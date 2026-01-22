Para conocer a Dios, debemos acoger la humanidad de Jesús, dice el Papa León

El Papa León XIV se dirige a los peregrinos y visitantes durante su audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano el 21 de enero de 2026. (Foto CNS/Lola Gomez)

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El Papa León XIV dijo que Dios se revela a través de la humanidad de Jesús, no solo a través de un “canal de transmisión de verdades intelectuales”. Es a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús que uno puede llegar a conocer a Dios.

El Papa León continuó su serie de catequesis relacionadas con el Concilio Vaticano II durante su audiencia general del 21 de enero, revisitando la Constitución dogmática “Dei Verbum”, la enseñanza de la Iglesia sobre la revelación divina.

Al conocer a Jesús, dijo el Papa, podemos entrar en relación con Dios como sus hijos adoptivos, lo cual se reveló a través de la humanidad de Jesús.

“Para conocer a Dios en Cristo debemos acoger su humanidad integral: la verdad de Dios no se revela plenamente cuando se le quita algo a lo humano, así como la integridad de la humanidad de Jesús no disminuye la plenitud del don divino”, dijo. “Es la humanidad integral de Jesús la que nos revela la verdad del Padre”.

Continuó diciendo que, al hacerse hombre, Jesús “nace, sana, enseña, sufre, muere, resucita y permanece entre nosotros. Por eso, para honrar la grandeza de la encarnación, no basta con considerar a Jesús como el canal de transmisión de verdades intelectuales”.

Dios se comunica con nosotros, dijo el Papa, y al mismo tiempo, Jesús es la Palabra de Dios encarnada. A través de esta forma corporal, se revela la verdad de Dios.

“Jesucristo es el lugar en el cual reconocemos la verdad de Dios Padre, mientras nos descubrimos conocidos por él como hijos en el Hijo, llamados al mismo destino de la vida plena”, dijo.

Para concluir, el Papa León dijo: “Hermanos y hermanas, siguiendo hasta el final el camino de Jesús llegamos a la certeza de que nada podrá separarnos del amor de Dios”.