han tenido como objetivo iglesias y edificios gubernamentales, según publicaciones en las redes sociales. Muchos católicos expresaron en Internet su enojo por la destrucción y la falta de respeto hacia la Iglesia.

En México pueden producirse actos de vandalismo en las protestas, ya que algunos manifestantes rompen ventanas, pintan grafitis en los edificios y se enfrentan a la policía, actos que, según los analistas, a veces son llevados a cabo por personas no afiliadas que se infiltran en las manifestaciones para desacreditar la causa.

Las marchas por el Día Internacional de la Mujer se desarrollaron en todo México el 8 de marzo, cuando las mujeres se manifestaron contra una serie de problemáticas, como la discriminación en el lugar de trabajo, los abusos sexuales en el transporte público y los asesinatos de mujeres y niñas, una atrocidad conocida como feminicidio, que se produce diez veces al día, según grupos de derechos humanos.

México eligió a su primera presidenta en 2024, Claudia Sheinbaum, mientras que las normas de paridad de género exigen un número igual de hombres y mujeres en el Congreso y en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, los líderes católicos reconocieron las deficiencias sociales a las que aún se enfrentan las mujeres.

“Las expresiones y movilizaciones que hemos visto ayer nos recuerdan una realidad que no podemos ignorar: miles de mujeres en nuestro país siguen clamando para que se les haga justicia, se les ofrezca seguridad y se respete su dignidad”, decía la declaración de los obispos. “Como Iglesia, hacemos eco de su clamor y nos solidarizamos con quienes han sufrido tal violencia”.

Los participantes en manifestaciones anteriores exigieron la despenalización del aborto, lo que se produjo con una decisión de la Suprema Corte en 2021. Los obispos de México denunciaron esa decisión, que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, como “asesina”.

La violencia se ha apoderado de México durante las últimas dos décadas, mientras el Gobierno tomaba medidas enérgicas contra los cárteles de la droga y los grupos criminales luchaban entre sí en guerras territoriales.

La Iglesia Católica no se ha librado de la violencia en México. Un sacerdote del estado sureño de Chiapas, el padre Juan Manuel Zavala Madrigal, fue hallado muerto el 9 de marzo, tras haber desaparecido después de celebrar Misa la noche anterior en una aldea periférica del municipio de Ocotepec.

TV Azteca informó de que la mochila del sacerdote fue encontrada en un lugar diferente al de su cuerpo y que su sotana y otras vestimentas sacerdotales fueron encontradas en el suelo junto a su coche, que fue abandonado cerca de un parque ecológico.