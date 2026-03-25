Arzobispo, estudiantes de St. Francis lideran el Vía Crucis en Calvary Cemetery

Los estudiantes de la escuela St. Francis of Assisi, Celia Nunn, a la izquierda, y Paddy Weyland, a la derecha, comenzaron el Vía Crucis con sus compañeros de clase en Calvary Cemetery el 20 de marzo. (Foto del periódico The Record por Gabrielle Krumpelman)

Niñas de la escuela St. Francis of Assisi cantaron “Amazing Grace” al final del Vía Crucis el 20 de marzo (Foto del periódico The Record por Gabrielle Krumpelman)

Un grupo de aproximadamente 50 personas caminaron a la próxima estación mientras rezaban el Vía Crucis en Calvary Cemetery (Foto del periódico The Record por Gabrielle Krumpelman)

Estudiantes de séptimo grado de la escuela St. Francis of Assisi rezaron el Vía Crucis con el arzobispo en Calvary Cemetery el 20 de marzo (Foto del periódico The Record por Gabrielle Krumpelman)

El arzobispo, estudiantes y asistentes realizaron genuflexión al momento de las palabras “porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo” cuando rezaban el Vía Crucis en Calvary Cemetery el 20 de marzo (Foto del periódico The Record por Gabrielle Krumpelman)

El arzobispo Shelton J. Fabre rezó el Vía Crucis con estudiantes de la escuela St. Francis of Assisi y un grupo pequeño de fieles en Calvary Cemetery el 20 de marzo. (Foto del periódico The Record por Gabrielle Krumpelman)

Un grupo de aproximadamente 50 personas se reunió en el Calvary Cemetery el 20 de marzo para rezar el Vía Crucis junto al arzobispo Shelton J. Fabre y estudiantes de la escuela St. Francis of Assisi.

De pie junto a monumentos y lápidas, la clase de séptimo grado de St. Francis dirigió la oración, con un estudiante diferente avanzando para dirigir cada estación junto con el arzobispo. Al concluir el servicio de oración, un grupo de niñas cantó “Amazing Grace” para la reflexión.

La Oficina de Cementerios Católicos organiza el Vía Crucis para jóvenes cristianos los viernes durante la Cuaresma. El servicio final de oración, programado para este viernes 27 de marzo, será a la 1 p.m. en St. Michael Cemetery, 1300 Ellison Avenue.