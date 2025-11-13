Los obispos de EEUU aprueban un ‘mensaje especial’ sobre la inmigración

BALTIMORE (OSV News) — El 12 de noviembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aprobó un “mensaje especial sobre la inmigración”, en el que expresaron “nuestra preocupación” por los inmigrantes durante su asamblea plenaria anual de otoño celebrada en Baltimore.

La declaración se produjo cuando un número cada vez mayor de obispos ha reconocido que algunas de las políticas de inmigración de la administración Trump corren el riesgo de presentar a la Iglesia tanto desafíos prácticos en la administración del apoyo pastoral y las iniciativas caritativas, como desafíos a la libertad religiosa en el país.

El arzobispo Richard G. Henning de Boston dijo a OSV News en una entrevista que el sentimiento de “tenemos que decir algo” sobre el tema de mostrar solidaridad con los inmigrantes ha estado “brotando de los obispos”.

“Obviamente, las creencias de la Iglesia tienen consecuencias políticas, pero no son políticas en el sentido habitual de la palabra”, afirmó. “Por eso se hizo un verdadero esfuerzo para garantizar que se tratara de un discurso pastoral dirigido a nuestro pueblo y no de un intento de presión política”.

A pesar de las diferencias de edad, geografía u otros puntos de vista, dijo el arzobispo Henning, los obispos estadounidenses han escuchado casi de forma unánime a feligreses o párrocos hablar sobre “los efectos que esto está causando”.

“Somos pastores”, dijo el arzobispo. “Nos preocupamos por las personas a las que servimos, y lo que escuchamos de ellas es miedo y sufrimiento. Por lo tanto, es difícil no querer responder a eso”.

La declaración, publicada hacia el final de la segunda jornada de la reunión plenaria, decía: “Como pastores, los obispos de los Estados Unidos, estamos unidos a nuestro pueblo en nuestro Señor Jesucristo, por lazos de comunión y compasión”.

“Nos inquieta ver en nuestras comunidades un clima de temor y ansiedad ante las prácticas de perfilamiento y la aplicación de las leyes migratorias”, afirma. “Nos entristece profundamente el tono que ha adoptado el debate contemporáneo y la creciente denigración de los inmigrantes. Nos preocupan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a una atención pastoral adecuada. Lamentamos que algunos inmigrantes que viven en los Estados Unidos han perdido su estatus migratorio de manera arbitraria”.

“Nos preocupan las amenazas contra la santidad de los lugares de culto, y el carácter especial de los hospitales y las escuelas”, continúa. “Nos entristece profundamente cuando nos encontramos con padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela o cuando intentamos consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos. A pesar de los obstáculos y prejuicios, por generaciones, los inmigrantes han contribuido inmensamente al bienestar de nuestra nación”.

“Como obispos católicos, profesamos nuestro amor por nuestro país y oramos por su paz y prosperidad. Por este preciso motivo nos sentimos obligados en este entorno a elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana otorgada por Dios”.

La declaración también hace referencia a la doctrina social católica sobre la inmigración, que busca equilibrar tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias; el derecho de un país a regular sus fronteras y la inmigración; y el deber de una nación de llevar a cabo esa regulación con justicia y misericordia.

Por ejemplo, el arzobispo Henning declaró a OSV News que “la doctrina católica no es partidaria del caos, porque el caos a menudo produce una gran injusticia para los más vulnerables”.

“Pero también es posible irse al otro extremo”, dijo el arzobispo.

La enseñanza católica “exhorta a las naciones a reconocer la dignidad fundamental de todas las personas, incluidos los inmigrantes”, decía la declaración de la conferencia episcopal. “Como obispos, abogamos por una reforma significativa de las leyes y los procedimientos migratorios de nuestra nación. La dignidad humana y la seguridad nacional no son valores en conflicto”.

“Ambas pueden alcanzarse con buena voluntad y uniendo esfuerzos. Reconocemos que las naciones tienen la responsabilidad de controlar sus fronteras y establecer un sistema de inmigración justo y ordenado por el bien común. Sin dichos procedimientos, los inmigrantes corren el riesgo de caer en la trata de personas y en otras formas de explotación. Las vías legales y seguras sirven como antídoto frente a esos riesgos”.

