La comunión de los fieles, y no solo el clero, comparte la responsabilidad de salvaguardar la fe, dice el Papa León

El Papa León XIV saluda a los visitantes y peregrinos desde el papamóvil mientras recorre la Plaza de San Pedro en el Vaticano antes de su audiencia general, el 18 de marzo de 2026. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Josephine Peterson, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Todos los cristianos bautizados participan en la misión de la Iglesia y, guiados por el Espíritu Santo, están capacitados para renovar y edificar la Iglesia, afirmó el Papa León XIV en su audiencia general.

Toda persona que ha sido bautizada está llamada a dar testimonio de Cristo, y toda la Iglesia, más allá de sus líderes, tiene un papel en la preservación de la verdad de la fe, dijo el Papa el 18 de marzo en la Plaza de San Pedro.

Continuando con su serie de reflexiones sobre el Concilio Vaticano II, el Papa se centró en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia (“Lumen Gentium”) y en la participación de los fieles laicos en “la obra sacerdotal, profética y real” de Jesucristo, es decir, los oficios de enseñar, santificar y gobernar.

Todos entran en la Iglesia como laicos, dijo. A través del Bautismo y la Confirmación, los fieles “se vinculan más estrechamente a la Iglesia” y son dotados de “una fuerza especial” por el Espíritu Santo, de modo que están “obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente con las obras”, dijo, citando el documento.

“Esta consagración está en la raíz de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos”, dijo el Papa León. De hecho, todos están llamados a dar testimonio de la verdad de la fe.

La Comisión Doctrinal del Concilio especificó que el sentido de la fe (sensus fidei) “pertenece por tanto a cada fiel no a título individual, sino como miembros del pueblo de Dios en su conjunto”, dijo el Papa.

La función del Espíritu Santo es guiar a los cristianos hacia la verdad, y dado que todo el cuerpo de los fieles está ungido por “el Santo”, dijo, “La Iglesia, por tanto, como comunión de los fieles que incluye obviamente a los pastores, no puede errar en la fe”.

“De esta unidad, que el Magisterio eclesial custodia, se deduce que cada persona bautizada es un sujeto activo de evangelización, llamado a dar un testimonio coherente de Cristo según el don profético que el Señor infunde en toda su Iglesia”, dijo.

El Espíritu Santo, que procede de Cristo Resucitado, dijo, citando Lumen Gentium, distribuye entre los fieles “según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia”.

“Despertemos en nosotros la conciencia y la gratitud de haber recibido el don de formar parte del pueblo de Dios; y también la responsabilidad que esto conlleva”, dijo.