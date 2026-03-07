Nueve ‘peregrinos perpetuos’ recorrerán la ruta patriótica de la costa este de la Peregrinación Eucarística Nacional 2026

Mujeres rezan durante una misa con motivo de la fiesta del Corpus Christi en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles, el 22 de junio de 2025, durante la Peregrinación Eucarística Nacional. (Foto OSV News/Bob Roller)

Por OSV News

(OSV News) — Nueve jóvenes adultos han sido seleccionados como “peregrinos perpetuos” para viajar con la Eucaristía a lo largo de la costa este este verano en la tercera Peregrinación Eucarística Nacional. Los peregrinos –cinco hombres y cuatro mujeres– participarán en toda la ruta de la peregrinación, que comienza el 24 de mayo en Florida y llega a Maine antes de terminar en Filadelfia el 5 de julio para las celebraciones del 250 aniversario de los Estados Unidos.

Entre los peregrinos se encuentran Zachary Dotson, empleado de una parroquia en Indiana; Marcel Ferrer, estudiante de segundo año en la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio; John Paul Flynn, estudiante de segundo año de la Universidad Católica de América en Washington; Eduardo Gutierrez, contador en Phoenix; Cheyenne Johnson, misionera en Nueva Jersey; Angelina Marconi, entrenadora deportiva universitaria en Kentucky; Raymond Martinez II, seminarista de la Diócesis de San Angelo, Texas; Sharon Phillips, ministra de jóvenes de secundaria en la Arquidiócesis de Seattle; y Mary Carmen Zakrajsek, directora de formación en la fe para jóvenes en Indiana.

Con cuatro rutas que se unieron en Indianápolis, la peregrinación de 2024 contó con 30 peregrinos. La peregrinación del año pasado contó con ocho. Johnson fue una de las peregrinas perpetuas de 2025 y este año regresa como líder del equipo. La peregrinación del año pasado también contó con un peregrino que había recorrido una de las rutas de 2024 y volvió para liderar el equipo de la peregrinación.

Con el tema “Una nación bajo Dios” (“One Nation under God”), la ruta de la Peregrinación Eucarística Nacional 2026 celebra los hitos y acontecimientos católicos más importantes de la historia católica estadounidense como parte del 250 aniversario de la nación. La ruta de la peregrinación incluye eventos públicos en 18 diócesis y arquidiócesis de 13 estados y el Distrito de Columbia.

La inscripción para los eventos públicos, como misas, procesiones eucarísticas, adoración y horas santas, se abre el 18 de marzo en eucharisticpilgrimage.org.

La peregrinación comenzará el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) con una Misa en el Santuario de Nuestra Señora de La Leche en la Misión Nombre de Dios en San Agustín, Florida, lugar donde se celebró la primera Misa en suelo estadounidense en 1565. También incluirá conmemoraciones de los Mártires de Georgia, cinco misioneros franciscanos que fueron asesinados por su fe en 1597, cuya beatificación está prevista para el 31 de octubre; la celebración de la fiesta del Corpus Christi en la Arquidiócesis de Washington y la Diócesis de Arlington, Virginia; y paradas en la Arquidiócesis de Baltimore, la primera diócesis católica del país.

La ruta está dedicada a Santa Francisca Javier Cabrini, una religiosa italoamericana que cuidó de los inmigrantes y los pobres en Nueva York a principios del siglo XX.??

La organización sin fines de lucro Congreso Eucarístico Nacional organiza la peregrinación, que se celebró por primera vez en 2024 antes del X Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis como parte del Avivamiento Eucarístico Nacional, y que regresó el verano pasado con una ruta desde Indianápolis hasta Los Ángeles.

La peregrinación de este año se llevará a cabo en solidaridad con el llamado de los obispos estadounidenses a consagrar a los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús. También tiene como objetivo involucrar ampliamente a la Iglesia en los Estados Unidos a través de una campaña para ofrecer 250.000 Horas Santas “para la renovación y bendición de América”, según su sitio web.

Las diócesis y arquidiócesis con paradas a lo largo de la ruta son St. Augustine; Savannah, Georgia; Charleston, Carolina del Sur; Charlotte, Carolina del Norte; Richmond, Virginia; Arlington, Virginia; Washington; Baltimore; Wilmington, Delaware; Camden, Nueva Jersey; Paterson, Nueva Jersey; Springfield, Massachusetts; Manchester, New Hampshire; Portland, Maine; Boston; Fall River, Massachusetts; Providence, Rhode Island; y Filadelfia.