La enseñanza de la Iglesia, señalaron los obispos, “se basa en la preocupación fundamental por la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:27)”.

“Como pastores, recurrimos a las Sagradas Escrituras y al ejemplo de Dios mismo, donde encontramos la sabiduría de la compasión de Dios. La prioridad del Señor, como nos recuerdan los profetas, es para los más vulnerables: las viudas, los huérfanos, los pobres y los migrantes (Zacarías 7:10). En el Señor Jesús, vemos a Aquel que se hizo pobre por nosotros (2 Corintios 8:9), vemos al buen samaritano que nos levanta del polvo (Lucas 10:30-37) y vemos a Aquel que se encuentra en los más pequeños (Mateo 25)”.

“La preocupación de la Iglesia por el prójimo y nuestra preocupación aquí por los inmigrantes son una respuesta al mandato del Señor de amar como Él nos ha amado (Juan 13:34)”, decía el documento.

El mensaje fue aprobado por la gran mayoría de los obispos votantes y fue recibido con una ovación de pie. El arzobispo Paul S. Coakley, de Oklahoma City, recientemente elegido como el nuevo presidente de la USCCB, se pronunció a favor de la declaración desde la tribuna, diciendo: “La apoyo firmemente por el bien de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, y añadió que la declaración buscaba el “equilibrio” entre “proteger los derechos de los inmigrantes, pero también asegurar y pedir a nuestros legisladores y a nuestra administración que nos ofrezcan una vía significativa de reforma para nuestro sistema de inmigración”.

Según un comunicado de prensa de la USCCB del 12 de noviembre, publicado junto con la declaración traducida al español, este mensaje especial marcó “la primera vez en doce años” que la conferencia episcopal “recurrió a esta forma particularmente urgente de expresarse como cuerpo episcopal. La última vez que lo hizo fue en 2013, en respuesta al mandato federal sobre anticonceptivos”.

Los detalles de la declaración fueron objeto de debate en la sesión pública del 12 de noviembre, en la que el cardenal Blase J. Cupich, de Chicago, sugirió que se añadiera un texto en contra de la “deportación masiva indiscriminada”. Otros se mostraron de acuerdo, pero plantearon algunas salvedades, como añadir también “sin el debido proceso”, o cuestionaron los procedimientos de la conferencia para realizar una enmienda en la asamblea.

La frase añadida fue finalmente aprobada y fue añadida al último párrafo del mensaje: “Nos oponemos a las deportaciones masivas e indiscriminadas. Oramos por el fin de la retórica inhumana y de la violencia, ya sea dirigida contra inmigrantes o contra los organismos de seguridad. Oramos para que el Señor guíe a los líderes de nuestra nación y estamos agradecidos por las oportunidades pasadas y presentes de dialogar con funcionarios públicos y electos. En este diálogo, continuaremos abogando por una reforma migratoria significativa”.

La preocupación de los obispos tiene un punto de referencia en la enseñanza magisterial existente. La encíclica de San Juan Pablo II de 1993 “Veritatis Splendor” (“Esplendor de la verdad”) y la encíclica de 1995 “Evangelium Vitae” (“El Evangelio de la Vida”) citan la enseñanza del Concilio Vaticano II en “Gaudium et Spes”, que menciona la “deportación” entre varios actos específicos que se oponen a la vida y que “ofende a la dignidad humana” que “son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador”.

San Juan Pablo II subrayó que estos actos eran ejemplos de “mal intrínseco” incapaz de ser ordenado a Dios o al bien de la persona humana.

En su entrevista con OSV News tras la votación, el arzobispo Henning dijo: “No es fácil conseguir que todos avancemos completamente en la misma dirección”. Pero dijo que el abrumador apoyo al mensaje demostraba “una unidad fundamental entre nosotros”.

“Creo que todos los obispos tenían la fuerte sensación de que lo que estamos viviendo en nuestras diócesis es un gran sufrimiento y confusión, y yo diría incluso caos”, afirmó. “En este momento hay una especie de arbitrariedad, en la experiencia de la gente, que genera un miedo muy significativo”.

– – –

Han contribuido a este artículo Kate Scanlon, Gina Christian, y Peter Jesserer Smith, editor nacional de OSV News.