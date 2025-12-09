¿Quieres ayudar? El ministerio de dar de comer al hambriento se manifiesta de muchas maneras en la Arquidiócesis de Louisville

Los alumnos de quinto grado de la Escuela St. Dominic en Springfield, Kentucky, recientemente donaron alimentos para “Blessing Box” de la escuela, una pequeña despensa donde las personas pueden tomar lo que necesitan o dejar donaciones. (Foto especial para el periódico The Record, cortesía de la Escuela St. Dominic)

Los bancos de alimentos locales, incluidos tres administrados por Catholic Charities de Louisville, han recibido una gran cantidad de ayuda durante el último mes, gracias a la respuesta de la comunidad ante las necesidades críticas exacerbadas por el cierre del gobierno.

Pero la necesidad persiste, afirman los líderes de los servicios sociales locales.

“Desde la primavera, mes tras mes, hemos visto un aumento en el número de personas que necesitan ayuda, una mayor necesidad y una disminución de los suministros”, dijo Lisa DeJaco Crutcher, directora ejecutiva de Catholic Charities. Atribuye el aumento de la necesidad al incremento de los precios en los supermercados, así como en otros artículos de primera necesidad, como el alquiler. “Cada vez se puede comprar menos con el mismo dinero”.

“Todos sabemos lo que se siente al tener hambre. Incluso si se tienen los recursos, a veces uno se salta una comida”, dijo, señalando la frustración y la carga mental que supone no tener suficiente para comer: “Tienes hambre y no puedes remediarlo”.

Alimentar a quienes tienen hambre, dijo, está “en el corazón de nuestra misión como católicos”.

“Nuestra motivación es mantener presentes las obras corporales y espirituales de misericordia en la mente de nuestros feligreses y brindarles la oportunidad de practicarlas.” — Padre Matthew Hardesty, párroco de la Iglesia de St. Athanasius

“Una de las maneras en que Jesús siempre está con nosotros es a través de la comida (la Eucaristía)”, señaló. “Es muy importante para nosotros tanto física, mental y espiritualmente”.

El ministerio de dar de comer al hambriento en la arquidiócesis se manifiesta de muchas maneras y, en consecuencia, existen diversas formas en que la comunidad católica puede responder a la invitación del arzobispo Shelton J. Fabre, del 18 de noviembre, para ayudar a quienes lo necesitan.

El arzobispo Fabre declaró en un comunicado: “La Escritura, ‘Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber’ (Mateo 25:35), nos recuerda que una expresión de nuestra fe católica es nuestra fe en acción. En estos tiempos difíciles, las personas necesitan saber que son amadas y que no han sido olvidadas”.

Además de los esfuerzos de las agencias de servicios sociales, las parroquias, escuelas y organizaciones católicas de la Arquidiócesis de Louisville han encontrado maneras de apoyar a las personas que necesitan alimentos, tanto a gran escala como de forma más modesta. (A continuación, se presenta una muestra de estos ministerios, no es una lista completa).

Algunas parroquias y el Catholic Enrichment Center (una instalación arquidiocesana) administran despensas de alimentos completas, brindando servicio a personas vulnerables en los códigos postales cercanos, a menudo con la ayuda de Dare to Care.

Otras parroquias pertenecen a un ministerio comunitario, colaborando con otras comunidades religiosas para brindar ayuda en ciertos códigos postales, como United Crescent Hill Ministries en Louisville. En el condado de Metcalfe, los feligreses de Christ the Healer ayudan a mantener la despensa de alimentos de la comunidad.

Las conferencias de St. Vicent de Paul, con sede en las parroquias, brindan una variedad de ayuda a las personas en sus respectivas áreas de la arquidiócesis, desde asistencia financiera de emergencia hasta despensas de alimentos formales.

Varias parroquias y otras organizaciones católicas ofrecen programas de comidas y comedores sociales, proporcionando comidas listas para consumir a las personas que tienen hambre. Cathedral of the Assumption y Franciscan Kitchen gestionan programas muy conocidos durante todo el año cerca del centro de Louisville. Las iglesias Holy Trinity y St. Augustine colaboran para repartir sándwiches varios días a la semana a personas necesitadas en el oeste de Louisville. En Fairdale, Kentucky, la iglesia Madre Teresa de Calcuta ofrece un servicio mensual de recogida y entrega de comidas para cualquier persona que lo necesite.

Varias parroquias ofrecen sus estacionamientos y voluntarios para colaborar en las distribuciones mensuales de alimentos de la organización Dare to Care.

Algunas escuelas tienen sus propias despensas de alimentos. La escuela Nativity Academy en St. Boniface tiene un almacén lleno de alimentos no perecederos. La escuela St. Dominic en Springfield, Kentucky, apoya “Blessing Box”, similar a una pequeña biblioteca comunitaria, una caja sencilla instalada en la propiedad de la parroquia donde el público puede recoger o dejar alimentos según sus necesidades o posibilidades. Esta caja brinda a la escuela la oportunidad de hablar sobre la importancia de ser una bendición para los demás, según una publicación de Facebook sobre la iniciativa.

“Nuestra motivación es mantener presentes las obras corporales y espirituales de misericordia en la mente de nuestros feligreses y brindarles la oportunidad de practicarlas”, dijo el padre Matthew Hardesty, párroco de la Iglesia de St. Athanasius, que proporciona alimentos y asistencia financiera de emergencia a personas necesitadas. “Esto es lo que debe caracterizar a los católicos”.

El ministerio de St Athanasius, conocido como COSA (Community Outreach of St. Athanasius), data de 1966. Está dirigido por cuatro voluntarios con el apoyo de la comunidad parroquial y escolar, así como de su grupo y tropa de Scouts.

Los estudiantes de la Escuela de St Athanasius organizaron recientemente su colecta anual de alimentos para el Día de Acción de Gracias, trabajando con los Scouts para recolectar 3,600 artículos de comida para apoyar a COSA, que también proporciona canastas para el Día de Acción de Gracias y Navidad.

“La parroquia invierte en este ministerio porque encarna nuestra misión de seguir a Jesucristo alimentando, sanando y guiando a los demás”, decía el comunicado sobre el ministerio proporcionado por el padre Hardesty. “Para los feligreses, estudiantes y jóvenes, participar en COSA ofrece una manera tangible de vivir la fe a través del servicio, la compasión y la participación comunitaria.

“Para los beneficiarios, el ministerio no solo brinda asistencia material, sino también dignidad, esperanza y un recordatorio de que no están solos”, añadió el comunicado.

Los bancos de alimentos suelen experimentar un aumento en las donaciones durante las fiestas, señaló Tony Nochim, coordinador de comunicaciones y relaciones públicas de St. Vicent de Paul en Louisville, que administra un banco de alimentos y un comedor social. “Pero la necesidad existe durante todo el año. Luchamos contra la inseguridad alimentaria los 365 días del año. El apoyo de la comunidad es fundamental”.