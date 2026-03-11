Sacerdote católico maronita libanés es asesinado por tanques israelíes en el sur del Líbano

Por Dale Gavlak, OSV News

QLAYAA, Líbano (OSV News) — Un sacerdote católico maronita ha sido asesinado en el sur del Líbano después de que un tanque israelí disparara contra una casa el 9 de marzo, dijeron funcionarios católicos y medios de comunicación, informes que luego fueron confirmados por OSV News.

El padre Pierre al-Rahi, también conocido como Pierre el-Raï, se había negado anteriormente, junto con otros sacerdotes, a obedecer una orden del ejército israelí de evacuar la aldea cristiana de Qlayaa, una aldea maronita de unos 8.000 habitantes en el distrito de Marjayoun, a pocos kilómetros de la frontera israelí.

El Papa León XIV expresó su profundo pesar por todas las víctimas de los bombardeos en Oriente Medio de los últimos días, por las numerosas personas inocentes, incluidos numerosos niños, y por quienes les brindaban ayuda, como el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa, según informó el canal de Telegram del Vaticano.

El mensaje publicado por la Prensa de la Santa Sede en Telegram indica que el Papa León “sigue la situación con preocupación y reza para que cesen todas las hostilidades lo antes posible”.

El ejército israelí ha llevado a cabo una intensa campaña de bombardeos contra supuestos bastiones de Hezbolá en el sur del Líbano, el sur de Beirut y el valle de la Bekaa para erradicar a la milicia respaldada por Irán y sus armas. Se sabe que militantes de Hezbolá se esconden en aldeas cristianas y de otros lugares del sur. Algunos informes de prensa indican que militantes armados han entrado en la zona.

“Nos vemos obligados a quedarnos a pesar del peligro, cuando defendemos nuestra tierra, y lo hacemos pacíficamente. Ninguno de nosotros porta armas. Todos llevamos paz, bondad y amor”, declaró el padre al-Rahi al canal de televisión France24 en las escaleras de su iglesia en Qlayaa el 8 de marzo, un día antes de su muerte.

Sin embargo, decenas de miles de civiles libaneses ya han huido de sus hogares por temor a nuevos episodios de violencia en el distrito de Marjayoun.

“El padre Pierre al-Rahi era de mi pueblo, Dibeh, pero era párroco de Qlayaa en Marjayoun. Lamentablemente, falleció. Que Dios lo bendiga”, declaró a OSV News el padre maronita libanés Jean Younes, secretario general de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano.

“Informes muy inquietantes sobre la muerte de un párroco en el sur del Líbano en un ataque israelí”, declaró Ayuda a la Iglesia Necesitada Irlanda en un comunicado en X. Añadió que el padre al-Rahi “estaba atendiendo a sus afligidos feligreses en la aldea” cuando ocurrió el ataque.

Según informes locales, un tanque israelí Merkava bombardeó la casa dos veces. La primera explosión hirió a una pareja que se encontraba en el interior. Cuando el padre al-Rahi y otras personas corrieron a ayudar a los heridos, una segunda ronda impactó en la zona, hiriendo mortalmente al sacerdote y causando heridas a varios civiles.

ACN afirmó que el padre al-Rahi era conocido por su compromiso con las comunidades locales y su servicio pastoral en una región particularmente marcada por la inestabilidad y la tensión.

La organización añadió en un comunicado de prensa del 9 de marzo, compartido con OSV News, que “a pesar de la creciente inseguridad en el sur del Líbano, muchos sacerdotes y religiosas han optado por permanecer en sus comunidades. Muchas familias cristianas también se han quedado en sus aldeas, reacias a abandonar sus hogares, tierras y medios de vida”.

AsiaNews, agencia de prensa oficial del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, también informó de la muerte de Sami Ghafari, de 70 años, un católico maronita asesinado por un dron israelí mientras se encontraba en su jardín. Era hermano del padre Maroun Ghafari, párroco de la iglesia de Nuestra Señora en Alma Shaab.