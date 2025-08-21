Las escuelas católicas alrededor del país integran la IA en sus planes de enseñanza

Una maestra aparece en una foto de archivo trabajando con un estudiante en la clase de ciencias de la Escuela Indígena St. Michael en St. Michaels, Arizona. Expertos y maestros de todo el país informaron a OSV News que la inteligencia artificial (IA) está a punto de transformar la educación católica. (Foto OSV News/Archivo CNS, Bob Roller)

Por Kimberley Heatherington, OSV News

Lectura, escritura y aritmética, e Inteligencia Artificial (IA).

Las herramientas educativas modernas, tanto para profesores como para estudiantes, ahora incluyen el uso de inteligencia artificial. Expertos y profesores de todo el país declararon a OSV News que la IA está puede transformar la educación católica.

“En el ámbito de las escuelas católicas, nos encontramos en un momento clave para fomentar la alfabetización en IA entre nuestros profesores, alumnos y padres”, compartió el padre Nate Wills, sacerdote de la Congregación de la Santa Cruz y director de “Higher-Powered Learning”, una iniciativa de la Alianza para la Educación Católica de la Universidad de Notre Dame.

El desarrollo profesional docente (presentarles las herramientas de IA y su uso) suele ser un primer paso crucial.

“Creo que es fundamental que los docentes conozcan las opciones disponibles para empoderar a sus estudiantes y transformar sus evaluaciones”, afirmó Wills. “Si un docente desconociera por completo la existencia de las calculadoras en la década de 1970, sería tonto, ¿verdad?”.

Con esta paradoja en mente, Higher-Powered Learning ha organizado seminarios fáciles de usar centrados en la IA en el aula, la formación docente, las políticas y directrices de IA, y más. El sitio web de la iniciativa también ofrece una gran cantidad de recursos y orientación.

Aun así, todo esto puede parecer un poco abrumador. “Esto se siente como un gran salto cualitativo para mucha gente”, admitió Wills

RAND Corporation anunció en abril de 2024 que, para otoño de 2023, el 18 % del profesorado de primaria y secundaria (K-12) reportó usar IA para la enseñanza y otro 15 % la había probado al menos una vez.

Un punto de partida es la formulación de una política de IA, ya sea para estudiantes, empleados o en el aula. Higher-Powered Learning ofrece modelos de políticas adaptables, pero también ayuda a las diócesis a adaptarlas a sus propias necesidades y estrategias.

“Uno de los aspectos más importantes de un documento como este es que es dinámico”, afirmó Brad Snyder, superintendente asociado de Programas Educativos para Escuelas Católicas de la Diócesis de Orange, California. Porque la IA no hace nada si no cambia constantemente. Como diócesis, llevamos aproximadamente un año y medio reuniéndonos en comités para crear un documento de orientación también para nuestras parroquias. Así que creo que hemos estado intentando adelantarnos a la tendencia.

Snyder ve un paralelismo con otro gran cambio tecnológico: la llegada de la World Wide Web a principios de la década de 1990.

“Diría que es casi como cuando empezamos a usar internet”, dijo. “Antes, cuando buscábamos cosas, buscábamos en el catálogo de tarjetas, ¿verdad? Ya no lo hacemos. Y creo que la IA nos va a impulsar hacia adelante de forma similar”.

Y será rápido.

“Está despegando”, dijo Snyder. “Y los próximos dos años van a ser realmente transformadores en lo que puede hacer, y por lo tanto, tenemos que estar informados sobre cómo vamos a usarla”.

Los educadores son plenamente conscientes de que la IA tiene el potencial de ser no solo un recurso, sino un sustituto; existe la frecuente sospecha de que los estudiantes la usarán para generar una tarea en lugar de hacerla ellos mismos.

“Uno de los aspectos en los que realmente intentamos trabajar, con nuestros docentes y directores, es la necesidad de supervisar, pero también de asesorar”, dijo Snyder. “Queremos asegurarnos de apoyar a los estudiantes para que la usen correctamente y de una manera que los beneficie”.

“El asunto es el siguiente: los estudiantes van a usar la IA”, continuó. “También podríamos mostrarles cómo usarla de una manera que los apoye, y no los perjudique. Creo que eso es fundamental”.

La IA tampoco pretende “reemplazar” nada, dijo Snyder.

“¿Qué es la educación católica? Es una comunidad, ¿verdad? Se trata de construir relaciones. Es el niño en su totalidad”, enfatizó. “La tecnología no puede reemplazar eso, y no queremos que lo haga. Pero si puede ayudarme a ser más eficaz, a llegar a mis alumnos a su nivel de forma más eficiente y a avanzar en el desarrollo de sus habilidades, esa es la mentoría que ofrece el uso de la IA”.

Entonces, ¿qué puede hacer la IA por profesores y alumnos?

“Como dijo el Papa León, este es un cambio radical”, declaró Steve Tortorello, director de Alianzas y Proyectos Especiales para Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Chicago. Coincidiendo con Snyder, añadió: “Esta no es una aplicación nueva. Este no es un programa nuevo. Es como cuando surgió internet: ese es el nivel de cambio que representa”.

En cuanto a su potencial, “hablo de cómo la IA puede ser al mismo tiempo el asistente docente más potente que puedas imaginar”, explicó Tortorello, “y un compañero de pensamiento, como el docente del otro lado del pasillo”.

Dio un ejemplo práctico.

