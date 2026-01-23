Pew: El catolicismo ha disminuido en América Latina, pero la creencia en Dios ‘sigue siendo alta’

(OSV News) — El catolicismo ha disminuido en América Latina durante la última década, y cada vez más personas renuncian a su afiliación religiosa, aunque la creencia en Dios sigue siendo “alta en toda la región”, según un nuevo informe.

Los resultados fueron publicados el 21 de enero por el Pew Research Center, basándose en datos de una encuesta realizada en la primavera de 2024 a más de 6.200 adultos latinoamericanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, los países más poblados de la región.

A pesar de este declive, el catolicismo sigue siendo la religión más importante de América Latina, con un porcentaje de católicos en los seis países objeto del estudio que oscila entre el 46% y el 67% de la población general respectiva.

Sin embargo, Pew señaló que “el número de católicos ha disminuido 9 puntos porcentuales o más en los seis países durante la última década”.

Esa disminución se produce al tiempo que el número de adultos sin afiliación religiosa –a veces llamados “nones”, “ningunos” o “sin religión”, definidos por Pew como agnósticos, ateos o sin una identidad religiosa concreta– ha aumentado en 7 puntos o más, lo que representa entre el 12% y el 33% de la población en los seis países analizados.

Colombia registró la mayor pérdida de católicos, con una caída de 19 puntos, del 79% en 2013-2014 al 60% en 2024.

Le siguieron de cerca Chile (46%, de 64%), Brasil (46%, de 61%) y México (67%, de 81%).

Los católicos de Argentina han disminuido del 71% al 58%, mientras que Perú, donde los católicos pasaron del 76% al 67% de la población, registró la menor caída entre los seis países.

Desde 1900, cuando “la gran mayoría de los latinoamericanos eran católicos”, según Pew, el catolicismo ha disminuido significativamente en la región.

Utilizando datos de la Base de Datos Mundial sobre Religión (que incluía estimaciones ajustadas para adultos y niños) junto con sus datos recientes, Pew trazó un gráfico que mostraba lo que en algunos países había sido una caída de casi el 50% durante el último siglo y cuarto.

El catolicismo en Brasil y Chile, que en su momento alcanzó el 95% de la población, ha descendido hasta el 46%, mientras que en Argentina se ha reducido del 97% al 58%. México y Perú han pasado del 91% y el 95% al 67%, respectivamente.

Entre 1900 y 1970, el catolicismo en Colombia aumentó del 80% al 95%, y desde entonces ha retrocedido hasta el 60%.

Pew afirmó que el “cambio religioso” o “cambio de religión” –cuando los adultos criados en una tradición religiosa dejan de identificarse con ella– es “una de las razones del declive del catolicismo y del crecimiento de las poblaciones sin afiliación religiosa en América Latina”.

En los seis países analizados, aproximadamente dos de cada diez adultos o más han abandonado el catolicismo, y muchos de ellos se han declarado sin afiliación religiosa, mientras que en algunos países un porcentaje menor “ahora se identifica como protestante”, según Pew.

En toda la región, el protestantismo “se ha mantenido relativamente estable”, según Pew.

De los seis países encuestados, Brasil tiene el mayor porcentaje de protestantes, ahora en un 29%, un 3% más que en la última década.

Chile (19%), Perú (18%), Argentina (16%) y Colombia (15%) también tienen porcentajes significativos de protestantes, y cada país ha registrado aumentos de entre 1 y 2 puntos porcentuales desde 2013-2014. Solo el 9% de los encuestados mexicanos se identificaron como protestantes.

Los datos mostraron que el protestantismo pentecostal, un movimiento carismático que se originó en los Estados Unidos en el siglo XX, “sigue estando muy extendido en toda la región”, afirmó Pew.

Sin embargo, “el porcentaje de protestantes pentecostales ha disminuido en la última década a medida que otras denominaciones han ido creciendo”, señala el informe.

Al mismo tiempo, según Pew, “ahora hay más adultos sin afiliación religiosa que protestantes en Argentina, Chile, Colombia y México”.

