Los obispos de Kentucky emiten un comunicado con motivo de la Epifanía: ‘Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes’

Los obispos católicos romanos de Kentucky reiteraron su compromiso de “apoyar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes” en una declaración especial con motivo de la fiesta de la Epifanía, el 4 de enero.

La declaración, publicada en el sitio web de la Arquidiócesis de Louisville el 1 de enero, está dirigida a los habitantes de Kentucky y da seguimiento a una declaración nacional emitida por los obispos estadounidenses en noviembre.

“En continuidad con ese mensaje, y con nuestra declaración conjunta de diciembre de 2024 con los obispos de Tennessee, al celebrar la Epifanía del Señor y reconocer a Jesucristo como la luz que guía a todas las naciones de la tierra, deseamos dirigirnos ahora específicamente a nuestras comunidades de Kentucky”, escriben en la declaración del 1 de enero.

Los cuatro obispos que firmaron la declaración son el arzobispo Shelton J. Fabre de Louisville, el obispo de Owensboro William F. Medley, el obispo de Covington John C. Iffert y el obispo de Lexington John Stowe, OFM Conv. También incluyó la firma de Jason D. Hall, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Kentucky, que representa a los obispos en asuntos de política pública.

Los obispos comienzan reiterando la postura de la Iglesia católica sobre la inmigración.

“Las naciones tienen el derecho y la responsabilidad de controlar sus fronteras y de hacer cumplir las leyes destinadas a proteger a la población, pero todas las leyes deben aplicarse de manera justa y predecible, respetando la dignidad que Dios ha otorgado a cada persona”, escriben. “El papa León nos recordó esto cuando afirmó: ‘Nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas… Creo que cada país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuándo entran las personas’. El Santo Padre añadió que ‘tenemos que buscar maneras de tratar a las personas con humanidad, tratándolas con la dignidad que les corresponde’”.

“Hacemos un llamado a todos nuestros líderes políticos para que trabajen en la reforma de nuestro deficiente sistema de inmigración, de manera que permita la migración pacífica y ordenada de personas que buscan paz, estabilidad, libertad religiosa y oportunidades económicas, y que, al mismo tiempo, respete la reunificación familiar y ofrezca una posibilidad realista de obtener la ciudadanía.” — Declaración de Epifanía de los obispos de Kentucky

A continuación, expresan su preocupación por los desafíos que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos.

“En consecuencia, nos preocupa cada vez más la rápida evolución de los desafíos que enfrentan los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. Los informes frecuentes sobre inmigrantes con estatus legal a quienes se les revoca dicho estatus arbitrariamente; el aumento de incidentes en los que líderes políticos difaman a los inmigrantes; la eliminación de las protecciones de santuario para iglesias, hospitales y escuelas; y las propuestas a nivel estatal que atentan contra la capacidad de los inmigrantes para vivir y perseguir sus sueños en Kentucky, se combinan para crear un clima comprensible de hostilidad, ansiedad y miedo”, escriben, y añaden: “Nos oponemos a todos los esfuerzos por estigmatizar a los inmigrantes como grupo o por sembrar el miedo basándose en el origen nacional o étnico”.

Tras pedir a los líderes electos que reformen el sistema de inmigración, continúan:

“Nos solidarizamos con todos nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que han sido víctimas de acciones gubernamentales injustas o de retórica dañina y difamación. Hacemos un llamado a todos nuestros líderes políticos para que trabajen en la reforma de nuestro sistema de inmigración, que está fallido, de una manera que permita la migración pacífica y ordenada de personas que buscan paz, estabilidad, libertad religiosa y oportunidades económicas, y que respete la reunificación familiar y la posibilidad real de obtener la ciudadanía.”

Los obispos también hacen un llamado a “los católicos y a todas las personas de buena voluntad” a la acción, buscando una mejor comprensión de la difícil situación de los inmigrantes y de la enseñanza de la Iglesia, y abogando por políticas que respeten la dignidad humana.

“Reiteramos el llamado y el compromiso que asumimos con nuestros hermanos obispos en Tennessee e invitamos a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a ‘informarse mejor sobre la difícil situación de los inmigrantes, a comprender los valores que sustentan la enseñanza católica sobre este tema y a unirse a nosotros para abogar por leyes y políticas justas e integrales que respondan a las exigencias de los derechos humanos y la dignidad y que reflejen el deseo del bien común en nuestra nación. Estamos dispuestos a contribuir a que esto se haga realidad’”, concluyen.