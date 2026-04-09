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Buscando estudiantes artistas para representar a los santos

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Jóvenes en edad de escuela secundaria o menores están invitados a entregar obras de arte visuales originales, como dibujos o pinturas, para que aparezcan en la sección “Santos Para Niños” del Youth Focus en el periódico The Record.

Los estudiantes pueden presentar obras que representen a los siguientes santos:

  • San Isidore — fecha límite de entrega, 23 de Abril.

Se puede enviar una foto de la obra por corre electrónico a record@archlou.org o el original por correo postal a la dirección de The Record, The Maloney Center, 1200 S. Shelby St., Louisville, Ky., 40203. Por favor de mandar un sobre franqueado con la dirección del remitente.

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