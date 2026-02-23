Cardenal Parolin: La Santa Sede no se participará en la ‘Junta de Paz’ de Trump para Gaza

Por Kate Scanlon, OSV News

WASHINGTON (OSV News) — La Santa Sede “no participará” en la “Junta de Paz” (“Board of Peace”) del presidente Donald Trump para Gaza, dijo el 17 de febrero el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, citando “puntos que nos dejan un poco perplejos”.

En declaraciones a los periodistas durante una reunión bilateral en Roma con el Gobierno italiano en el Palazzo Borromeo, sede de la Embajada de Italia ante la Santa Sede, el cardenal Parolin confirmó que la Santa Sede “no participará en la Junta de Paz debido a su naturaleza particular, que evidentemente no es la de otros Estados”.

“Hay algunos puntos que nos dejan un poco perplejos” sobre la junta, y “algunos puntos críticos que necesitarían una explicación”, afirmó.

“Lo importante”, dijo, “es que se está intentando dar una respuesta. Sin embargo, para nosotros hay ciertas cuestiones críticas que deberían resolverse”.

“Una preocupación”, continuó, “es que, a nivel internacional, sea sobre todo la ONU la que gestione estas situaciones de crisis. Este es uno de los puntos en los que hemos insistido”.

En respuesta a una pregunta formulada en una rueda de prensa celebrada el 18 de febrero sobre la negativa de la Santa Sede a formar parte de la junta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la decisión de “profundamente lamentable”.

“No creo que la paz deba ser partidista, política o controvertida”, afirmó.

La junta formaba parte del plan de paz de Trump para Gaza, anunciado en septiembre, en el que afirmaba que establecería “un nuevo organismo internacional de transición” dirigido y presidido por él mismo, “con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán, entre ellos el ex primer ministro Tony Blair”.

Trump tiene previsto celebrar la reunión inaugural de la junta en Washington el 19 de febrero en el Instituto Estadounidense de la Paz, que la administración Trump renombró en diciembre como “Instituto Donald J. Trump de la Paz”.

Más de dos docenas de países han aceptado la invitación de Trump para unirse a la Junta de la Paz, entre ellos Israel, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Sin embargo, al igual que la Santa Sede, los principales aliados de Estados Unidos en Europa han rechazado unirse a la junta, y algunos han expresado su preocupación por que esto socave a las Naciones Unidas. Trump solicitó una cuota de membresía de mil millones de dólares para convertirse en país miembro.

Antes de esa reunión, una red internacional llamada “Sacerdotes contra el Genocidio EE. UU.” –que, según un comunicado de prensa del 17 de febrero, está formada por 2200 sacerdotes de 58 países, junto con 22 obispos y arzobispos, y dos cardenales– instó a “una conversión cuaresmal de mente y corazón, a convocarnos mediante la oración, el ayuno y la acción a una firme solidaridad con el pueblo palestino”, al tiempo que expresó su preocupación por el hecho de que la junta corre el riesgo de marginar las voces palestinas.

Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, llevando a cabo la mayor matanza masiva de judíos desde el Holocausto y provocando que Israel declarara la guerra al día siguiente. Alrededor de 1.200 personas murieron en el ataque sorpresa de Hamás, designada oficialmente como entidad terrorista por el Gobierno de Estados Unidos, cuyos militantes cometieron actos de violencia sexual y tomaron rehenes antes de retirarse a Gaza.

En los años transcurridos desde entonces, la gestión del conflicto por parte del Gobierno israelí ha sido objeto de escrutinio y críticas, incluso por parte de las Naciones Unidas, por sus acciones que provocaron víctimas civiles, desplazamientos masivos y hambrunas.

Desde la declaración de guerra de Israel, más de 70.000 palestinos han perdido la vida de los 2,1 millones de habitantes que tenía Gaza antes de la guerra, una cifra que el ejército israelí ha reconocido recientemente. Se informa de que la gran mayoría de los palestinos muertos son civiles, lo que convierte a esta guerra en una de las que ha causado más muertes de civiles en cualquier conflicto del siglo XXI.