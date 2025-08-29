Obispos: El 20º aniversario del Huracán Katrina, un llamado a la equidad y justicia racial

Justin López, su esposa Bridgett y su hija Olivia, de 3 años, de la parroquia St. John en Biloxi, Misisipi, sostienen el vestido bautismal de su hija frente a la casa destruida de los padres de Bridgett el 9 de septiembre de 2005. La familia, que se quedó en la casa antes del huracán Katrina, encontró el vestido en una caja en perfecto estado después del huracán. (Foto de OSV News/Bob Roller)

Por Gina Christian, OSV News

El 20 aniversario del huracán Katrina marca una llamada a “renovar nuestro compromiso con la equidad racial y la justicia en todos los sectores de la vida pública”, dijeron dos obispos católicos estadounidenses.

El obispo auxiliar Roy E. Campbell Jr. de Washington, presidente del Subcomité para Asuntos Afroamericanos de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB por sus siglas en inglés), y el obispo auxiliar retirado Joseph N. Perry de Chicago, presidente del Comité Ad Hoc contra el Racismo de la USCCB, emitieron una declaración conjunta el 26 de agosto reflexionando sobre la tragedia.

— Entre los huracanes más mortíferos de la historia de EE.UU. —

El huracán, uno de los cinco más mortíferos de la historia de EE.UU., azotó la costa del Golfo de México el 29 de agosto de 2005 como tormenta de categoría 3, con vientos de 120-140 mph y una extensión de 400 millas a lo largo de la costa. Llegó a alcanzar la categoría 5, pero se debilitó antes de tocar tierra.

Katrina tocó tierra en múltiples ocasiones, causando lo que el Servicio Meteorológico Nacional calificó de “asombrosos” la cantidad de daños y pérdidas de vidas humanas, sobre todo en Louisiana y Mississippi. Un total de 1.833 personas perdieron la vida a causa de la tormenta, que en su momento causó daños por valor de unos 108.000 millones de dólares, según el servicio meteorológico.

Nueva Orleans fue devastada por la tormenta, con al menos el 80% de la ciudad inundada el 31 de agosto de 2005, señaló el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio web, añadiendo que el impacto fue “agravado por las roturas de los diques que separan Nueva Orleans del lago Pontchartrain”.

— Fallos clave en la respuesta gubernamental —

Para agravar los daños hubo fallos clave en la respuesta gubernamental, y en su declaración, los obispos Campbell y Perry dijeron que “a pesar de la magnitud de la devastación, pasaron días antes de que el gobierno federal respondiera con ayuda”.

En esta foto de archivo del 10 de septiembre de 2005, se ven casas rodeadas por aguas de inundación y manchas de petróleo en la parroquia de St. Bernard, Nueva Orleans, Luisiana. El 29 de agosto de 2025 se conmemora el 20.º aniversario de la mortífera tormenta, que tocó tierra en la región de la Costa del Golfo, causando daños y pérdidas de vidas asombrosas, especialmente en Luisiana y Misisipi. Un total de 1833 personas murieron. (Foto de archivo de OSV News/Frank J. Methe, Clarion Herald)







En términos más generales, observaron que el huracán Katrina “puso de manifiesto las profundas disparidades raciales y socioeconómicas en diversos sectores, como la justicia medioambiental, la desigualdad sistémica en materia de vivienda y la respuesta a las catástrofes”.

Los obispos señalaron que “algunos de los daños más catastróficos se produjeron en barrios como el Ninth Ward, un barrio predominantemente Afroamericano, que quedó bajo tanta agua que muchos de los residentes tuvieron que refugiarse en sus áticos y tejados para evitar la subida de las mareas”.

— ‘Rezar con los que aún sufren’ —

“Hoy rezamos con los que aún sufren por la pérdida de familiares y amigos y cuya propia identidad se vio afectada”, dijeron los obispos en su comunicado.

También señalaron que la tormenta provocó “la pérdida de objetos irremplazables transmitidos de generación en generación, como fotos, vídeos, diarios, registros genealógicos, documentos y otros recuerdos que son un medio esencial para compartir la existencia, la historia y la cultura de una persona”.

Además, dijeron los obispos, “muchos residentes no pudieron regresar a sus hogares porque el aburguesamiento hizo que sus antiguos barrios se volvieran inasequibles”.

“Las disparidades, enraizadas en el racismo histórico y estructural, intensificaron el sufrimiento de muchos residentes negros”, afirmaron.

El huracán y los errores en la respuesta “revelaron la fragilidad de nuestras ciudades ante los desastres naturales y la realidad de la pobreza entre los más vulnerables de nuestro país”, señalaron los obispos.

Los obispos Campbell y Perry ensalzaron el “poderoso testimonio de la Iglesia católica” que contrarrestó la “inadecuada respuesta gubernamental” al Katrina, citando el trabajo de Catholic Charities USA y sus agencias locales, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano de la USCCB y Catholic Home Missions Appeal, la Arquidiócesis de Nueva Orleans y los Caballeros de Colón.

Los dos obispos subrayaron la “extrema necesidad de inversiones equitativas en resiliencia climática y preparación”, en medio de tormentas intensificadas por el cambio climático.

Un grupo de investigadores, que escriben en un número de 2014 de la revista Climate Change, descubrieron que las simulaciones de las marejadas sugerían que los niveles de inundación del Katrina eran entre un 15% y un 60% más altos de lo que se esperaba.

“Katrina puso de manifiesto la rapidez con la que comunidades enteras pueden ser olvidadas y sus culturas borradas al desaparecer los barrios, llevándose consigo espacios culturales preciados y monumentos históricos”, afirmaron los obispos Campbell y Perry.

Añadieron que, dos décadas después, “muchos siguen luchando por reconstruir lazos intangibles”, con “continuas heridas mentales y físicas” aún evidentes hoy en día, mientras “la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo”.

— Sistema económico y explotación —

Los obispos invitaron a todas las personas a reflexionar sobre las palabras del Papa León XIV durante la homilía de su Misa de inauguración el 18 de mayo, en la que el Papa lamentaba que “En nuestro tiempo, vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”.

Concluyendo su declaración, los obispos Campbell y Perry dijeron: “Unámonos, como una sola comunidad, respondiendo a la llamada de ser levadura para el mundo. Como Iglesia, seamos un bote salvavidas en las aguas de la injusticia”.