Aun así, según Pew, “los latinoamericanos siguen siendo bastante religiosos, en promedio”.

El informe señala que la “creencia en Dios” entre los latinoamericanos está “muy extendida”, ya que “alrededor de nueve de cada diez adultos encuestados en cada país afirman creer en Dios”.

Esa creencia se ha mantenido bastante estable durante la última década, e incluso la mayoría de los adultos sin afiliación religiosa indican que la comparten, según Pew.

La religión “es muy importante para muchas personas de la región”, según Pew, que descubrió que aproximadamente la mitad o más de los encuestados en Brasil, Colombia, México y Perú la consideran “muy importante” en sus vidas.

La oración en América Latina es “bastante común”, afirmó Pew, señalando que “la mayoría de los adultos brasileños, colombianos y peruanos” afirman rezar “al menos una vez al día”.

De hecho, según Pew, “según estos indicadores, los latinoamericanos son más religiosos que los adultos de muchos otros países” que ha encuestado en los últimos años, especialmente en Europa, “donde muchos adultos han abandonado el cristianismo desde la infancia”.

Una gran parte de los adultos de los seis países afirma que reza al menos una vez al día o más a menudo, asiste a servicios religiosos una vez al mes o más y lleva consigo objetos o símbolos religiosos, según Pew.

Brasil encabeza la lista en cuanto a la oración (76%) y la asistencia a servicios religiosos (62%), seguido de Colombia, donde el 71% afirma rezar a diario y el 56% dice asistir a servicios religiosos.

Un número menor de personas declaró rezar a diario en Perú (58%), México (44%), Chile (41%) y Argentina (39%).

Más de la mitad de los mexicanos (59%) y peruanos (53%) asisten a servicios religiosos al menos una vez al mes, mientras que solo entre una cuarta parte y un tercio lo hacen en Chile (22%) y Argentina (30%).

Pew destacó que “los niveles de compromiso varían mucho entre católicos, protestantes y personas sin afiliación religiosa en América Latina”.

Entre los seis países encuestados, Pew descubrió que “los protestantes son más propensos que los católicos y los ‘nones’ a afirmar que la religión es muy importante en sus vidas”.

Los protestantes de la región también son más propensos que sus homólogos católicos y sin afiliación religiosa a afirmar que asisten a servicios religiosos al menos una vez a la semana o más, según Pew.

Pew también señaló que “los católicos y los adultos sin afiliación religiosa en América Latina son, en general, más propensos que los protestantes a creer que partes de la naturaleza, como las montañas, los ríos o los árboles, pueden tener espíritus o energías espirituales”.

Los católicos también son más propensos que los protestantes y los “nones” a afirmar que llevan consigo objetos o símbolos religiosos, según el informe.

Pew descubrió que, en los seis países encuestados, “los adultos más jóvenes son mucho menos propensos que los adultos mayores a identificarse como católicos”, y en cambio se describen a sí mismos como “ateos, agnósticos o ‘sin religión en particular'”.

Pew también informó de que “no hay diferencias significativas por edad en la proporción de adultos que se identifican como protestantes en cada país, o que se identifican como protestantes pentecostales”, y “no hay diferencias significativas en la proporción de hombres y mujeres latinoamericanos que se identifican como católicos, protestantes o sin afiliación religiosa”.

Junto con el catolicismo, el protestantismo y la falta de afiliación religiosa, la región alberga una serie de religiones afrocaribeñas, afrobrasileñas e indígenas latinoamericanas, señaló Pew.

Estas religiones incluyen, en términos generales, una serie de creencias en la reencarnación, la magia, la influencia de los espíritus ancestrales y las energías espirituales en los animales, la naturaleza y los objetos.

En su estudio, Pew incluyó preguntas para determinar la aceptación generalizada de estas creencias y encontró “diferencias entre católicos y protestantes en algunas de estas medidas”.

“Por ejemplo, los católicos de toda la región son más propensos que los protestantes a consultar a un adivino o al horóscopo para ver el futuro y a creer que los espíritus de los antepasados pueden ayudar o perjudicar a los vivos”, afirmó Pew.