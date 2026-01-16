‘Persisten muchos desafíos’ para que el aborto sea ‘impensable’, afirma un obispo de EEUU

Por Gina Christian, OSV News

(OSV News) — Mientras los católicos del país se preparan para recordar a los niños no nacidos en sus oraciones, un obispo estadounidense destaca que, a pesar de los avances positivos en la protección de la vida humana, “persisten muchos desafíos” para que el aborto sea “impensable”.

“Nuestras oraciones, sacrificios y esfuerzos conjuntos para proteger la vida humana y sanar las heridas infligidas por el aborto siguen siendo tan importantes como siempre”, afirmó el obispo Daniel E. Thomas, de Toledo, Ohio, que ocupa el cargo de presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

El obispo Thomas compartió sus reflexiones en una declaración publicada el 13 de enero por la USCCB, antes de una serie de iniciativas nacionales y locales en favor de la vida que se llevarán a cabo a lo largo del mes.

Entre ellas se encuentran el Día de Oración por la Protección Legal de los Niños en el Vientre Materno, que se celebra anualmente el 22 de enero, y la Marcha Nacional por la Vida, que tendrá lugar el 23 de enero en Washington.

La fecha del día anual de oración recuerda la de las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1973 en los casos Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton, que legalizaron el aborto. Esas sentencias fueron anuladas por la decisión de la Corte Suprema de 2022 en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, que devolvió la cuestión del aborto del ámbito federal al estatal.

Desde 2013, los obispos católicos de Estados Unidos también invitan a los fieles a unirse a la novena “9 días por la vida” (“9 Days for Life”) antes del día de oración, con el objetivo de poner fin al aborto. Las oraciones y reflexiones de la novena se pueden encontrar en https://es.respectlife.org/9-dias-por-la-vida (y en inglés: https://www.respectlife.org/9-days-signup.)

En su declaración, el obispo Thomas lamentó que la “trágica” decisión Roe vs. Wade “provocara la pérdida de más de 65 millones de niños y un daño inconmensurable a sus padres y familiares”.

El día de oración es un momento para “la oración, la penitencia y nuestro compromiso personal con la causa de la vida”, afirmó.

El obispo Thomas señaló “varias victorias provida” a raíz de la sentencia Dobbs.

“Más recientemente, a nivel nacional, el Congreso actuó heroicamente el año pasado al retirar en gran medida la financiación federal a Planned Parenthood”, dijo, mientras que la actual administración del presidente Donald Trump “ha revertido varias de las políticas proaborto de su predecesor”.

Sin embargo, advirtió, “a pesar de estos éxitos, la vida humana sigue estando gravemente amenazada por el aborto legalizado, ya que se sigue promoviendo agresivamente a nivel estatal y federal”.

Entre los “muchos retos” que hay que afrontar se encuentran las “iniciativas electorales a favor del aborto” y “el aumento del uso y la disponibilidad de las píldoras abortivas”.

Según datos del Instituto Guttmacher y la Sociedad para la Planificación Familiar, ambos partidarios del aborto legalizado, se estima que en 2024 se practicaron 1.126.970 abortos en Estados Unidos, frente a los 1.060.880 del año anterior.

Guttmacher señaló un aumento en el número de abortos practicados por un profesional de la salud desde 2020, a pesar de la decisión Dobbs. El instituto también descubrió que el aborto químico “representa la mayoría de los abortos practicados en la mayoría de los estados de Estados Unidos sin prohibición total del aborto”, lo que supone “el 63% de todos los abortos practicados por médicos en 2023”.

“A pesar de la decisión Dobbs que anuló el derecho federal al aborto en junio de 2022, los datos de Guttmacher siguen mostrando un aumento en el número de abortos practicados por médicos en comparación con 2020”, afirma Isaac Maddow-Zimet, científico de datos del Instituto Guttmacher y director del proyecto Monthly Abortion Provision Study (Estudio mensual sobre la práctica del aborto).

El obispo Thomas también subrayó “la necesidad de proteger la Enmienda Hyde para mantener el aborto financiado por los contribuyentes fuera de las facturas nacionales sobre el cuidado de salud”.

La enmienda, que lleva el nombre de su patrocinador en el Congreso, el congresista Henry J. Hyde, de Illinois, prohíbe desde 1977 el uso de fondos federales para el aborto, con excepciones limitadas en casos de violación, incesto y embarazos en los que la vida de la madre corre peligro.

Recientemente, Trump aconsejó a sus compañeros republicanos que tenían “que ser un poco flexibles con Hyde” a la hora de abordar los costos de la atención médica para superar a los demócratas en las próximas elecciones de mitad de mandato.

“Debemos seguir apoyando a las madres embarazadas y con hijos que lo necesitan y ofrecer ayuda espiritual y emocional a todas las personas que han participado en un aborto”, afirmó el obispo Thomas.

“Como ha dicho nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, ‘la misericordia de Dios nos llama a proteger todas las vidas, especialmente las que la sociedad pasa por alto: los niños que aún no han nacido y los ancianos que se acercan al final de su travesía, porque cada uno de ellos lleva el rostro de Cristo’”, señaló el obispo.

Para concluir, el obispo Thomas dijo: “Que podamos ver el rostro de Cristo en cada persona, en cada madre embarazada y en cada niño en el vientre materno. Mantengámonos firmes en nuestro compromiso de garantizar que toda vida humana sea protegida por la ley y acogida con amor, y que el aborto sea impensable”.