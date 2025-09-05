Oración del Papa para septiembre: Respetar y proteger la creación de Dios

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO — Participando en el Tiempo Ecuménico de la Creación, la intención de oración del Papa León XIV para el mes de septiembre es “por nuestra relación con toda la creación”.

En su video mensual, distribuido el 2 de septiembre por la Red Mundial de Oración del Papa, el Papa León reza a Dios: “Ayúdanos a descubrir Tu presencia en todo lo creado, para que, enteramente reconociéndola, podamos sentirnos y sabernos responsables de esta casa común donde nos invitas a cuidar, respetar y proteger la vida en todas sus formas y posibilidades”.

El Tiempo de la Creación, una temporada de oración cristiana y compromiso con la protección de la Tierra, se extiende del 1 de septiembre al 4 de octubre, el día en que la Iglesia celebra a San Francisco de Asís, patrono de la ecología.

Tras rezar el Ángelus el 31 de agosto, el Papa León invitó a los católicos a unirse a él para conmemorar la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra el 1 de septiembre.

Informó a los asistentes al rezo del Ángelus que el Papa Francisco había establecido el día de oración para los católicos, acogiendo la invitación que el Patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartolomé de Constantinopla había hecho a todos los cristianos. La Iglesia Ortodoxa inició esta celebración en 1989, incluyendo la responsabilidad ecológica en su fiesta litúrgica de la creación, el 1 de septiembre, que reflexiona sobre el misterio de Dios, creador de todas las cosas.

Celebrar el día de oración “es más importante y urgente que nunca”, dijo el Papa León, añadiendo que el tema, “Semillas de Paz y Esperanza”, se contemplará durante todo el Tiempo de la Creación.

En el espíritu del Cántico de la Creación, que San Francisco de Asís compuso “hace 800 años, alabamos a Dios y renovamos nuestro compromiso de no estropear su don, sino de cuidar nuestra casa común”, dijo el Papa después del Ángelus.

En el video publicado por la Red Mundial de Oración del Papa, el Papa León recita su propia oración, uniendo el 800.º aniversario del Cántico de la Creación y el décimo aniversario de la encíclica “Laudato Si'” del Papa Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común, según informó la red.

El Papa León reza en el video:

Señor, Tú amas todo lo que has creado,

y nada existe fuera del misterio de Tu ternura.

Cada criatura, por pequeña que sea,

es fruto de tu amor y tiene un lugar en este mundo.

Incluso la vida más breve o sencilla es rodeada por tu cariño.

Como San Francisco de Asís, hoy también queremos decir:

“¡Alabado seas, mi Señor!”