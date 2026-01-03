‘La esperanza no defrauda’: un Jubileo para los libros de historia

El Papa Francisco llama a la Puerta Santa de la Iglesia del Padre Nuestro en la prisión de Rebibbia, en Roma, el 26 de diciembre de 2024, antes de abrirla y presidir una misa con los reclusos, el personal de la prisión y funcionarios del gobierno italiano el 26 de diciembre de 2024. (Foto CNS/ Vatican Media)

Por Junno Arocho Esteves, OSV News

(OSV News) — En su bula papal en la que proclamaba el Año Jubilar, el difunto Papa Francisco hizo hincapié en el tema de la esperanza, una virtud muy necesaria en tiempos de incertidumbre, guerra y tribulación.

Sin embargo, en “Spes Non Confundit” (“La esperanza no defrauda”), el Papa describió sin saberlo lo que muchos católicos sentirían en el año venidero.

“Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana”, escribió.

En 2024, la salud del Papa Francisco ya era motivo de preocupación debido a una gripe persistente a principios de año, así como a su movilidad limitada, que le obligaba a utilizar un bastón y una silla de ruedas.

Aunque la intensa agenda mensual de eventos del Jubileo era preocupante, aún existía la esperanza de que el pontífice pudiera participar a pesar de su delicada salud.

Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron cuando su salud empeoró en febrero, y el 21 de abril, justo un día después de impartir la que sería su última bendición “urbi et orbi” del Domingo de Pascua, el Papa Francisco falleció.

Para el arzobispo Rino Fisichella, organizador de los eventos del Jubileo 2025 y pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, la muerte del Papa “creó un silencio que se sintió en las calles de Roma y del mundo, así como en todas las comunidades cristianas”.

En una entrevista por correo electrónico a principios de diciembre, el arzobispo Fisichella dijo a OSV News que fue en esos días de luto cuando “el lema del Jubileo adquirió un significado diferente”.

“Los fieles comprendieron que la esperanza cristiana no es un sentimiento, sino una promesa. Vi a personas atravesar la Puerta Santa con lágrimas en los ojos y, sin embargo, con una nueva fuerza interior”, afirmó.

“No se puede olvidar que la esperanza recuerda fuertemente la vida eterna, una promesa que se realizó en la resurrección de Jesucristo”, añadió el arzobispo Fisichella. “La vida eterna es el verdadero anuncio de la fe cristiana y de este Jubileo”.

–Interregno–

A pesar de su delicada salud, la muerte del Papa Francisco supuso un shock para muchos y desencadenó una serie de acontecimientos que solo se han producido una vez en la historia de la Iglesia Católica.

La última vez que la muerte de un pontífice y la elección de su sucesor tuvieron lugar en un año jubilar fue en 1700, con la muerte del Papa Inocencio XII y la elección del Papa Clemente XI.

Aparte de la incertidumbre sobre quién sería el próximo líder de la Iglesia Católica, el arzobispo Fisichella reconoció que “era inútil negar” que el período de interregno causó, objetivamente, “una cierta dificultad”.

Alessandro Gisotti, subdirector editorial de Vatican Media, declaró a OSV News el 11 de noviembre que el Jubileo se enfrentaba a retos incluso antes de la muerte del Papa.

“Desgraciadamente, prácticamente desde el comienzo de este Jubileo, el Papa Francisco se vio limitado por la enfermedad, luego por la hospitalización y, finalmente, por su muerte. Solo pudo experimentar la importancia y la intensidad de este Jubileo hasta cierto punto”, dijo Gisotti.

“Cuando el Papa estaba en el Hospital Gemelli, el Jubileo continuó, pero sin el Papa, naturalmente fue todo más templado”, añadió.

Sin embargo, el arzobispo Fisichella afirmó que “la máquina no se detuvo”.

Tanto para el arzobispo Fisichella como para Gisotti, la muerte del Papa Francisco y el cónclave y la elección del Papa León XIV no detuvieron el Jubileo, sino que lo redefinieron.

“La muerte de Francisco y la elección de León, en cierto modo, habían reiniciado el Jubileo en términos de asistencia”, señaló Gisotti.

“Los cardenales me apoyaron de inmediato y querían que el Jubileo continuara con sus diferentes manifestaciones. La continuidad estaba garantizada por la propia naturaleza del Jubileo, que no pertenece a un pontífice, sino a la Iglesia y al pueblo de Dios”, declaró el arzobispo Fisichella a OSV News.

A pesar de la exigente agenda, el arzobispo añadió: “El Papa León XIV aceptó el calendario sin temor y, desde el principio, decidió mantener los compromisos programados para el Jubileo”.