“Supongamos que estás trabajando con alumnos de séptimo grado en la identificación de adjetivos en una oración. Ya has hecho el ejercicio del libro y piensas: ‘¡Guau, mis alumnos necesitan más práctica!’. Pues bien, ¿adivina qué? “, dijo Tortorello. “La IA puede crear más material de práctica” y –Tortorello chasqueó los dedos– “así de rápido”.

Añadió: “Y puede hacerlo sobre cualquier tema que les interese a tus alumnos. ¿Les encanta Taylor Swift y Minecraft? Pues bien, ahora acabas de crear 10 oraciones de práctica más sobre Taylor Swift y Minecraft, y lo están haciendo mientras aprenden adjetivos”.

No solo los estudiantes se involucran más, sino que los profesores ahorran tiempo.

“Si estuviera enseñando inglés de séptimo grado (como ya he hecho antes) y tuviera que crear una hoja de trabajo adicional con adjetivos, podría tardar 45 minutos en encontrar ideas diferentes”, dijo Tortorello. “Ahora, puedo decirle a Chat GPT: ‘Hazme una hoja de trabajo con adjetivos para este nivel de lectura’, ¡boom!, y lo hace en 10 segundos”.

Otro ejemplo que citó Tortorello es la capacidad de la IA para personalizar, o en términos educativos, “diferenciar”, los materiales para los estudiantes.

“Si estoy enseñando lectura a quinto grado y sé que en mi clase de quinto grado tengo 20 niños (10 de ellos leen a un nivel de quinto grado, cinco leen muy por encima de ese nivel y cinco leen por debajo), antes les daba un artículo”, explicó.

“Y los niños rápidos terminaban en cinco minutos. Los niños promedio tardaban 10 minutos. Los niños con dificultades podían tardar 20 minutos. Quizás no lo comprendieran. Bueno, ahora puedo repasar ese artículo en tres niveles de lectura diferentes”, dijo Tortorello. “Todos los niños pueden leerlo al mismo tiempo, al nivel que les resulte más difícil. Esto me permite hacer muchísimas cosas, en cuanto a diferenciaciones. Y para mí, eso es magia”.

Sin embargo, todavía hay un elemento humano.

“Generas algo con IA, lo perfeccionas con más preguntas y luego, como humano, lo editas para asegurarte de que sea exactamente lo que quieres”, añadió. “Y ahora, ese asistente docente super poderoso puede ayudarte a ahorrar incontables horas”.

Esas horas se acumulan y afectan el equilibrio entre la vida laboral y personal.

“No se trata solo de eficiencia”, dijo Tortorello. “Se trata de prevenir el agotamiento de nuestros docentes”.

El 8 de julio, OpenAI y Microsoft anunciaron la financiación de una nueva formación en IA para docentes. La Federación Estadounidense de Docentes (American Federation of Teachers) afirmó que utilizaría los 23 millones de dólares — incluidos 500.000 dólares del startup de IA Anthropic, para crear un centro nacional de formación.

En la Union Catholic High School de Scotch Plains, Nueva Jersey, la subdirectora Noreen Andrews, quien, entre otras funciones, coordina los cursos de Cursos Avanzados (Advanced Placement o AP) de la escuela, recuerda con claridad el momento en que se dio cuenta de que la IA estaba a punto de cambiar su mundo.

En noviembre de 2023, comentó Andrews, un colega entró en su oficina para anunciar que las preguntas de ensayo de los exámenes AP del College Board para estudiantes serían escritas por IA.

“Y yo pensé: ‘¡Dios mío! Soy profesora de AP'”, recordó Andrews. “¿Todos reconocen lo que está pasando? ¿Ven lo que está pasando?”. Quería, añadió Andrews, “asegurarse de que todos entendiéramos lo que había llegado a nuestro mundo y lo que nunca nos abandonaría”.

Andrews citó una máxima ahora popular: “La IA no te reemplazará. Pero quienes la usen sí”.

“Lo hemos hablado entre nosotros como educadores, y cuando hablo con los padres y les explico lo que estamos haciendo con la IA en la educación en nuestra escuela”, dijo. “Es asombroso, porque estamos en las primeras etapas de esto, pero avanza tan rápido que ya hemos superado el principio”.

La secundaria Union Catholic avanzó paso a paso, explicó Andrews, comenzando con un sólido programa de desarrollo docente.

“Primero fueron los docentes; luego, se trató de asegurar que los docentes lo pusieran en manos de los estudiantes y los ayudaran”, explicó. “Y ahora este año está muy centrado en la alfabetización en IA”.

En enero, Union Catholic High School obtuvo el reconocimiento de Inteligencia Artificial Responsable en el Aprendizaje (RAIL por sus siglas en inglés) a través de la Asociación de Colegios y Escuelas de los Estados del Medio, un reconocimiento a su compromiso de promover el uso responsable, ético y seguro de la IA en la educación.

Las escuelas certificadas por RAIL son un grupo selecto. “Somos una de las 46 escuelas del mundo”, compartió Andrews con orgullo.

“No se trata de establecer reglas ni de intentar imponerlas para restringir las actividades, sino de enseñar a nuestros estudiantes a ser responsables con sus dispositivos, con la IA y con internet. Ese es nuestro enfoque”, dijo Andrews. “Lo más importante que podemos hacer, como profesores y educadores, es preparar a nuestros estudiantes para sobrevivir en este nuevo mundo”.