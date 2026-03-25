Arzobispo, estudiantes de St. Francis lideran el Vía Crucis en Calvary Cemetery

Un grupo de aproximadamente 50 personas se reunió en el Calvary Cemetery el 20 de marzo para rezar el Vía Crucis junto al arzobispo Shelton J. Fabre y estudiantes de la escuela St. Francis of Assisi.
De pie junto a monumentos y lápidas, la clase de séptimo grado de St. Francis dirigió la oración, con un estudiante diferente avanzando para dirigir cada estación junto con el arzobispo. Al concluir el servicio de oración, un grupo de niñas cantó “Amazing Grace” para la reflexión.
La Oficina de Cementerios Católicos organiza el Vía Crucis para jóvenes cristianos los viernes durante la Cuaresma. El servicio final de oración, programado para este viernes 27 de marzo, será a la 1 p.m. en St. Michael Cemetery, 1300 Ellison Avenue.