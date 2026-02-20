USCCB convoca a participar de horas de Adoración Eucarística y realizar obras de misericordia para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos

WASHINGTON (OSV News) — Mientras Estados Unidos se prepara para conmemorar el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha animado a los católicos a participar en iniciativas que incluyen 250 horas de adoración eucarística y 250 obras de misericordia.

Para celebrar la ocasión, “America 250”, las iniciativas animan a rezar por la unidad y la sanación de los Estados Unidos, según una guía de recursos publicada por la USCCB. La conferencia ya había anunciado que los obispos estadounidenses consagrarían los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús en junio.

En su encíclica “Dilexit Nos”, el Papa Francisco “nos instruye a ‘alimentar nuestra vida con la fuerza de la Eucaristía’ en la Sagrada Comunión y la Adoración Eucarística, para que podamos comprender más profundamente el amor de Cristo por todos y vivir nosotros mismos este amor”, afirma la guía. “Nuestra contemplación del Sagrado Corazón nos lleva a profundizar en el misterio de nuestra salvación y en nuestro amor por Cristo, que se encuentra en los rostros de nuestras hermanas y hermanos, especialmente los más necesitados”.

La guía indica que las parroquias pueden participar en las 250 horas de adoración ofreciendo una hora santa semanal o mensual hasta el aniversario nacional del 4 de julio. Señala que esto podría incluir continuar con las prácticas actuales o invitar a nuevas personas a unirse. Sugiere esfuerzos similares para llevar a cabo 250 obras de misericordia.

Incluye recursos para Horas Santas por la vida, la paz, el matrimonio, la libertad religiosa, las vocaciones, el fin del racismo, así como una Hora Santa del Sagrado Corazón.

“Considere la posibilidad de organizar una hora santa o una serie de horas santas en su parroquia utilizando las plantillas proporcionadas. … Es posible que tenga otras formas de invitar a los miembros de su comunidad a dedicar un tiempo a la oración por nuestro país con Jesús verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento”, dice la guía. “Para prepararse para la consagración de Estados Unidos al Sagrado Corazón, las parroquias también pueden incorporar la Letanía del Sagrado Corazón de Jesús en su Hora Santa”.

Como ejemplos de obras de misericordia, la guía anima a las parroquias a encontrar formas de ayudar a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado; donar a bancos de alimentos y a armarios comunitarios, y a programas para mejorar de la comunidad; recaudar fondos para un proyecto de desarrollo en el extranjero; apadrinar a una familia de refugiados; dar clases particulares a niños; o hacer voluntariado en hogares para personas sin hogar.

“Las siete obras de misericordia corporales nos llegan directamente de las Escrituras del Evangelio de Mateo”, dice la guía. “Arraigadas en nuestra vida de fe, las acciones a las que Jesús nos llama, como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar cobijo a la persona sin hogar, visitar al enfermo y al preso, enterrar al difunto y dar limosna, son elementos centrales de nuestra identidad católica”.

La guía cita la exhortación apostólica “Dilexi Te” del Papa León XIV, que a su vez se inspira en la “Dilexit Nos” del Papa Francisco: “Contemplar el amor de Cristo ‘nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás, nos hace fuertes para participar en su obra de liberación, como instrumentos para la difusión de su amor’”.