Católicos locales se reúnen para orar por la paz y la esperanza en medio de la violencia

Los fieles oraron ante el Santísimo Sacramento durante una Hora Santa por la Paz el 6 de febrero en la Iglesia de la Sagrada Familia. Esta Hora Santa fue una de las muchas que se organizaron en todo el país en respuesta a la reciente violencia. (Foto del periódico The Record por Marnie McAllister)

El arzobispo Shelton J. Fabre levantó el Santísimo Sacramento para la bendición durante una Hora Santa por la Paz el 6 de febrero. La Hora Santa fue una de las muchas planeadas en todo el país en respuesta a la violencia reciente. (Foto del periódico The Record por Marnie McAllister)

La familia Hinojosa de la Iglesia Annunciation en Shelbyville, Kentucky, oró en la Iglesia Holy Family el 6 de febrero durante una Hora Santa por la Paz.

El arzobispo Shelton J. Fabre pronunció la homilía durante la Hora Santa por la Paz el 6 de febrero en la Iglesia Holy Family (Foto del periódico The Record por Marnie McAllister)

La congregación se arrodilló en oración ante el Santísimo Sacramento en la Iglesia Holy Family el 6 de febrero durante la Hora Santa por la Paz. (Foto del periódico The Record por Marnie McAllister)

Durante una tranquila y meditativa Hora Santa por la Paz en la Iglesia Holy Family el 6 de febrero, una congregación de más de 150 personas oró por la paz y el respeto a la vida y la dignidad humana.

El arzobispo Shelton J. Fabre, quien presidió la homilía, pidió a los fieles: “Unámonos en nuestra oración para fomentar la esperanza y derribar muros y divisiones, orando por la paz y el respeto a todas las personas y a toda la vida humana”.

En su breve homilía, en inglés y español, señaló que la lectura del día era un recordatorio de que Dios creó a cada persona a su imagen y semejanza.

“Lamentablemente, estamos presenciando violencia contra la vida y la dignidad humana de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses”, dijo el arzobispo Fabre. “Esto es inmoral e inaceptable”.

“Como discípulos de Jesucristo, debemos continuar honrando y respetando la vida humana inherente y la dignidad humana de cada persona”, dijo. Estamos llamados a dar testimonio del respeto a la vida y la dignidad humana, no solo mediante nuestras buenas obras, sino también mediante la oración.

La Hora Santa también incluyó la Oración Universal, una letanía por la paz, la adoración al Santísimo Sacramento y la Bendición.

La Hora Santa de la Arquidiócesis de Louisville se organizó en respuesta al llamado del presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, quien pidió a obispos y sacerdotes de todo el país unirse en oración por la paz.

El arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City, presidente de la USCCB, hizo el llamado el 28 de enero para una Hora Santa como “un momento de renovación para nuestros corazones y para nuestra nación”.

“Su fe importa. Sus oraciones importan. Sus actos de amor y obras de justicia importan”, dijo el arzobispo Coakley en un comunicado de prensa. “El clima actual de miedo y polarización, que prospera cuando se ignora la dignidad humana, no cumple con el estándar establecido por Cristo en el Evangelio”.

El servicio local atrajo a personas de todos los orígenes y grupos demográficos, incluyendo clérigos, religiosos, laicos, inmigrantes y residentes locales.

Judy Montgomery, feligrés de la Iglesia Saint Bernadette, comentó después del servicio: “Me emocioné mucho solo de pensar en la paz: en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro mundo. Significa mucho que nuestra Iglesia Católica se esté uniendo”.

Elihazar Hinojosa, inmigrante y miembro de la Iglesia Anunciation en Shelbyville, Kentucky, viajó a la Hora Santa con su sacerdote y su familia.

“Decidimos venir a apoyar esto”, después mencionó, “Mucha gente está preocupada”.

Mientras continúan las medidas de control migratorio, “podemos rezar”, dijo.

“Intentamos quedarnos en casa tanto como podemos”, añadió. “Salimos a comprar alimentos; salimos cuando lo necesitamos”.