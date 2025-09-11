Los gritos a Dios pueden ser un signo de esperanza, no una crisis de fe, dice el Papa León

El Papa León XIV imparte su bendición durante la audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 10 de septiembre de 2025. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Carol Glatz, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO — Clamar a Dios con gritos en momentos de extrema prueba no es señal de una crisis de fe, sino que puede reflejar un acto de entrega total y confianza duradera en Dios, dijo el Papa León XIV.

“En el viaje de la vida, hay momentos en los que guardar todo dentro puede consumirnos lentamente”, dijo el Papa a miles de personas apiñadas bajo paraguas o vestidas con ropa impermeable en la Plaza de San Pedro el 10 de septiembre durante su audiencia general semanal.

“Jesús nos enseña a no tener miedo del grito, mientras sea sincero, humilde, orientado al Padre”, dijo.

“Un grito no es nunca inútil si nace del amor. Y nunca es ignorado si se entrega a Dios”, afirmó. “Es una vía para no ceder al cinismo, para continuar creyendo que otro mundo es posible”.

Durante la audiencia, el Papa dirigió un saludo especial a los fieles de lengua árabe, especialmente a los de Tierra Santa.

“Los invito a transformar su grito en los momentos de prueba y tribulación en una oración de confianza, porque Dios siempre escucha a sus hijos y responde en el momento que considera mejor para nosotros”, dijo.

El Papa León también pidió a los fieles que se inspiraran en los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, los dos jóvenes que canonizó el 7 de septiembre, y que, como ellos, “aprendan de Cristo el grito de esperanza y el deseo de abrir nuestros corazones a la voluntad del Padre que quiere nuestra salvación”.

En su discurso principal, el Santo Padre continuó su serie de reflexiones sobre las lecciones de esperanza que ofrecen los relatos evangélicos de los últimos días de Jesús, centrándose específicamente en el grito de Cristo crucificado a Dios y su muerte en la cruz.

Antes de gritar en la cruz, el Papa León dijo que Jesús hizo una de las preguntas más desgarradoras que jamás se puedan formular: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.

“El Hijo, que siempre ha vivido en íntima comunión con el Padre, experimenta ahora el silencio, la ausencia, el abismo. No se trata de una crisis de fe, sino de la última etapa de un amor que se entrega hasta el fondo”, dijo el Papa. El grito de Jesús no es desesperación, sino sinceridad, verdad llevada al límite, confianza que perdura incluso en el silencio.

“Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el grito como algo descompuesto, que hay que reprimir”, dijo el Papa. Sin embargo, “el Evangelio confiere a nuestro grito un valor inmenso, recordándonos que puede ser una invocación, una protesta, un deseo, una entrega”, incluso una “forma extrema de la oración, cuando ya no nos quedan palabras”.

Gritar puede expresar “una esperanza que no se resigna”, dijo. “Se grita cuando se cree que alguien todavía puede escuchar”.

“Jesús no gritó contra el Padre, sino hacia Él. Incluso en el silencio, estaba convencido de que el Padre estaba allí”, dijo el Papa León. “Y así nos mostró que nuestra esperanza puede gritar, incluso cuando todo parece perdido”.

“Gritar se convierte entonces en un gesto espiritual. No es solo es primer acto de nuestro nacimiento –cuando llegamos al mundo llorando– : es también un modo para permanecer vivos”, dijo. “Se grita cuando se sufre, pero también cuando se ama, se llama, se invoca. Gritar es decir que estamos, que no queremos apagarnos en silencio, que tenemos todavía algo que ofrecer”.

“Aprendamos también esto del Señor Jesús: aprendamos el grito de la esperanza” cuando llegue la hora de la prueba extrema, dijo. Que no es un grito para herir ni para gritar a alguien, “sino para encomendarnos” y “para abrir el corazón”.

Si el grito es genuino, puede marcar el comienzo de un nuevo comienzo, dijo. “Si se manifiesta con la confianza y la libertad de los hijos de Dios, la voz sufriente de nuestra humanidad, unida a la voz de Cristo, se puede convertir en fuente de esperanza para nosotros y para quien está a nuestro lado”.