“Esto permitió la estabilidad y ofreció una verdadera continuidad que es evidente para todos, dado el increíble número de peregrinos”, añadió.

Esto fue más evidente en el Jubileo de los Jóvenes en Roma, que atrajo a aproximadamente un millón de jóvenes de todo el mundo.

–El jubileo de la juventud–

Como muchos jóvenes católicos, Joey Pfeiffer, un joven de 17 años de Miami, se encontraba en un momento crucial de su vida y trataba de descubrir su propio sentido de la fe.

“Siempre he crecido en la fe católica”, declaró a OSV News. “Pero soy una persona muy pragmática y no había encontrado ninguna prueba de que Dios existiera”.

Para Pfeiffer, asistir al Jubileo de los Jóvenes, conocer a católicos de su edad y ser testigo de su alegría a pesar de enfrentarse a dudas similares, le ayudó a construir “una base en mi fe”.

“Vi a todas estas personas tan llenas de espíritu y tan vivas con las diferentes experiencias que estaban viviendo”, declaró a OSV News. “Y siento que me ayudó a crear una sensación de seguridad, saber que Dios estaba allí porque lo vi en estas diferentes personas”.

El Jubileo de los Jóvenes no fue solo una ocasión para conectar con la fe exclusiva de los jóvenes. También ofreció a quienes dirigían esos grupos la oportunidad de transmitir la alegría de aquellos días que habían recibido en el pasado.

“Al recordar las gracias recibidas en el Jubileo del 2000, experimentamos alegría, gratitud y misericordia. Sabíamos que queríamos formar parte de la transmisión a la siguiente generación”, dijo Elías Rosado, de Nueva Jersey, quien, junto con su esposa, Jessica, dirigió un grupo de 170 jóvenes del Camino Neocatecumenal a Roma para el evento.

En declaraciones a OSV News el 30 de noviembre, Rosado dijo que el Jubileo les ayudó a él y a su esposa a redescubrir que “no estamos solos en nuestra verdadera peregrinación, que es nuestra vida”.

“Experimentamos que Dios nos dio una respuesta a nuestro sufrimiento actual y a nuestro matrimonio. Ante la infertilidad, experimentamos alegría y consuelo en este sufrimiento al ver cómo el Señor puede utilizar nuestro sufrimiento y convertirlo en gloria; que nuestro sufrimiento tiene sentido”, declaró Rosado a OSV News.

Las experiencias de Pfeiffer y Rosado en la peregrinación se hicieron eco de lo que el arzobispo Fisichella presenció durante los numerosos eventos del año jubilar, en los que “los peregrinos no se limitaron a venerar los lugares de fe, sino que quisieron tocar la carne viva del Evangelio”.

El funcionario del Vaticano señaló que las iniciativas del Año Jubilar vinculadas a las obras de misericordia corporales “han mostrado una Iglesia que no teme traducir la teología en gestos concretos”.

“Los signos de esperanza son precisamente estos: los que traducen nuestra fe en la vida cotidiana. Los signos se vuelven innumerables porque son fruto de la centralidad de la fe”, declaró a OSV News.

–Una puerta se abrió, otra se cerró–

En diciembre de 2024, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa en San Pedro, marcando el comienzo del Jubileo. La tarea de cerrar esa puerta recae ahora en su sucesor, el Papa León XIV.

Gisotti declaró a OSV News que el Papa León continúa “ese espíritu de esperanza deseado por el Papa Francisco” y que su experiencia como misionero “capaz de hablar a todo el mundo” aporta “una extraordinaria dimensión internacional a su papado”.

Para el arzobispo Fisichella, el hecho de que el Papa Francisco no sea quien ponga fin al Jubileo de la Esperanza tiene un “profundo valor simbólico”.

“Que este gesto inconcluso se convierta en una invitación para todos los creyentes: la misión de la Iglesia nunca termina”, afirmó.

El mensaje que, en su opinión, el Papa León transmitirá en la clausura del Año Jubilar encargará a los fieles llevar “la esperanza, la paz y la comunión a sus propios hogares”.

“Cruzar la Puerta Santa significa asumir la responsabilidad de llevar la esperanza allí donde falta”, afirmó.

El arzobispo Fisichella declaró a OSV News que el Año Santo ha devuelto “la dimensión de la peregrinación al centro” y que, entre los frutos del Jubileo que “acompañarán a la Iglesia en la próxima década”, se encuentra el “redescubrimiento de la responsabilidad personal en la fe, fortalecida por la esperanza”.

“Los ‘peregrinos de la esperanza’ regresan a sus diócesis con un sentido más fuerte de pertenencia y, sobre todo, con la conciencia de que el testimonio diario es el primer lugar de evangelización”, afirmó.