Nuestra Señora de Guadalupe es el modelo de ‘perfecta inculturación’, afirma el Papa León

El Papa León XIV inciensa una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe durante la Misa de su festividad en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 12 de diciembre de 2025. (Foto CNS/Lola Gómez)

By Courtney Mares , OSV News

ROMA (OSV News) — El Papa León XIV ha señalado a Nuestra Señora de Guadalupe como el modelo de “perfecta inculturación”, mientras México se prepara para conmemorar el 500 aniversario del acontecimiento guadalupano en 2031 con un año jubilar.

En un mensaje del 24 de febrero dirigido al Congreso Teológico-Pastoral que se celebra en la Ciudad de México, el Papa dijo que “La Morenita manifiesta el modo de Dios para acercarse a su pueblo”.

El congreso, que se celebra del 24 al 26 de febrero, se organizó para preparar el 500 aniversario de las apariciones marianas a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Está promovido por la Comisión Pontificia para América Latina, la Conferencia del Episcopado Mexicano, los Caballeros de Colón y la Pontificia Academia Mariana Internacional.

“Santa María de Guadalupe es una lección de la pedagogía divina sobre la inculturación de la verdad salvífica”, dijo el Papa León. “En ella no se canoniza una cultura ni se absolutizan sus categorías, pero tampoco se las ignora o se las desprecia: son asumidas, purificadas y transfiguradas para convertirse en un lugar de encuentro con Cristo”.

En diciembre de 1531, Nuestra Señora de Guadalupe se apareció cuatro veces a San Juan Diego, un indígena mexicano convertido al cristianismo, en el cerro del Tepeyac. Pidió que se construyera una iglesia en su honor en ese lugar y dejó su imagen milagrosamente impresa en la tilma, o manto, de San Juan Diego, que hoy se exhibe en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México.

Los estudiosos y teólogos han señalado desde hace tiempo que la imagen de la tilma está llena de simbolismo comprensible para los pueblos de habla náhuatl del centro de México, desde su manto turquesa, asociado al estatus de reina en la cultura azteca, hasta la banda negra alrededor de su cintura, que era un signo de embarazo en la tradición indígena. La flor de cuatro pétalos, situada en su vestimenta sobre el vientre de Nuestra Señora, era un símbolo azteca del centro del universo y la plenitud de lo divino.

El Papa dijo que las apariciones en el cerro del Tepeyac pueden considerarse “un criterio permanente para el discernimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia, llamada a anunciar al Verdadero Dios por quien se vive sin imponerlo, pero también sin diluir la radical novedad de su presencia salvadora”.

La inculturación se refiere al concepto de encarnar el Evangelio en diferentes culturas. El Papa aclaró que “la inculturación no equivale a una sacralización de las culturas ni a su adopción como marco interpretativo decisivo del mensaje evangélico”.

“Legitimar todo lo culturalmente dado o justificar prácticas, visiones del mundo o estructuras que contradicen el Evangelio y la dignidad de la persona sería desconocer que toda cultura –como toda realidad humana– debe ser iluminada y transformada por la gracia que brota del misterio pascual de Cristo”, añadió el Papa León.

Señaló que Nuestra Señora de Guadalupe ejemplifica el modo de Dios para acercarse a su pueblo –” respetuoso en su punto de partida, inteligible en su lenguaje y firme y delicado en su conducción hacia el encuentro con la Verdad plena, con el Fruto bendito de su vientre”.

“La inculturación es, más bien, un proceso exigente y purificador, mediante el cual el Evangelio, permaneciendo íntegro en su verdad, reconoce, discierne y asume las semina Verbi presentes en las culturas, y al mismo tiempo purifica y eleva sus valores auténticos, liberándolos de aquello que los oscurece o los desfigura”, dijo el Papa.

Nuestra Señora de Guadalupe es venerada como la patrona de las Américas.

El Papa León señaló que “hoy, en muchas regiones del continente americano y del mundo, la transmisión de la fe ya no puede darse por supuesta, particularmente en los grandes centros urbanos y en sociedades plurales, marcadas por visiones del hombre y de la vida que tienden a relegar a Dios al ámbito de lo privado o a prescindir de Él”.

El Papa León, que esta semana se encuentra en su retiro de Cuaresma, firmó el mensaje el 5 de febrero, festividad de San Felipe de Jesús, el primer santo canonizado nacido en México.

Señaló el ejemplo de “muchos santos evangelizadores y pastores” que pueden servir de ejemplo e intercesores para los esfuerzos del congreso, citando a San Toribio de Mogrovejo, San Junípero Serra, el Beato Sebastián de Aparicio, Santa Mamá Antula, San José de Anchieta, el Beato Juan de Palafox, San Pedro de San José de Betancur, San Roque González, Santa Mariana de Jesús y San Francisco Solano.

“Y que Santa María de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización, acompañe e inspire cada iniciativa rumbo a los 500 años de su aparición”, dijo el Papa León.